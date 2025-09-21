Το ΠΑΣΟΚ εκφράζει τη συμπαράστασή του στο αίτημα του Πάνου Ρούτσι
Πρόκειται για το αναφαίρετο δικαίωμα ενός γονέα στο οποίο οι δικαστικές αρχές οφείλουν να ενσκήψουν, τονίζει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ.
Ολη η ανακοίνωση
Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής εκφράζει τη συμπαράστασή του στο αίτημα του κ. Πάνου Ρούτσι να γίνει η εκταφή της σορού του παιδιού του, που σκοτώθηκε στη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών. Πρόκειται για το αναφαίρετο δικαίωμα ενός γονέα, στο οποίο οι δικαστικές αρχές οφείλουν να ενσκήψουν. Τα παραπάνω μετέφερε στον κ. Ρούτσι αντιπροσωπεία του κόμματος αποτελούμενη από τον Γραμματέα της Κ.Ο. Δ. Μπιάγκη, τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο Δ. Μάντζο και τη βουλευτή και μέλος των επιτροπών για τα Τέμπη Μ. Αποστολάκη, που τον συνάντησε έξω από τη Βουλή όπου και παραμένει εδώ και μέρες κάνοντας απεργία πείνας.
Πηγή: https://www.paron.gr/to-pasok-ekfrazei-ti-symparastasi-toy-sto-aitima-toy-k-panoy-roytsi/
