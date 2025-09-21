Συγκέντρωση αλληλεγγύης στον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι -Κραυγή αγωνίας από το Σύνταγμα

Συγκέντρωση αλληλεγγύης στον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι, τον πατέρα του 22χρονου Ντένις που σκοτώθηκε στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, στην Αθήνα.

Ο Ρούτσι συνεχίζει για 7η μέρα την απεργία πείνας απαιτώντας να γίνει η εκταφή του παιδιού του προκειμένου να μάθει την αλήθεια για τα αίτια θανάτου του.

Στο πλευρό του η Μαρία Καρυστιανού

Η συγκέντρωση συμπαράστασης στον πατέρα – απεργό πείνας λαμβάνει χώρα στο Σύνταγμα, με κάλεσμα για συμμετοχή από δεκάδες σωματεία, συλλόγους και κοινωνικούς φορείς.

Στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι βρέθηκε η Μαρία Καρυστιανού. Η συνέντευξη του πατέρα – απεργού πείνας στο in.

Όλες οι εξελίξεις από την συγκέντρωση: