17.09.2025 | 20:17
Όχημα έπεσε πάνω στην πύλη του FBI στο Πίτσμπουργκ – Ο οδηγός άφησε μια σημαία και… έφυγε!
Αποκάλυψη in: Η φονική έκρηξη στα Τέμπη υπήρξε λόγω… παραμόρφωσης των τρένων
Ελλάδα 17 Σεπτεμβρίου 2025 | 22:01

Αποκάλυψη in: Η φονική έκρηξη στα Τέμπη υπήρξε λόγω… παραμόρφωσης των τρένων

Εντυπωσιακή αναφορά στην εισαγγελική πρόταση για την τραγωδία στα Τέμπη, «ξεχάσθηκαν» τα …δημοφιλή πορίσματα για τα «έλαια σιλικόνης».

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Πηγαίνετε για ύπνο μετά από αυτή την ώρα; Η επιστήμη προειδοποιεί

Πηγαίνετε για ύπνο μετά από αυτή την ώρα; Η επιστήμη προειδοποιεί

Spotlight

«Ξεχασθηκαν» λόγω αδιεξόδου των ερευνών –όπως είχε αναδείξει το in- η πυρόσφαιρα, τα …έλαια σιλικόνης και τα υπερπροβεβλημένα πορίσματα των κ.κ Δ. Καρώνη και Κ. Πασπαλά στην εισαγγελική πρόταση 996 σελίδων για την τραγωδία στα Τέμπη!

Μετά από 30 μήνες ερευνών οι δικαστικές αρχές στην παραπεμπτική εισήγηση τους (για 36 κατηγορούμενους που κατά περίπτωση αντιμετωπίζουν πέντε βαριά αδικήματα για τους 57 θανάτους) για την πολύνεκρη τραγωδία της 28ης Φεβρουαρίου 2023 προχωρούν μόνο σε μια εξαιρετικά μικρή και γενικόλογη αναφορά περί «παραμόρφωσης» των μηχανών για το κρίσιμο ζήτημα της φονικής έκρηξης για την οποία έχουν κατατεθεί 20 πορίσματα πραγματογνωμόνων.

Μάλιστα για δύο από αυτά είχε υποστηριχθεί από κυβερνητικής πλευράς ότι «κατέρριπταν οριστικά τις θεωρίες συνωμοσίας για ύποπτο φορτίο του τραίνου κι ανεδείκνυαν ότι η έκρηξη σχετίζεται με τα (σ.σ. βραδυφλεγή) έλαια σιλικόνης».

Όπως σημειώνεται λοιπόν στην εισαγγελική πρόταση «υπήρξε σφοδρή μετωπική σύγκρουση των δύο τραίνων και προκληθείσα εξ αυτής βίαια παραμόρφωση των μαζών των εμπροσθίων μερών τους, όπου και οι μηχανές των αμαξοστοιχιών και την συνέπεια αυτής προκληθείσα ισχυρή ανάφλεξη σε συνδυασμό με τις προκληθείσες ηλεκτρικές εκκενώσεις να προκληθεί πυρκαγιά με αποτέλεσμα να προκληθεί ο θάνατος 57 ανθρώπων…»

Νομικοί και πραγματογνώμονες θεωρούν ότι αυτή η λιτή …αποστασιοποιημένη αναφορά για την «πυρόσφαιρα» (σσ χωρίς καν να χρησιμοποιείται αυτή η λέξη) σχετίζεται και με τα αντιφατικά στοιχεία των πορισμάτων εκ των οποίων ένα του ΕΜΠ και ενός πραγματογνώμονα που εμφανίσθηκε οικειοθελώς. Δύο πορίσματα που είχαν υιοθετήσει διαδοχικά οι δικαστικοί λειτουργοί της Λάρισας.

Χωρίς να απαντάται το κρίσιμο ερώτημα ότι αν δεν υπήρχε η αυτόβουλη εμφάνιση του δεύτερου πραγματογνώμονα τι θα έπρατταν σχετικά οι δικαστικοί ερευνητές της υπόθεσης. Τα πορίσματα αυτά απέδιδαν το «πύρινο μανιτάρι» και σε εσωτερικές εκρήξεις στους έμφορτους με έλαια σιλικόνης μετασχηματιστές ή στους εναλλάκτες των δύο τραίνων. Κι οι οποίοι όμως ήταν –σύμφωνα με ντοκουμέντα που παρουσιάσθηκαν- ανέπαφοι στην περιοχή Κουλούρι της Λάρισας. Με τους δικαστικούς λειτουργούς να απορρίπτουν τα αιτήματα συγγενών να εξεταστούν οι συγκεκριμένες συσκευές –συστήματα των τραίνων για να καταρριφθούν, όπως σημείωναν, τα αναφερόμενα σε αυτά τα δύο πορίσματα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι λίγες ημέρες προ της συγκεκριμένης ασαφούς αναφοράς στην εισαγγελική πρόταση, οι δικαστικοί λειτουργοί της Λάρισας μιλούσαν ρυτά για συσχετισμό της έκρηξης με «εκνέφωμα – αερόλυμα ελαίων σιλικόνης», κάτι το οποίο αφαιρέθηκε τώρα!

World
Federal Reserve: Μείωσε τα επιτόκια κατά 25 μ.β.

Federal Reserve: Μείωσε τα επιτόκια κατά 25 μ.β.

Επικαιρότητα
Μητσοτάκης: «Βάφτισε» τις φοροελαφρύνσεις αυξήσεις μισθών

Μητσοτάκης: «Βάφτισε» τις φοροελαφρύνσεις αυξήσεις μισθών

Μεταναστευτικό: Συμφωνία για δύο δομές μεταναστών στην Κρήτη – Βραδιά ταραχών στην Αγυιά που ασφυκτιά
Χανιά 17.09.25

Συμφωνία για δύο δομές μεταναστών στην Κρήτη - Βραδιά ταραχών στην Αγυιά που ασφυκτιά

Στο «κόκκινο» βρίσκεται η Κρήτη. Το μεταναστευτικό δοκιμάζει τις αντοχές του νησιού και εκθέτει τις κυβερνητικές πολιτικές. Συμφωνία για τη δημιουργία δύο δομών προσωρινής παραμονής. Νύχτα έντασεις και ταραχών στην Αγυιά.

Σύνταξη
Ανατριχιάζουν οι λεπτομέρειες για το πώς σκότωνε τα μωρά η Μουρτζούκου
Ελλάδα 17.09.25

Ανατριχιάζουν οι λεπτομέρειες για το πώς σκότωνε τα μωρά η Μουρτζούκου

Νέες αποκαλύψεις φέρνει στο φως το Live News και ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, καθώς σύμφωνα η αστυνομία προσανατολίζεται σε έναν συγκεκριμένο μηχανισμό με τον οποίον η Ειρήνη Μουρτζούκου σκότωνε τα βρέφη

Σύνταξη
Καιρός: Ισχυροί άνεμοι και πτώση θερμοκρασίας από την Πέμπτη 18/09
Ελλάδα 17.09.25

Χαλάει ο καιρός από αύριο - Ισχυροί άνεμοι και πτώση της θερμοκρασίας

Αλλαγή στο σκηνικό του καιρού φέρνει η ανάπτυξη πεδίου υψηλών πιέσεων πάνω από τα Βαλκάνια, με ισχυρούς βορείους ανέμους, υψηλό κίνδυνο πυρκαγιών και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.

Σύνταξη
Γκόγκα Λεντιάν: Τιμητική πολιτογράφηση του «ήρωα του Αράχθου» στο Μέγαρο Μαξίμου
Ελλάδα 17.09.25

Γκόγκα Λεντιάν: Τιμητική πολιτογράφηση του «ήρωα του Αράχθου» στο Μέγαρο Μαξίμου

Η συγκλονιστική πράξη αυτοθυσίας του Γκόγκα Λεντιάν στις όχθες του Αράχθου όχι μόνο συγκίνησε ολόκληρη τη χώρα, αλλά και τον οδήγησε στην τιμητική απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Σύνταξη
Η Μελάνια Τραμπ συνεχίζει να παίζει κρυφτό: Το καπέλο, η συνωμοσία, το αίνιγμα – «Χωρίς βλέμμα»
Υπογραφή; Μυστήριο 17.09.25

Η Μελάνια Τραμπ συνεχίζει να παίζει κρυφτό: Το καπέλο, η συνωμοσία, το αίνιγμα – «Χωρίς βλέμμα»

Πολλά συζητήθηκαν για τη δεύτερη επίσκαεψη του ζεύγους Τραμπ στη Βρετανία, τίποτα όμως τόσο όσο το καπέλο της γυναίκας-μυστήριο, της πρώτης κυρίας των ΗΠΑ Μελάνια Τραμπ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Γιατί ο Πούτιν δεν θέλει ειρήνη στην Ουκρανία;
Έχει πολλούς λόγους 17.09.25

Γιατί ο Πούτιν δεν θέλει ειρήνη στην Ουκρανία;

Ακόμη και ο πιο φιλικός προς τη Ρωσία πρόεδρος των ΗΠΑ δεν μπορεί να επιτύχει την κατάπαυση του πυρός που απαιτούν οι στρατηγικοί υπολογισμοί του Βλαντίμιρ Πούτιν

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Μεντιλίμπαρ: «Έκαναν αυτά που έπρεπε να κάνουν ακόμα και με δέκα παίκτες»
Champions League 17.09.25

Μεντιλίμπαρ: «Έκαναν αυτά που έπρεπε να κάνουν ακόμα και με δέκα παίκτες»

Στην πολύ καλή αμυντική λειτουργία της Πάφου στάθηκε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετά το 0-0 στην πρεμιέρα του Champions League, με τον προπονητή του Ολυμπιακού να επισημαίνει ότι η διοργάνωση έχει ακόμη πολύ δρόμο...

Σύνταξη
Η υπεροχή του Ολυμπιακού επί της Πάφου, σε μία εικόνα… (pic)
Champions League 17.09.25

Η υπεροχή του Ολυμπιακού επί της Πάφου, σε μία εικόνα… (pic)

Κατοχή στο 64%, 17 τελικές, 65 επιθέσεις και 259 περισσότερες πάσες περισσότερες, αλλά και ένα 0 στον πίνακα του Καραϊσκάκη που δεν αποτυπώνει την αλήθεια της πρεμιέρας του Ολυμπιακού στο Champions League.

Σύνταξη
LIVE: Παρί Σεν Ζερμέν – Αταλάντα
Ποδόσφαιρο 17.09.25

LIVE: Παρί Σεν Ζερμέν – Αταλάντα

LIVE: Παρί Σεν Ζερμέν – Αταλάντα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Παρί Σεν Ζερμέν – Αταλάντα για την 1η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 5 HD.

Σύνταξη
LIVE: Άγιαξ – Ίντερ
Ποδόσφαιρο 17.09.25

LIVE: Άγιαξ – Ίντερ

LIVE: Άγιαξ – Ίντερ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Άγιαξ – Ίντερ για την 1η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 7 HD.

Σύνταξη
LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Τσέλσι
Ποδόσφαιρο 17.09.25

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Τσέλσι

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Τσέλσι. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Μπάγερν Μονάχου – Τσέλσι για την 1η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 4 HD.

Σύνταξη
Οι Ταλιμπάν περιορίζουν το ίντερνετ στο Αφγανιστάν για να «αποτρέψουν την ανηθικότητα»
Πλήρης λογοκρισία 17.09.25

Οι Ταλιμπάν περιορίζουν το ίντερνετ στο Αφγανιστάν για να «αποτρέψουν την ανηθικότητα»

Οι Ταλιμπάν περιορίζουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης και τώρα και το διαδίκτυο, ενώ παράλληλα αξιοποιούν τις ίδιες πλατφόρμες για να διαδώσουν τα δικά τους μηνύματα

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη: Κάθε φορά που τοποθετείται δημόσια, αποδεικνύει γιατί πρέπει να αποτελέσει πολιτικά παρελθόν
«Κουβέντα για τα καρτέλ» 17.09.25

ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη: Κάθε φορά που τοποθετείται δημόσια, αποδεικνύει γιατί πρέπει να αποτελέσει πολιτικά παρελθόν

«Συγχαρητήρια, κύριε Μητσοτάκη. Το κράτος Δικαίου θα σας... ευγνωμονεί για τις υπηρεσίες σας», τονίζει χαρακτηριστικά ο ΣΥΡΙΖΑ για όσα είπε ο πρωθυπουργός για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
LIVE: Λίβερπουλ – Ατλέτικο Μαδρίτης
Ποδόσφαιρο 17.09.25

LIVE: Λίβερπουλ – Ατλέτικο Μαδρίτης

LIVE: Λίβερπουλ – Ατλέτικο Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Λίβερπουλ – Ατλέτικο Μαδρίτης για την 1η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3 HD.

Σύνταξη
Δημοσκόπηση: Τα μέτρα και οι εξαγγελίες στη ΔΕΘ είναι «σε λανθασμένη κατεύθυνση» – Γυρίζουν την πλάτη στην κυβέρνηση οι νέοι
Δημοσκόπηση 17.09.25
Τα μέτρα και οι εξαγγελίες στη ΔΕΘ είναι
Δημοσκόπηση 17.09.25

Τα μέτρα και οι εξαγγελίες στη ΔΕΘ είναι «σε λανθασμένη κατεύθυνση» - Γυρίζουν την πλάτη στην κυβέρνηση οι νέοι

Μία ακόμα δημοσκόπηση για την κυβέρνηση με αρνητικό πρόσημο. Στα τάρταρα το ποσοστό των νέων που λένε πως τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ είναι στη σωστή κατεύθυνση. Άνετη πρωτιά στην πρόθεση ψήφου για τη ΝΔ. Ο «καταλληλότερος» για την Κεντροαριστερά.

Σύνταξη
To in στο Παρίσι: Η Πλατεία της Δημοκρατίας πλημμύρισε με συνθήματα για την Παλαιστίνη
Κόσμος 17.09.25

To in στο Παρίσι: Η Πλατεία της Δημοκρατίας πλημμύρισε με συνθήματα για την Παλαιστίνη

Χιλιάδες διαδηλωτές κατέκλυσαν την Πλατεία της Δημοκρατίας στο Παρίσι, μετατρέποντάς την σε σκηνή έντονου πολιτικού συμβολισμού με επίκεντρο το παλαιστινιακό ζήτημα.

Βίντεο - φωτογραφίες: Ρωμανός Λιούτας
Το VAR έσωσε τον Κόβακς (vid)
Champions League 17.09.25

Το VAR έσωσε τον Κόβακς (vid)

Στην αντεπίθεση της Πάφου στο 69ο λεπτό, Ιστβάν Κόβακς, απέβαλε με απευθείας κόκκινη τον Ταρέμι για το φάουλ που έκανε στον Ζάζα, όμως η παρέμβαση του VAR γλίτωσε τον Ρουμάνο ρέφερι από ένα πολύ σοβαρό λάθος...

Σύνταξη
Federal Reserve: Μείωσε τα επιτόκια κατά 25 μ.β.
Οικονομικές Ειδήσεις 17.09.25

Μείωσε τα επιτόκια η Fed

Διαψεύσθηκαν οι Κασσάνδρες που ήθελαν 3 αξιωματούχους να καταψηφίζουν

Ναταλία Δανδόλου
Ναταλία Δανδόλου
ΠΑΣΟΚ για Μητσοτάκη: Χωρίς όραμα για τη χώρα και γεμάτος αλαζονεία, με μοναδική αγωνία την εξουσία του
«Μακριά από την κοινωνία» 17.09.25

ΠΑΣΟΚ για Μητσοτάκη: Χωρίς όραμα για τη χώρα και γεμάτος αλαζονεία, με μοναδική αγωνία την εξουσία του

«Όσο περισσότερο μένουν στη διακυβέρνηση της χώρας, κάνουν ζημιά. Η Ελλάδα και οι Έλληνες δεν έχουν άλλο χρόνο για χάσιμο. Οι εκλογές και η πολιτική αλλαγή είναι μονόδρομος», λέει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Nepo babies, διαφθορά και βία: Πώς η Gen Z άλλαξε το Νεπάλ σε 48 ώρες – «Άντε γ@@@είτε, με σεβασμό»
Νέοι εναντίον διαφθοράς 17.09.25

Nepo babies, διαφθορά και βία: Πώς η Gen Z άλλαξε το Νεπάλ σε 48 ώρες – «Άντε γ@@@είτε, με σεβασμό»

Το Νεπάλ βίωσε μια πρωτοφανή πολιτική ανατροπή, καθώς η γενιά Ζ της χώρας, οπλισμένη με οργή για τη διαφθορά, κατάφερε να ρίξει την κυβέρνηση σε λιγότερο από 48 ώρες. Ωστόσο, η ιστορική αυτή νίκη συνοδεύτηκε από ένα βαρύ τίμημα, με 72 νεκρούς και ανυπολόγιστες καταστροφές. Τι πυροδότησε την έκρηξη βίας και πώς η αντίδραση απέναντι στα nepo babies της πολιτικής άλλαξε την ιστορία της χώρας;

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Φτερά» έκανε το χρυσό βραχιόλι του φαραώ Αμενεμόπη από το Μουσείο του Καΐρου – Τεράστια κινητοποίηση
Τα πιθανά σενάρια 17.09.25

«Φτερά» έκανε το χρυσό βραχιόλι του φαραώ Αμενεμόπη από το Μουσείο του Καΐρου – Τεράστια κινητοποίηση

Χρυσό βραχιόλι, ηλικίας 3.000 ετών, «εξαφανίστηκε» από το Μουσείο του Καΐρου. Φέρεται ότι ανήκε σε έναν φαραώ της 21ης Δυναστείας της Αιγύπτου και εκφράζονται φόβοι ότι έχει ήδη βγει από τη χώρα.

Σύνταξη
ΚΚΕ για Μητσοτάκη: Όσο κι αν προσπαθεί, δεν θα αποφύγει τη δυσαρέσκεια που δυναμώνει μέσα στον λαό
«Καλλιεργεί εφησυχασμό» 17.09.25

ΚΚΕ για Μητσοτάκη: Όσο κι αν προσπαθεί, δεν θα αποφύγει τη δυσαρέσκεια που δυναμώνει μέσα στον λαό

«Τα νέα κυβερνητικά μέτρα δεν μπορούν στο ελάχιστο να αντισταθμίσουν την ακρίβεια και τη φοροληστεία, ενώ προσθέτουν και νέα βάρη, με πιο εμβληματικό παράδειγμα το ν/σ για τη 13ωρη εργασία», λέει το ΚΚΕ

Σύνταξη
