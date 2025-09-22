Ο Άρειος Πάγος δεν έχει καμία αρμοδιότητα ούτε για τα αιτήματα εκταφής θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, ούτε ως προς την συνέχιση της ανακριτικής διαδικασίας. Τα αιτήματα αυτά αρμόδιος να κρίνει και να απαντήσει είναι μόνο ο πρόεδρος εφετών στα χέρια του οποίου βρίσκεται πλέον η δικογραφία για τη σιδηροδρομική δικογραφία μετά την εισαγγελική πρόταση.

Στην αναγκαία αυτή δικονομική διευκρίνιση – τοποθέτηση προχώρησε ο Αρειος Πάγος με επίσΗμη ανακοίνωση διά του εκπροσώπου Τύπου του Ανώτατου Δικαστηρίου, αρεοπαγίτη Παναγιώτη Λυμπερόπουλου προτάσσοντας την προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία των δικαστικών λειτουργών που σε διαφορετικά δικονομικά στάδια χειρίστηκαν την εμβληματική αυτή σοβαρή υπόθεση.

«Ο Άρειος Πάγος δεν μπορεί να έχει οποιοδήποτε λόγο ή ρόλο στη λήψη των αποφάσεων των δικαστικών οργάνων»

«Τις τελευταίες ημέρες γονείς των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, ζητούν από τον Άρειο Πάγο (θέτοντας ταυτόχρονα και ερωτήματα), να πάρει, μεταξύ άλλων, θέση αναφορικά με τις αιτήσεις εκταφής των νεκρών, τις οποίες υπέβαλαν, καθώς και να προβεί σε ενέργειες προς αυτήν την κατεύθυνση.

Ο Άρειος Πάγος, ως το Ανώτατο Δικαστήριο Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, δια του Προέδρου του ασκεί εποπτεία στα πολιτικά και ποινικά δικαστήρια όλης της χώρας και τις γραμματείες τους, που συνίσταται στην επίβλεψη και την έκδοση γενικών οδηγιών για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών των δικαστηρίων και την πιστή εφαρμογή του νόμου.

Ο Άρειος Πάγος δεν μπορεί να έχει οποιοδήποτε λόγο ή ρόλο στη λήψη των αποφάσεων των δικαστικών οργάνων, στα πλαίσια του δικαιοδοτικού τους έργου, ούτε και μπορεί να παρεμβαίνει στη δικαστική τους κρίση. Επίσης, δεν μπορεί να διατάξει τη διενέργεια ή μη πράξεων από τους δικαστικούς λειτουργούς σε οποιοδήποτε διαδικαστικό στάδιο και αν βρίσκεται μία εκκρεμής υπόθεση. Αυτό επιβάλλεται από το άρθρο 87 του Συντάγματος, που διασφαλίζει την ανεξαρτησία των δικαστικών λειτουργών κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, ορίζοντας ότι υπόκεινται μόνο στο Σύνταγμα και τους νόμους.

Μάλιστα, η λειτουργική και προσωπική ανεξαρτησία του δικαστή αφορά τη σχέση του και με τις άλλες εξουσίες, την εκτελεστική και τη νομοθετική, για τις οποίες υφίσταται ρητή απαγόρευση παρέμβασης με οποιονδήποτε τρόπο σε αυτήν.

Έτσι, σε μια ποινική υπόθεση-δικογραφία για την κρίση επί δικονομικών αλλά και ουσιαστικών ζητημάτων, αποκλειστικά αρμόδιο όργανο, καθοριζόμενο από το Σύνταγμα και το νόμο, είναι ο δικαστής, το δικαστικό συμβούλιο ή τελικώς το δικαστήριο.

«Ο Πρόεδρος Εφετών είναι ο μόνος αρμόδιος…»

Συνεπώς, στην περίπτωση της δικογραφίας των Τεμπών, αναφορικά με τις αιτήσεις για εκταφή των θυμάτων, που υποβάλλονται μετά τη σύνταξη της εισαγγελικής πρότασης για την παραπομπή των κατηγορουμένων σε δίκη, μόνος αρμόδιος για να αποφανθεί, είναι ο Πρόεδρος Εφετών, σύμφωνα με το άρθρο 309 ΚΠΔ, που ορίζει ότι, μετά τη σύνταξη της πρότασης του Εισαγγελέα Εφετών προς τον Πρόεδρο Εφετών για την παραπομπή των κατηγορουμένων σε δίκη, ο Πρόεδρος Εφετών είναι ο μόνος αρμόδιος για να αποφανθεί είτε για την παραπομπή τους σε δίκη εκδίδοντας σύμφωνη γνώμη προς τούτο, είτε να παραγγείλει την εισαγωγή της υπόθεσης στο αρμόδιο Δικαστικό Συμβούλιο αν κρίνει ότι δεν υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις, είτε να παραγγείλει την επιστροφή της δικογραφίας στο δικονομικό στάδιο της κύριας ανάκρισης προς συμπλήρωσή της μέσω της εκτέλεσης ανακριτικών πράξεων.

Αντίστοιχα, για το σκέλος της δικογραφίας, για το οποίο ενεργοποιήθηκε το άρθρο 86 του Συντάγματος, αρμόδια είναι η Ανακρίτρια και το Δικαστικό Συμβούλιο του Ειδικού Δικαστηρίου.

«Τους ζητούμε να αντισταθούν στα εύκολα συμπεράσματα»

Επιθυμούμε, τόσο οι παθόντες, όσο και οι συγγενείς των θυμάτων του πολύνεκρου δυστυχήματος των Τεμπών, αλλά και το σύνολο των πολιτών να στηρίξουν το έργο της Δικαιοσύνης για τη διερεύνηση των ευθυνών στο τραγικό δυστύχημα της 28ης Φεβρουαρίου 2023, ώστε οι υπαίτιοι να οδηγηθούν και να λογοδοτήσουν ενώπιον του Δικαστηρίου, το οποίο είναι το μόνο αρμόδιο για τη διακρίβωση των ποινικών ευθυνών των κατηγορουμένων, ήτοι αποτελεί τη μοναδική συνταγματικά κατοχυρωμένη εξουσία για την απονομή της δικαιοσύνης.

Τους ζητούμε να αντισταθούν στα εύκολα συμπεράσματα, στην κατευθυνόμενη πληροφόρηση, στην εργαλειοποίηση της Δικαιοσύνης, το έργο της οποίας κάποιοι προσπαθούν να απαξιώσουν και να εκμηδενίσουν, βάλλοντας άκριτα κατά δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών, με απώτερο σκοπό τη διαιώνιση της παρούσας κατάστασης και την απομάκρυνση της υπόθεσης από το φυσικό της δικαστή, στο όνομα της δήθεν πλήρους διερεύνησης της υπόθεσης, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος, που είναι η καθυστέρηση με οποιοδήποτε τρόπο στην έναρξη της δίκης, κατά τη διάρκεια της οποίας βέβαια θα υποστούν τη «βάσανο του ακροατηρίου» διάδικοι, μάρτυρες και κατηγορούμενοι, αλλά και θα κριθούν με αξιολογικά και επιστημονικά κριτήρια τα αποδεικτικά στοιχεία της υπόθεσης.

«Κανένα δικαίωμα οποιουδήποτε διαδίκου δεν χάνεται»

Είναι νομικώς και ουσιαστικώς δεδομένο ότι κανένα δικαίωμα οποιουδήποτε διαδίκου δεν χάνεται, όπως τεχνηέντως διαρρέουν ορισμένοι, δεδομένου ότι κατά την ενώπιον του ακροατηρίου διαδικασία οποιασδήποτε υπόθεσης, μπορούν να υποβληθούν αιτήματα που υποβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της ανάκρισης και απορρίφθηκαν, καθώς και νέα αιτήματα, καθόσον για ό,τι έχει «εκφύγει» από τον Ανακριτή, αρμόδιο να το ερευνήσει είναι το δικαστήριο.

Σημειώνουμε ότι η διερεύνηση των υποθέσεων από τους λειτουργούς της δικαιοσύνης γίνεται πρωτίστως στα πλαίσια του Συντάγματος και των νόμων και επίσης με τον δέοντα σεβασμό στα θύματα μιας τραγωδίας, αλλά και στα δικαιώματα των κατηγορουμένων.

Επίσης, σημειώνουμε ότι, ενόψει και της επί μακρό χρόνο ανάγκης εκδίκασης της υπόθεσης στο ακροατήριο του Δικαστηρίου, υφίσταται άμεσος κίνδυνος παραγραφής όλων των ενδεχόμενα αποδιδόμενων κατηγοριών σε βαθμό πλημμελήματος.

Τέλος, η προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία των Δικαστών και των Εισαγγελέων δεν αρκεί να βρίσκεται μόνο στο φρόνημα των ίδιων. Πρέπει να είναι πεποίθηση και απαίτηση του κάθε πολίτη».