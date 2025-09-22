Αναζωπυρώνεται η πολιτική αντιπαράθεση για το έγκλημα στα Τέμπη με αιχμή το αίτημα συγγενών των θυμάτων για εκταφή των σορών των ανθρώπων τους, προκειμένου να μάθουν την αλήθεια για τα αίτια θανάτου τους. Αίτημα που διατράνωσε πλήθος κόσμου που συμμετείχε χθες στη μεγάλη συγκέντρωση συμπαράστασης στον Πάνο Ρούτσι, πατέρα θύματος που κάνει απεργία πείνας στο Σύνταγμα.

Η κυβέρνηση εξακολουθεί να κρύβεται πίσω από τη δικαιοσύνη, με κόμματα της αντιπολίτευσης να την κατηγορούν ότι δεν θέλει να ρίξει φως στην υπόθεση.

Πολιτική αντιπαράθεση για τα Τέμπη

Μιλώντας στο MEGA, σχετικά με το αίτημα συγγενών των θυμάτων στα Τεμπη για εκταφή των σορών, ο βουλευτής της ΝΔ Δημήτρης Μαρκόπουλος είπε πως πρόκειται για «θέμα της δικαιοσύνης που έχει έναν ανεξάρτητο χαρακτήρα». «Θα πρέπει να σκύψουμε στη συγκεκριμένη περίπτωση, είναι ένας άνθρωπος που υποφέρει διπλά», είπε αναφερόμενος στον Πάνο Ρούτσι, που εδώ και 8 μέρες κάνει απεργία πείνας, ζητώντας να του επιτραπεί η εκταφή της σορού του γιου του.

Από την άλλη το ΠΑΣΟΚ υπογραμμίζει ότι είναι αναφαίρετο δικαίωμα η εκταφή που ζητούν οι συγγενείς των θυμάτων, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι από την πρώτη στιγμή την ένοιαζε πως θα το διαχειριστεί πολιτικά και όχι να ρίξει φως στην υπόθεση.

«Όποιος γονέας που έχει χάσει παιδί του και θέλει να κάνει εκταφή για να γίνει περαιτέρω έρευνα, έχει το δικαίωμα να το κάνει. Βλέπουμε ότι προσπαθούνε να κρύψουνε το ένα, να παραποιήσουνε τον χώρο. Η ελληνική κοινωνία και οι γονείς θέλουν απαντήσεις. Μπορούμε σαν ελληνική πολιτεία να τους παρέχουμε αυτά που μπορούμε;», είπε ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ Ανδρέας Σπυρόπουλος.

«Είναι αναφαίρετο δικαίωμα των συγγενών», είπε και ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος, μέλος της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, σχετικά με το ζήτημα της εκταφής, κατηγορώντας την κυβέρνηση για σκιές στη διαχείριση της υπόθεσης.