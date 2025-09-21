ΣΥΡΙΖΑ για Πάνο Ρούτσι: Για 7η ημέρα η εισαγγελία και οι αρμόδιες αρχές κωφεύουν και αρνούνται το αυτονόητο αίτημα για δικαιοσύνη
«Ο Πάνος Ρούτσι και όλοι οι συγγενείς των θυμάτων δεν είναι μόνοι τους στον δίκαιο αγώνα τους» αναφέρει με ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ .
Όπως τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, για 7η ημέρα ο Πάνος Ρούτσι συνεχίζει την απεργία πείνας ζητώντας την εκταφή του παιδιού του που έχασε τη ζωή του στο έγκλημα των Τεμπών.
«Για 7η ημέρα η εισαγγελία και οι αρμόδιες αρχές κωφεύουν και αρνούνται το αυτονόητο αίτημα για δικαιοσύνη, για να πέσει φως σε όλες τις πτυχές της πολύνεκρης τραγωδίας.
Έχουν δίπλα τους τη συντριπτική πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας που δεν ανέχεται και δεν σιωπά μπροστά στη συγκάλυψη που επιχειρείται από την κυβέρνηση Μητσοτάκη και τις αρμόδιες αρχές».
Στην ίδια ανακοίνωση τονίζεται ότι «σήμερα στις 6:30 μμ, 55 σωματεία του Πολιτισμού καλούν σε συγκέντρωση συμπαράστασης στην πλατεία Συντάγματος. Η στήριξη και η συμμετοχή όλων των πολιτών θα δυναμώσει το δίκαιο αίτημα του Πάνου Ρούτσι».
