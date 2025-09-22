Τέμπη: Σε θέση άμυνας η κυβέρνηση – Αναφαίρετο δικαίωμα των συγγενών να ζητήσουν εκταφή, λέει η αντιπολίτευση
Η αντιπολίτευση εξαπολύει σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για τα Τέμπη και την μη ικανοποίηση της απαίτησης συγγενών των θυμάτων για εκταφή τον σορών.
- Αστεροειδής που έπεσε στη Βόρεια Θάλασσα σήκωσε τσουνάμι 100 μέτρων
- Συνελήφθη 29χρονη που άφησε μόνα στο σπίτι τα τρία ανήλικα παιδιά της
- Διαγνωστικό κέντρο δεν δέχτηκε το παραπεμπτικό για απλό υπέρηχο γιατί είχαν μόνο τον… πιο εξελιγμένο
- Αντέχει οικονομικά η ρωσική «αρκούδα»; Πόσο δυσβάστακτο θα είναι άραγε το νέο πακέτο κυρώσεων
Αναζωπυρώνεται η πολιτική αντιπαράθεση για το έγκλημα στα Τέμπη με αιχμή το αίτημα συγγενών των θυμάτων για εκταφή των σορών των ανθρώπων τους, προκειμένου να μάθουν την αλήθεια για τα αίτια θανάτου τους. Αίτημα που διατράνωσε πλήθος κόσμου που συμμετείχε χθες στη μεγάλη συγκέντρωση συμπαράστασης στον Πάνο Ρούτσι, πατέρα θύματος που κάνει απεργία πείνας στο Σύνταγμα.
Η κυβέρνηση εξακολουθεί να κρύβεται πίσω από τη δικαιοσύνη, με κόμματα της αντιπολίτευσης να την κατηγορούν ότι δεν θέλει να ρίξει φως στην υπόθεση.
Πολιτική αντιπαράθεση για τα Τέμπη
Μιλώντας στο MEGA, σχετικά με το αίτημα συγγενών των θυμάτων στα Τεμπη για εκταφή των σορών, ο βουλευτής της ΝΔ Δημήτρης Μαρκόπουλος είπε πως πρόκειται για «θέμα της δικαιοσύνης που έχει έναν ανεξάρτητο χαρακτήρα». «Θα πρέπει να σκύψουμε στη συγκεκριμένη περίπτωση, είναι ένας άνθρωπος που υποφέρει διπλά», είπε αναφερόμενος στον Πάνο Ρούτσι, που εδώ και 8 μέρες κάνει απεργία πείνας, ζητώντας να του επιτραπεί η εκταφή της σορού του γιου του.
Από την άλλη το ΠΑΣΟΚ υπογραμμίζει ότι είναι αναφαίρετο δικαίωμα η εκταφή που ζητούν οι συγγενείς των θυμάτων, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι από την πρώτη στιγμή την ένοιαζε πως θα το διαχειριστεί πολιτικά και όχι να ρίξει φως στην υπόθεση.
«Όποιος γονέας που έχει χάσει παιδί του και θέλει να κάνει εκταφή για να γίνει περαιτέρω έρευνα, έχει το δικαίωμα να το κάνει. Βλέπουμε ότι προσπαθούνε να κρύψουνε το ένα, να παραποιήσουνε τον χώρο. Η ελληνική κοινωνία και οι γονείς θέλουν απαντήσεις. Μπορούμε σαν ελληνική πολιτεία να τους παρέχουμε αυτά που μπορούμε;», είπε ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ Ανδρέας Σπυρόπουλος.
«Είναι αναφαίρετο δικαίωμα των συγγενών», είπε και ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος, μέλος της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, σχετικά με το ζήτημα της εκταφής, κατηγορώντας την κυβέρνηση για σκιές στη διαχείριση της υπόθεσης.
- Στον τελικό οι Φίτσιου – Αναστασιάδου, στα προημιτελικά ο Ντούσκος
- Εκάλη: Βίντεο ντοκουμέντο – Διέλυσε με το όχημά του σταθμευμένο ΙΧ και μηχανή και έφυγε
- Μάλτα: Θα αναγνωρίσει επισήμως παλαιστινιακό κράτος στη συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, λέει ο πρωθυπουργός
- Αστεροειδής που έπεσε στη Βόρεια Θάλασσα σήκωσε τσουνάμι 100 μέτρων
- Καιρός: Ο εμποδιστής «Ρεξ» απειλεί με την πρώτη σφοδρή κακοκαιρία του φθινοπώρου [χάρτες]
- Ο Τσους Ματέο είναι ο νέος προπονητής της εθνικής Ισπανίας (pic)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις