Στο Σύνταγμα με τον Πάνο Ρούτσι ο Στέφανος Κασσελάκης
Ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας βρίσκεται έξω από τη Βουλή, στο πλευρό του πατέρα θύματος των Τεμπών που κάνει απεργία πείνας.
- Η ΑΙ υπόσχεται το τέλος της κολονοσκόπησης
- Στοχοποίηση και απόπειρα τρομοκράτησης Ελλήνων πολιτών από την κυβέρνηση του Ισραήλ καταγγέλει το March to Gaza
- Ο Τραμπ ανακοίνωσε συνάντηση με Ερντογάν στον Λευκό Οίκο - «Μεγάλη συμφωνία» για F-16
- Οι πρωτεύουσες της ένοπλης βίας: Πού είναι τα πιο επικίνδυνα μέρη στην ΕΕ; – Η θέση της Αθήνας
Στο Σύνταγμα βρίσκεται ο Στέφανος Κασσελάκης, προκειμένου να σταθεί στο πλευρό του πατέρα θύματος των Τεμπών, που έχει προχωρήσει σε απεργία πείνας.
Ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας και στελέχη του κόμματος βρέθηκαν το βράδυ της Παρασκευής στο μνημείο των θυμάτων, δίπλα από τον Άγνωστο Στρατιώτη, προκειμένου να ακούσουν τα αιτήματα του Ρούτσι, αλλά και των άλλων συγγενών που στέκονται στο πλευρό του.
Υπενθυμίζεται ότι αίτημα του Πάνου Ρούτσι, πατέρα του Ντένις που σκοτώθηκε στο πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, είναι η εκταφή της σορού του παιδιού του, προκειμένου να γίνει έρευνα για ίχνη παράνομων ουσιών.
- LIVE: Μπέτις – Ρεάλ Σοσιεδάδ
- Νότια Αφρική: Γυναίκα συνελήφθη με μία σακούλα γεμάτη… πλακούντες
- Ο Ανδρέας Γεωργίου για την γονεϊκότητα: «Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό που έχει να κάνει μια γυναίκα»
- Εκβιασμοί και υφαρπαγή περιουσιών από την κρητική μαφία – Το σχέδιο με το γηροκομείο και η βοήθεια κληρικών
- Δύο νέα πρόστιμα από την UEFA στον Παναθηναϊκό
- Στοχοποίηση και απόπειρα τρομοκράτησης Ελλήνων πολιτών από την κυβέρνηση του Ισραήλ καταγγέλει το March to Gaza
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις