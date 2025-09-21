Συγκέντρωση αλληλεγγύης στον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι -Κραυγή αγωνίας από το Σύνταγμα
Ο πατέρας του 22χρονου Ντένις Ρούτσι, Πάνος, παραμένει για έβδομη μέρα μπροστά από τη Βουλή, αρνούμενος να δεχτεί τροφή και νερό. Συγκέντρωση αλληλεγγύης στον απεργό πείνας.
Συγκέντρωση αλληλεγγύης στον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι, τον πατέρα του 22χρονου Ντένις που σκοτώθηκε στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, στην Αθήνα.
Ο Ρούτσι συνεχίζει για 7η μέρα την απεργία πείνας απαιτώντας να γίνει η εκταφή του παιδιού του προκειμένου να μάθει την αλήθεια για τα αίτια θανάτου του.
Στο πλευρό του η Μαρία Καρυστιανού
Η συγκέντρωση συμπαράστασης στον πατέρα – απεργό πείνας λαμβάνει χώρα στο Σύνταγμα, με κάλεσμα για συμμετοχή από δεκάδες σωματεία, συλλόγους και κοινωνικούς φορείς.
Στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι βρέθηκε η Μαρία Καρυστιανού. Η συνέντευξη του πατέρα – απεργού πείνας στο in.
Όλες οι εξελίξεις από την συγκέντρωση:
