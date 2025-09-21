Πάνος Ρούτσι: «Ο Γιώργος Σταμάτης με προσέγγισε για να σταματήσω, μου είπε ότι έχει δει το παιδί μου καμένο»

Αυτό που συγκινεί περισσότερο όποιον σταθεί για λίγο κοντά στον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι και παρατηρήσει την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στον εξωτερικό χώρο της Βουλής, είναι πως παρότι καταπονημένος, ο απεγνωσμένος πατέρας δεν σταματά στιγμή να συνομιλεί με τους πολίτες που τον πλησιάζουν για να του σφίξουν το χέρι και να τον εμψυχώσουν.

Λίγο πριν ξεκινήσει η συζήτηση μας, πλησιάζει προς το μέρος του ένας άνθρωπος τυφλός. Στο ένα χέρι κρατάει το λευκό του μπαστούνι και στο άλλο το χέρι της κόρης του που τον συνοδεύει.

Προσπαθούν μέσα από το πλήθος να φτάσουν στον κ. Ρούτσι, όταν τους αντιλαμβάνεται ο ίδιος και σηκώνεται γρήγορα για να τους μιλήσει. Ο άνθρωπος έχει έρθει από μακριά, γνωρίζει τον κ. Ρούτσι από παλιά.

«Α ρε Παναγιώτη, α ρε Παναγιώτη» του λέει εμφανώς συγκινημένος ο κύριος με το λευκό μπαστούνι.

«Θα τα καταφέρουμε. Ετσι;» του απαντά ο κ. Ρούτσι. «Εννοείται!» απαντά ο κύριος με το λευκό μπαστούνι που αγκαλιάζοντας τον, του λέει: «Από την πρώτη στιγμή κλαίμε μαζί σας, με όλα τα παιδιά και πόσο μάλλον με τον Ντένις που τον πήραμε αγκαλιά όταν ήταν μωρό».

Ο σεβασμός του κ. Ρούτσι απέναντι στους πολίτες όλων των ηλικιών, οι οποίοι καταφθάνουν έξω από τη Βουλή για να τον συναντήσουν, ξαφνιάζει.

«Να προσέχετε τον εαυτό σας, σας παρακαλώ» του λέει μια κυρία.

«Να σας φέρω κάτι;» τον ρωτάει ένας νεαρός. «Εχω τα πάντα» απαντά ο κ. Ρούτσι.

«Σας αφήνω, είναι και άλλοι άνθρωποι που θέλουν να σας γνωρίσουν», του λέει ένας άλλος.

Ο ίδιος εξομολογείται πως δεν περίμενε να σηκωθεί αυτό το μεγάλο κύμα συμπαράστασης. Μας εξηγεί πως η εικόνα που αντικρίζουμε την πέμπτη μέρα απεργίας πείνας έξω από την Βουλή (όταν και τον συναντήσαμε), ξεκινάει από τις 08.00 και διαρκεί μέχρι τα μεσάνυχτα. «Πέντε- έξι ώρες κοιμάμαι, ρίχνοντας ένα στρωματάκι εδώ κάτω» περιγράφει.

Οπως μας λέει ο ίδιος για τον τρόπο που βιώνει τη στήριξη του κόσμου στην επιλογή του να ξεκινήσει απεργία πείνας με αίτημα την εκταφή του παιδιού του, Ντένις, ο οποίος σκοτώθηκε στα Τέμπη: «Υπάρχουν άνθρωποι που έρχονται από μακριά για να με δουν. Είναι κάτι μοναδικό, είναι αυτή η αλληλεγγύη που έχουμε μεταξύ μας, να έρχονται από μακριά, από την επαρχία, να μου δώσουν μια αγκαλιά, να μου δώσουν δύναμη».

Δυόμισι χρόνια τώρα, η πληγή είναι ανοιχτή. Η κοροϊδία έχει ένα τέλος. Πήρα τη βαλίτσα μου και ήρθα στο Σύνταγμα. Ο κόσμος έχει τη δύναμη.

«Ο βουλευτής Γιώργος Σταμάτης μου είπε ότι έχει δει το παιδί μου»

Ανατρέχοντας στη νύχτα που οι συγγενείς 57 ανθρώπων βυθίστηκαν στο πένθος και η ελληνική κοινωνία έγινε μάρτυρας μιας υπόθεσης η οποία εγγράφηκε στη συνείδηση όλων ως ένα έγκλημα με κρατική ευθύνη, ο Πάνος Ρούτσι μας λέει τα εξής:

«Ο γιος μου ήταν 22 χρονών. Ηταν Απόκριες, είχε πάρει άδεια και ερχόταν να δει την κοπέλα του στην Αθήνα. Γύρισε μόνος του για Θεσσαλονίκη. Τον περίμενα στον σταθμό του τρένου. Τον περίμενα να με πάρει τηλέφωνο αλλά ποτέ δεν με πήρε».

Τον ρωτάμε αν επικοινωνούν μαζί του πολιτικοί και βουλευτές από τότε που ξεκίνησε την απεργία πείνας.

Απαντά πως τον προσεγγίζουν κυρίως πολιτικοί από την αντιπολίτευση. «Μου λένε “ό,τι μπορούμε θα το κάνουμε”».

«Με έχουν προσεγγίσει και κάποιοι από την κυβέρνηση» συνεχίζει, κάνοντας αναφορά σε μια συγκεκριμένη επικοινωνία που είχε με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Γιώργο Σταμάτη.

Μας διηγείται το περιεχόμενο της συνομιλίας τους, η οποία τον έκανε όπως λέει να «παγώσει».

«Μου είπε πως έχει δει φωτογραφίες του παιδιού μου που δεν έχω δει εγώ μέχρι σήμερα. (Μου είπε) οτι το παιδί μου είναι καμένο, ότι δεν είναι άδειο το φέρετρο και άλλες λεπτομέρειες που δεν θέλω να αναφέρω… δεν μπορώ. Πώς έχει δει το παιδί μου; Μου το λέει με τέτοια άνεση όταν εγώ δεν το έχω δει ακόμα; Ούτε καν με ρώτησε αν θέλω».

Πάντως ο βουλευτής Γιώργος Σταμάτης διέψευσε ότι ανέφερε στον κ. Ρούτσι ότι έχει δει φωτογραφίες. Όπως εξήγησε «πράγματι τον επισκέφθηκα για να δω πώς είναι με την υγεία του. Μού μετέφεραν ότι είπε κάτι που δεν ισχύει. Εγώ δεν έχω δει καμία φωτογραφία καμίας σορού, δεν έχω τέτοια εξουσιοδότηση, δεν είμαι εμπλεκόμενος. Του μετέφερα, απ’ αυτά που γνωρίζω, ότι οι άνθρωποι που έχουν χάσει τη ζωή τους, έχουν φωτογραφηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες για τη λήψη DNA» είπε χαρακτηριστικά μιλώντας σε εκπομπή για το ζήτημα αυτό.

Ο κ. Ρούτσι όμως επιμένει στην καταγγελία του όπως και στο στο αίτημα για εκταφή. «Εγώ θέλω την αίτηση. Και το παιδί μου να είναι εκεί πέρα, ξέρω ότι κάτι άλλο θα βρω».

«Πήρα τη βαλίτσα και έφυγα»

Η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι, αυτό που οδήγησε τον κ. Ρούτσι στην απόφαση για απεργία πείνας μέχρι να ικανοποιηθεί το αίτημα του, είναι τα ερωτήματα που η κυβέρνηση δεν απαντά για την τραγωδία των Τεμπών.

Οπως το θέτει: «Μετά από τόσα μπαζώματα, συγκαλύψεις και υποσχέσεις και το τελευταίο που ο εισαγγελέας μέσα σε πέντε μέρες διάβασε 60.000 σελίδες, λέω ‘πρέπει να κάνω κάτι εγώ. Η κοροϊδία πρέπει να έχει ένα τέλος’».

Η απόφαση πάρθηκε γρήγορα.

«Δεν το συζήτησα καθόλου με τους συγγενείς μου. Ηξερα ότι δεν θα με αφήσουν. Απλώς πήρα την βαλίτσα τη Δευτέρα και ήρθα εδώ» περιγράφει.

Καθώς οι μέρες περνούν, ο ίδιος αισθάνεται ικανοποιημένος με την απόφαση του. «Εχω δικαιωθεί» λέει και τονίζει: «Το αγόρι μου θα ήταν υπερήφανος». Τονίζει πως δεν θα κάνει πίσω.

Στην ερώτηση αν πιστεύει πως το αίτημα του μπορεί να δικαιωθεί και στην πράξη, απαντά καταφατικά. «Πιστεύω πως θα ικανοποιηθεί το αίτημα μου. Γιατί ο κόσμος έχει τη δύναμη».

Αναφέρει πως έχει στήριξη από τους συγγενείς των υπόλοιπων θυμάτων που έχασαν της ζωή τους στα Τέμπη.

Σε πρόσφατη ανάρτηση της, η Μαρία Καρυστιανού, κάνει λόγο για την ανάγκη για άμεσες παρεμβάσεις των ευρωπαϊκών οργάνων και της ευρωπαϊκής εισαγγελίας προκειμένου να σωθεί ο απεργός πείνας.

«Ο Σύλλογος Θυμάτων του δυστυχήματος των Τεμπών της 28.02.3023 με το παρόν δελτίο ενημερώνει ότι εκκρεμεί στην PETI αναφορά του από το 2024 για την πολλαπλή παραβίαση στην Ελλάδα της ενωσιακής νομοθεσίας και ως προς την ασφάλεια και εποπτεία των Μεταφορών και ως προς την κατάλυση του Κράτους Δικαίου {…}»

»Δυστυχώς δεν έχουμε κάποιο ουσιαστικό αποτέλεσμα, με αποτέλεσμα η κατάσταση να έχει εκτραχυνθεί στη χώρα μας και αυτήν τη στιγμή γονέας θύματος, ο Πανος Ρούτσι, με προβλήματα υγείας να κάνει απεργία πείνας εδώ και 4 μέρες διότι ο διορισθείς μετά από παρέμβαση του Πρωθυπουργού Ανακριτής αρνείται επίμονα την εκταφή των νεκρών, και έτσι δεν μας επιτρέπονται ούτε οι εξετάσεις DNA, ούτε οι εξετάσεις για τον εντοπισμό του παράνομου χημικού φορτίου, για το οποίο υπάρχει και πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ με συμμετοχή εκπροσώπου του ERA».

«Μια ανοιχτή πληγή»

Λίγο πριν τον αφήσουμε συναισθανόμενοι ότι δεν πρέπει να εξαντλεί τις δυνάμεις του, τον ρωτάμε πως διαχειρίζεται το πένθος. Απαντά πως δεν το διαχειρίζεται «είναι μια ανοιχτή πληγή».

Στο τέλος του ζητήσαμε να μας πει και τι θα ρωτούσε τον πρωθυπουργό αν τον έβλεπε από κοντά. «Να μας πει την αλήθεια και μόνο την αλήθεια. Γιατί και πώς πέθανε το παιδί μου και όλα τα παιδιά».