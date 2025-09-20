newspaper
Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025
Μαρία Καρυστιανού: «Βρώμικοι και απάνθρωποι Μητσοτάκης, Καραμανλής, Τριαντόπουλος – Δεν θα ήθελα να τους συναντήσω»
20 Σεπτεμβρίου 2025 | 11:55

Μαρία Καρυστιανού: «Βρώμικοι και απάνθρωποι Μητσοτάκης, Καραμανλής, Τριαντόπουλος – Δεν θα ήθελα να τους συναντήσω»

Κατάθεση ψυχής από τη Μαρία Καρυστιανού - «Άγγιξα κάθε οστό του παιδιού μου, ως τελευταίο χάδι και αναγνώρισα κάτι που δεν ανέφερε καμία ιατροδικαστική» - Τι απαντά σχετικά με το 25% δημοσκόπησης που δείχνει επιθυμία να δημιουργήσει κόμμα;

Σύνταξη
Vita.gr
Μία συγκλονιστική συνέντευξη παραχώρησε η Μαρία Καρυστιανού, πρόεδρος του Σωματείου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών και μητέρα της 19χρονης Μάρθης, που έχασε τη ζωή της στο τραγικό δυστύχημα.

Μιλώντας στο «Χαμογέλα και Πάλι» για την υπόθεση των Τεμπών, η κα Καρυστιανού τόνισε ότι θα φτάσει έως το τέλος για να δικαιωθούν οι ψυχές των ανθρώπων τους και να έρθει στο φως η αλήθεια.

Με τη δύναμη ψυχής που την διακατέχει και την βοηθά να συνεχίζει τον αγώνα δικαίωσης των θυμάτων του τραγικού δυστυχήματος των Τεμπών, μίλησε για τον πόνο της απώλειας, επισημαίνοντας πως «ο χρόνος έχει παγώσει», παρότι έχουν περάσει 932 μέρες από το μοιραίο βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου 2023.

«Για μένα είναι μέρα, με μία τεράστια διάρκεια. Σίγουρα είμαι πιο θυμωμένη, πιο αναστατωμένη για όλα αυτά που γίνονται. Ο πόνος παραμένει ο ίδιος απλά έχει γίνει πιο έντονος γιατί έχει μείνει αυτό το αίσθημα της αδικίας, το οποίο έχει εξομοιωθεί με τον πόνο της απώλειας. Είναι βαρύ για εμάς, όλη αυτή η συκοφαντία, η κοροϊδία και η προοπτική ότι δεν θα δικαιώσουμε τους ανθρώπους μας. Η μικρότερη δικαίωση για ένα τέτοιο φρικαλέο έγκλημα, είναι να πάνε φυλακή οι υπεύθυνοι. Μπορείτε να φταστείτε σε μια κοινωνία, οι υπεύθυνοι για τον θάνατο τόσων πολιτών να είναι ελεύθεροι και να πολιτεύονται, και να συνεχίζουν την ζωή τους κανονικά; Να παίρνουν μισθό από τη χώρα;», είπε η Μαρία Καρυστιανού.

«Παλεύουν για να μείνουν εκτός φυλακής»

Σε ερώτηση για το τι νιώθει η Μαρία Καρυστιανού βλέποντας τους πολιτικούς να αντιμετωπίζουν πλημμέλημα, παρά τις βαρύτατες ευθύνες τους για τον θάνατο τόσων ανθρώπων, η ίδια απάντησε: «Επιβεβαιώνει την αλαζονεία τους, αυτή την αίσθηση παντοκυριαρχίας που έχουν, και ουσιαστικά επιβεβαιώνει ότι όλα στην Ελλάδα είναι θέμα επικοινωνίας».

Γιατί δεν θέλουν να βγει η αλήθεια; «Γιατί είναι άμεσα εμπλεκόμενοι και η αλήθεια θα τους «κάψει». Η αλήθεια θα τους πάει φυλακή. Αυτή την στιγμή δεν αγωνίζονται μόνο για να κρατήσουν τις καρέκλες τους και να παραμείνουν στο τραπέζι που τρώνε με χρυσά κουτάλια. Πλέον παλεύουν για να μείνουν εκτός φυλακής», ανέφερε.

Ερωτώμενη αν έχει καταλήξει στο μυαλό της ποιο είναι τελικά το «τέρας» που πολεμά, σημείωσε: «Έχουμε ένα τόσο πολυπληθές και διαπλεκόμενο σύστημα που ορίζει τις ζωές μας. και το πολιτικό και το δικαστικό σύστημα, και τα ΜΜΕ και συγκεκριμένοι δημοσιογράφοι. Όλοι αυτοί συντηρούν αυτή τη φούσκα».

Στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι

Για την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι, είπε η κα Καρυστιανού: «Αυτό που κάνει ο κ. Ρούτσι έξω από την Βουλή, δείχνει την εικόνα της χώρας. αυτό που είπε ο κ. Μητσοτάκης ότι σκύβει το κεφάλι μπροστά μας, ας περάσει μια βόλτα, ας μιλήσει με τον Πάνο, και να μάθει για ποιον λόγο δεν γίνεται αυτό που ζητάει αυτός ο γονιός και θα έπρεπε να γίνεται αυτεπάγγελτα. Στις εκθέσεις που έχουμε τις ιατροδικαστικές. Εγώ έχω στα χέρια μου δυο ιατροδικαστικές που είναι διαφορετικές».

Η ίδια αποκάλυψε ότι είναι από τους λίγους συγγενείς που άνοιξε την σακούλα: «Την άνοιξα γιατί ήθελα να δώσω αυτό το τελευταίο χάδι που δίνει ο γονιός στο παιδί του. Δεν μπορείς να δεχθείς ότι θάβεις κάτι που δεν έχεις δει τι είναι. έπιασα το κάθε ένα κομματάκι ως τελευταίο χάδι και αναγνώρισα ένα συγκείμενο οστό πολύ ιδιαίτερο στο σώμα μας, το οποίο μετά από έναν χρόνο  και πάνω, μπήκα στην διαδικασία να διαβάσω τις ιατροδικαστικές, γιατί δεν πίστευα ότι μπορεί να έχουν κάνει ακόμα και εκεί παρανομίες, είδα ότι δεν το αναφέρει κανένας. Στην συνέχεια συζητώντας με τους γονείς είπαμε πως μπορεί να μην έχουμε τα παιδιά μας μέσα. Δεν είμαστε καν σίγουροι για το τι έχουμε. Η μοναδική ελπίδα που έχουμε είναι να ξανανοίξει ο φάκελος Τέμπη».

«Η νομοθεσία λέει ότι υπάρχει ποινή 3-4 μήνες για όποιον ζητήσει εκταφή χωρίς άδεια. Θα το έκανα με τα χέρια μου αν μπορούσα αλλά αν γίνει αυτό δεν θα μπορέσουμε να περάσουμε σε νόμιμο έλεγχο τοξικολογικών εξετάσεων και DNA. Αυτός είναι ο λόγος που δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι μόνοι μας», επεσήμανε η Μαρία Καρυστιανού στο «Χαμογέλα και Πάλι».

«Δεν θέλω να έρθω πρόσωπο με πρόσωπο με Μητσοτάκη, Καραμανλή και Τριαντόπουλο. Θεωρώ ότι είναι ό,τι πιο βρόμικο, απάνθρωπο και ό,τι χειρότερο έχει υπάρξει στην Ελλάδα. Δεν θα ήθελα ούτε στα δύο μέτρα να σταθώ δίπλα τους», τόνισε.

Θα ηγείτο μίας προσπάθειας δημιουργίας κόμματος;

Όπως αποκάλυψε η Μαρία Καρυστιανού, «για μένα αυτό το 25% αν είναι αληθινό μου δίνει ότι η κοινωνία δεν θέλει πλέον κάτι που να προέρχεται από το σύστημα. Η κοινωνία έχει ανάγκη από ανθρώπους ανεξάρτητους και άφθαρτους, οι οποίοι θα έρθουν με νέο πρόγραμμα και θα μπουν μπροστά. Δεν ξέρω αν θα μπορούσα να ηγηθώ μίας τέτοιας προσπάθειας, αλλά δεν το βλέπω προσωπικά για μένα. Ακόμα δεν σκεφτόμαστε κάτι τέτοιο, αλλά και εγώ είμαι στο 25% που νιώθω αυτή την ανάγκη. Αν δημιουργείτο κάτι που να ήταν συμβατό με τις σκέψεις μου, εννοείται ότι θα ήμουν μέρος του».

Για την μερίδα ανθρώπων που εάν πολιτευόταν «βλέπουν» ιδιοτέλεια στον αγώνα της, η ίδια απάντησε: «Δεν ξέρω τι θα έκαναν στην θέση μου. Εγώ έχω υποσχεθεί ένα πράγμα: ότι ο αγώνας μου θα γίνει μέχρι τέλους προκειμένου να φτάσω εκεί που πρέπει, αυτό ορκίστηκα στο μνήμα της κόρης μου».

Και συνέχισε αναφερόμενη στην αντιπολίτευση: «είδατε πώς μας αγάπησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης μετά τις μεγαλειώδεις συγκεντρώσεις; Ξαφνικά όλοι βγήκαν και μιλούσαν για τα Τέμπη, μας θυμήθηκαν. Όταν ζητήσαμε να ελεγχθούν όλα, τότε φάνηκαν όλες οι συμφωνίες και η διαπλοκή της αντιπολίτευσης. Αυτή η αδιαφορία από όλο το πολιτικό σύστημα θα γραφτεί στην ιστορία».

Από όσα έχουν γραφτεί τι την πόνεσε περισσότερο;

«Ότι έχασαν την επιμέλεια της κόρης μου που πέθανε. Στεναχωρήθηκα πολύ γιατί θεώρησα ότι έριξε κάτι «μαύρο» στην μνήμη της, για μένα δεν με πειράζει. Όταν έχεις βιώσει αυτόν τον πόνο δεν σε πονάει τίποτα άλλο, ειδικά αν είναι ψεύτικο. Άφηνε υπόνοιες ότι δεν είμαι καλή μάνα, ότι την είχα παρατήσει στον πάτερα της. αυτό που αμαυρώνει την μνήμη της νεκρής κόρης μου είναι κάτι που ακόμα με πληγώνει. Έχω υποσχεθεί ότι θα κινηθώ νομικά αλλά το θεωρώ «δευτερευούσης σημασίας» σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα», παραδέχθηκε η Μαρία Καρυστιανού με δάκρυα στα μάτια.

«Δεν είμαστε «μία γροθιά» με τον Νίκο Πλακιά. Ο στόχος είναι κοινός, ναι, αλλά υπάρχει μια διαφορετική στρατηγική. Σε προσπάθειες που έκανα με τον Νίκο Πλακιά, είπα ότι μπορούμε  να συζητάμε την διαφορετική στρατηγική μεταξύ μας, αλλά στον δημόσιο λόγο αυτά δημιουργούν αμφιβολία. Η αμφιβολία στο δικαστήριο θα μας «κάψει» όλους. Έχουμε εξηγήσει στον Νίκο Πλακιά ότι η διχογνωμία δεν βοηθάει κάπου και πρέπει να τα βρουν οι επιστήμονες. Δεν βοηθάει κανέναν να είμαστε σε δημόσια αντιπαράθεση μεταξύ μας», συμπλήρωσε.

«Οτιδήποτε αφορά στην Μάρθη με πληγώνει και με παγώνει»

«Έχουν περάσει 932 βράδια χωρίς τη Μάρθη και δυστυχώς θα είναι περισσότερα. Θεέ μου πρέπει να τα ζήσω όλα αυτά χρόνια; Είναι δύσκολο. Είναι κάτι που δεν μπορώ να διαχειριστώ. Δεν μπορώ να πάω σπίτι να ανοίξω την ντουλάπα της. Μυρίζει Μάρθη. Πολλές φορές κάθομαι απ’ έξω και λέω πως αν αφήσω ανοιχτή την ντουλάπα θα φύγει η μυρωδιά της και δεν θέλω να φύγει. Είναι κάτι που δεν μπορώ να το διαχειριστώ. Δεν μπορώ να πάω σπίτι γι’ αυτόν τον λόγο. Οτιδήποτε την αφορά με πληγώνει και με παγώνει», κατέληξε η Μαρία Καρυστιανού μιλώντας για την κόρη της και την διαχείριση της απώλειας.

Business
Avramar: Νέα εποχή με την Aqua Bridge – Το σχέδιο διάσωσης και η μεγάλη αναδιάρθρωση

Avramar: Νέα εποχή με την Aqua Bridge – Το σχέδιο διάσωσης και η μεγάλη αναδιάρθρωση

Economy
Moody’s: Γιατί δεν προχώρησε σε αναβάθμιση – Τα βαρίδια της ανάπτυξης

Moody’s: Γιατί δεν προχώρησε σε αναβάθμιση – Τα βαρίδια της ανάπτυξης

Συγκλονίζει πατέρας θύματος των Τεμπών που κάνει απεργία πείνας – «Ξέρουν καλά τι θα βρούμε στο φέρετρο του παιδιού μου»
Ελλάδα 20.09.25

Συγκλονίζει πατέρας θύματος των Τεμπών που κάνει απεργία πείνας – «Ξέρουν καλά τι θα βρούμε στο φέρετρο του παιδιού μου»

Ο κ. Πάνος Ρούτσι, πατέρας του Ντένις που έχασε τη ζωή του στην τραγωδία των Τεμπών μίλησε για τον αγώνα του να δικαιωθεί η μνήμη του παιδιού του και να μάθει την αλήθεια για τον θάνατό του.

Σύνταξη
Κρήτη: Νέο ενδοοικογενειακό επεισόδιο – Πατέρας εξύβρισε και ξυλοκόπησε την κόρη του στο Ηράκλειο
Ελλάδα 20.09.25

Νέο ενδοοικογενειακό επεισόδιο στην Κρήτη - Πατέρας εξύβρισε και ξυλοκόπησε την κόρη του στο Ηράκλειο

Το περιστατικό σημειώθηκε στην επιχείρηση που διατηρεί ο άνδρας στην Κρήτη - Μετά την καταγγελία της 27χρονης στις αρχές, ο 56χρονος συνελήφθη και οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα

Σύνταξη
Φωτιά στην Πάτρα: «Πήγα να βοηθήσω, βρέθηκα στη φυλακή» – Τι είπαν οι δύο νεαροί μετά την αποφυλάκισή τους
Στην Πάτρα 20.09.25

«Πήγα να βοηθήσω στη φωτιά και βρέθηκα στη φυλακή» - Τι είπαν οι δύο νεαροί αφότου αφέθησαν ελεύθεροι

«Μπήκαμε φυλακή ο ένας για τον άλλο, γιατί ήμασταν ενωμένοι, εντάξει δεν πάει πιο πάνω», είπε ο ένας από τους φίλους που κρατούνταν επί 36 ημέρες σε διαφορετικά σωφρονιστικά ιδρύματα

Σύνταξη
Πάτρα: Πώς 15χρονοι έστησαν καρτέρι σε ανήλικο και τον έστειλαν στο νοσοκομείο
Στην Πάτρα 20.09.25

Πώς 15χρονοι έστησαν καρτέρι σε ανήλικο και τον έστειλαν με κατάγματα στο νοσοκομείο

Οι ανήλικοι του έστησαν καρτέρι σε κεντρικό σημείο της Πάτρας και όταν τον εντόπισαν στο δρόμο τον χτύπησαν με μανία με γροθιές και του κατάφεραν κατάγματα στη γνάθο και στη μύτη.

Σύνταξη
Ευλογιά: Συναγερμός για την απώλεια κοπαδιών – Εναλλακτικό σχέδιο και εμβολιασμούς ζητούν οι κτηνοτρόφοι
Νέα κρούσματα 20.09.25

Συναγερμός για την ευλογιά και την απώλεια κοπαδιών - Εναλλακτικό σχέδιο και εμβολιασμούς ζητούν οι κτηνοτρόφοι

Η Θράκη και η Θεσσαλία παραμένουν τα μεγαλύτερα «θύματα» - Η κατάσταση με την ευλογιά ωστόσο επιδεινώνεται και στη Δυτική Ελλάδα, με την Αχαΐα να βρίσκεται πλέον σε σοβαρό κίνδυνο

Σύνταξη
«Αθηνάς χωρίς Αυτοκίνητο 2025»: Ποιοι δρόμοι κλείνουν στο Κέντρο – Οι δράσεις
Οι δράσεις 20.09.25

«Αθηνάς χωρίς Αυτοκίνητο 2025» - Ποιοι δρόμοι κλείνουν στο Κέντρο

Η «Αθηνάς Χωρίς Αυτοκίνητο» είναι μια συμβολική αλλά και ουσιαστική πρωτοβουλία που μας εμπνέει να ξανασχεδιάσουμε την πόλη με επίκεντρο τον άνθρωπο, δήλωσε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας

Σύνταξη
Σύμη: O Ιούλιος η φώκια βγήκε πάλι στη στεριά και η ΜΟm ενημερώνει το κοινό
Ελλάδα 20.09.25

O Ιούλιος η φώκια βγήκε πάλι στη στεριά και η ΜΟm ενημερώνει το κοινό

Παρότι δεν υπάρχει πιο γλυκό θαλάσσιο θηλαστικό από τις φώκιες και ο κόσμος θέλει να το πλησιάσει, η ΜOm εξέδωσε ανακοίνωση δίνοντας συμβουλές ώστε η νεαρή φώκια να παραμείνει ασφαλής

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη εφοριακός που ζήτησε «φακελάκι» 1.500 ευρώ για να μην επιβάλει πρόστιμο
Ελλάδα 19.09.25

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη εφοριακός που ζήτησε «φακελάκι» 1.500 ευρώ για να μην επιβάλει πρόστιμο

Ο εφοριακός συνελήφθη με προσημειωμένα χαρτονομίσματα στην κατοχή του μετά από καταγγελία πολίτη στην υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ. στη Θεσσαλονίκη

Σύνταξη
Εκβιασμοί και υφαρπαγή περιουσιών από την κρητική μαφία – Το σχέδιο με το γηροκομείο και η βοήθεια κληρικών
Ελλάδα 19.09.25

Εκβιασμοί και υφαρπαγή περιουσιών από την κρητική μαφία – Το σχέδιο με το γηροκομείο και η βοήθεια κληρικών

Οι Αρχές έχουν στοιχεία που δείχνουν ότι τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης έβαζαν στο μάτι και την περιουσία ηλικιωμένων με μεσολάβηση και των κληρικών που συμμετείχαν στην κρητική μαφία.

Σύνταξη
Το παράδοξο Τραμπ: Πού κερδίζει και πού απογοητεύει τους Αμερικανούς
Πίεση ή ενθάρρυνση; 20.09.25

Το παράδοξο Τραμπ: Πού κερδίζει και πού απογοητεύει τους Αμερικανούς

Το πιο εντυπωσιακό από τη νέα έρευνα της Washington Post είναι πως ενώ οι Αμερικανοί αποδοκιμάζουν τις τομεακές πολιτικές Τραμπ, την ίδια στιγμή εμπιστεύονται περισσότερο το κόμμα του.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
«Όλα τα μέτρα που έχει πάρει η ΝΔ έχουν αποτύχει» λέει ο Κατρίνης – Σφοδρή πολιτική σύγκρουση για ΟΠΕΚΕΠΕ και εξαγγελίες στη ΔΕΘ
Πολιτική 20.09.25

«Όλα τα μέτρα που έχει πάρει η ΝΔ έχουν αποτύχει» λέει ο Κατρίνης – Σφοδρή πολιτική σύγκρουση για ΟΠΕΚΕΠΕ και εξαγγελίες στη ΔΕΘ

Στα ύψη βρίσκεται η πολιτική αντιπαράθεση κυβέρνησης – αντιπολίτευσης σχετικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Πυρά από τον Κατρίνη σε κυβέρνηση

Σύνταξη
Κυβερνοεπίθεση: Μεγάλα προβλήματα σε ευρωπαϊκά αεροδρόμια – Σε Χίθροου, Βρυξέλλες και Βερολίνο
Ακυρώσεις πτήσεων 20.09.25

Μεγάλα προβλήματα σε ευρωπαϊκά αεροδρόμια μετά από κυβερνοεπίθεση - Σε Χίθροου, Βρυξέλλες και Βερολίνο

Χάος σε ευρωπαϊκά αεροδρόμια μετά από κυβερνοεπίθεση - Μεγάλες καθυστερήσεις σε πτήσεις, όσοι ταξιδεύουν καλούνται να επικοινωνήσουν με τις αεροπορικές εταιρείες πριν μεταβούν στα αεροδρόμια

Σύνταξη
ΗΠΑ: Εντάσεις με τον Μπάιντεν και πικρίες αποκαλύπτει η Κάμαλα Χάρις στο βιβλίο της «107 Days»
«Θυμωμένη και απογοητευμένη» 20.09.25

Εντάσεις με τον Μπάιντεν και πικρίες αποκαλύπτει η Κάμαλα Χάρις στο βιβλίο της «107 Days»

Στο βιβλίο της για την προεκλογική εκστρατεία του 2024, η Χάρις δεν διστάζει να αναφερθεί στις γενικότερες δυσκολίες της συνεργασίας της με τον πρώην πρόεδρο, Τζο Μπάιντεν

Σύνταξη
Ισραήλ: Κλιμακώνει την επίθεσή του στην πόλη της Γάζας, νεκρά παιδιά μετά από πλήγμα σε σχολείο – καταφύγιο
Αιματοχυσία 20.09.25

Κλιμακώνει την επίθεσή του στην πόλη της Γάζας το Ισραήλ, νεκρά παιδιά μετά από πλήγμα σε σχολείο - καταφύγιο

Το Ισραήλ έχει ανακοινώσει ότι στοχεύει να καταλάβει την πόλη της Γάζας - Πόσοι Παλαιστίνιοι την έχουν εγκαταλείψει - Δήλωση αλά Πυθία από τον Ντόναλντ Τραμπ για τους ομήρους

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Σπουδαίος Παπανικολάου, βοήθησε σε τροχαίο έξω από τα «Δύο Αοράκια» – Έσπευσαν οι γιατροί του Ολυμπιακού
Μπάσκετ 20.09.25

Σπουδαίος Παπανικολάου, βοήθησε σε τροχαίο έξω από τα «Δύο Αοράκια» – Έσπευσαν οι γιατροί του Ολυμπιακού

Ένα τροχαίο ατύχημα έλαβε χώρα έξω από «Δύο Αοράκια», με τους γιατρούς του Ολυμπιακού και τον αρχηγό της ομάδας Κώστα Παπανικολάου να σπεύδουν στο σημείο για να βοηθήσουν.

Σύνταξη
UBS Raised Price Targets for Greek Banks
English edition 20.09.25

UBS Raised Price Targets for Greek Banks

UBS noted that Greek banks are still trading at a discount to their European peers, with price-to-earnings ratios of 7.9 times for 2026.

Σύνταξη
Χάιντι Κλουμ: Cringe τηλεοπτικό φιάσκο που βρώμαγε μπίρα το Heidifest – «Oktoberfest εφιάλτης» 
Πικρό ποτήρι 20.09.25

Χάιντι Κλουμ: Cringe τηλεοπτικό φιάσκο που βρώμαγε μπίρα το Heidifest – «Oktoberfest εφιάλτης» 

Τα γερμανικά media (και το κοινό) τσακίζουν την απόπειρα της Χάιντι Κλουμ να καθιερώσει ένα ετήσιο τηλεοπτικό θέαμα με άρωμα Γερμανίας με τηλεθέαση στα τάρταρα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Ο Πούτιν μας τεστάρει», λένε Ευρωπαίοι αξιωματούχοι – Νέα ένταση, Εσθονία και Πολωνία κατηγορούν τη Ρωσία
Τι λέει η Μόσχα 20.09.25

«Ο Πούτιν μας τεστάρει», λένε Ευρωπαίοι αξιωματούχοι – Νέα ένταση, Εσθονία και Πολωνία κατηγορούν τη Ρωσία

Πολωνικά μαχητικά σηκώθηκαν προληπτικά αφού η Ρωσία πραγματοποιούσε επιθέσεις στη δυτική Ουκρανία - Η Εσθονία επικαλέστηκε το Άρθρο 4 του ΝΑΤΟ - «Μπορεί να είναι μεγάλο πρόβλημα», δήλωσε ο Τραμπ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Κασσελάκης για Τέμπη: Κάτι κρύβεται πίσω από την απόφαση για τη μη εκταφή των σορών
Πολιτική Γραμματεία 20.09.25

Κασσελάκης για Τέμπη: Κάτι κρύβεται πίσω από την απόφαση για τη μη εκταφή των σορών

Την άποψη ότι κάτι κρύβεται πίσω από την απόφαση για τη μη εκταφή των σορών των παιδιών τους, αίτημα το οποίο έχουν κάνει ορισμένοι από τους συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών, όπως ο πατέρας του 22χρονου Ντένις Ρούτσι, εξέφρασε, μιλώντας στο MEGA ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης

Σύνταξη
Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

