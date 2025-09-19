Ηχηρή παρέμβαση για το θέμα της τραγωδίας των Τεμπών που αποτελεί ανοιχτή πληγή για την κυβέρνηση κάνει ο Αντώνης Σαμαράς,

Στηλιτεύοντας τους κυβερνητικούς χειρισμούς αναφέρεται με δήλωσή του στον πατέρα θύματος του εγκλήματος των Τεμπών που κάνει απεργία πείνας έξω από τη Βουλή, ζητώντας την εκταφή του παιδιού τους.

Η παρέμβαση Σαμαρά

Ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, αναφερόμενος στους γονείς που ζητούν να εξακριβωθεί με αυτό τον τρόπο η ταυτότητα των θυμάτων του πολύνεκρου σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, αλλά και τα αίτια θανάτου τους, τονίζει ότι «δεν υπάρχει ηθικό έρεισμα στην επίμονη απόρριψη του αιτήματος των γονιών των θυμάτων να προχωρήσουν στην εκταφή των σορών των παιδιών τους».

«Έχουν απόλυτο δικαίωμα να διαπιστώσουν εάν τα λείψανα που βιαστικά και δίχως τον πρέποντα έλεγχο τους παραδόθηκαν προς ταφή, ανήκουν πράγματι στα παιδιά τους» σημειώνει και όπως υπογραμμίζει «είναι θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα».

Η παρέμβαση του Αντώνη Σαμαρά έρχεται σε με συγκυρία όπου τα σενάρια για την ίδρυση κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό παραμένουν και προφανώς η κάθε παρέμβασή του κρίνεται σημαντική.

Το Μαξίμου παρακολουθεί όλες τις παρεμβάσεις Σαμαρά, και σίγουρα η τελευταία που αφορά στα Τέμπη έχει ιδιαίτερη βαρύτητα.

Το τελευταίο διάστημα, έχει επιλεχθεί από το Μαξίμου να κρατήσει χαμηλούς τόνους απέναντι στον πρώην πρωθυπουργό, ωστόσο η ανησυχία για ένα πιθανό κόμμα Σαμαρά υπάρχει, αφού σε μία τέτοια περίπτωση είναι βέβαιο ότι θα έκοβε ακόμη περισσότερο τα ήδη ψαλιδισμένα ποσοστά της ΝΔ.

H κυβέρνηση άλλωστε, στα μάτια της πλειοψηφίας των πολιτών είναι υπόλογη για το δυστύχημα στα Τέμπη.

Ο κ. Σαμαράς επέλεξε να θίξει ένα πολύ σοβαρό και ευαίσθητο θέμα που αφορά που αφορά στο αίτημα απόρριψης εκταφής θυμάτων στα Τέμπη προκειμένου να εξακριβωθεί κατ’ αρχήν η ταυτότητά τους καθώς και η αιτία θανάτου τους.

Σε απεργία πείνας για πέμπτη ημέρα

Για πέμπτη ημέρα συνεχίζει στο Σύνταγμα την απεργία πείνας του ο Πάνος Ρούτσι, διεκδικώντας τη δικαίωση για τον γιο του που χάθηκε στην τραγωδία των Τεμπών.

Μοναδικό αίτημά του είναι η εκταφή του παιδιού του.

Στο πλευρό του βρίσκονται καθημερινά δεκάδες πολίτες που του στέλνουν μηνύματα συμπαράστασης ή περνούν από την πλατεία.

Ο ίδιος είχε αποκαλύψει ότι ένας πατέρας τον πλησίασε εκφράζοντας την πρόθεσή του να σταθεί στο πλευρό του. Χθες Πέμπτη η ομάδα Μέχρι Τέλους ανακοίνωσε πως πρόκειται για τον κ. Δημήτρη, ο οποίος αποφάσισε να ξεκινήσει κι εκείνος απεργία πείνας.

Το εξώδικο σε Μητσοτάκη και Κακλαμάνη

Με εξώδικη καταγγελία που κοινοποιήθηκε στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, οι συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών, Μαρία Καρυστιανού και Πάνος Ρούτσι, ζητούν να δοθεί άδεια εκταφής προκειμένου να εξακριβωθεί κατ’ αρχήν η ταυτότητά τους καθώς και η αιτία θανάτου τους, όπως έχουν κάθε δικαίωμα να αιτηθούν, με βάση την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ).

Το εξώδικο κατατέθηκε επίσης στον εισαγγελέα και την πρόεδρο του Αρείου Πάγου, στον πρόεδρο του Συμβουλίου Επιθεώρησης του Αρείου Πάγου, τον προϊστάμενο της εισαγγελίας πρωτοδικών Αθηνών, τον προϊστάμενο του εφετείου Λάρισας, τον εισαγγελέα εφετών Λάρισας και εποπτεύοντα της ανάκρισης, Λάμπρο Τσόγκα.

Επίσης απεστάλη στον ίδιο τον ειδικό εφέτη ανακριτή της δικογραφίας των Τεμπών, Σωτήριο Μπακαϊμη, ο οποίος έχει επανειλημμένα αρνηθεί το αίτημα εκταφής συγγενών, στην Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, την ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων και τον ΔΣΑ.

Η ανάρτηση της Μαρίας Καρυστιανού

«Είναι έτοιμοι να ρισκάρουν τη ζωή και του Πάνου για να μην επιτρέψουν την εκταφή ;; Ποιοι θα επιτρέψουν τον θάνατο του γονέα προκειμένου να προστατεύσουν το ΤΕΡΑΣ; Να μην αποκαλυφθεί το μυστικό που όλοι οι επίορκοι γνωρίζουν για αυτό και απαγορεύουν την εκταφή! Ο κύβος ερρίφθη. …. Ο γονιός μίλησε, Η επόμενη κίνηση, δική τους! Όλων των αποδεκτών του εξώδικου μας! Ήρθε η ώρα να ξεχωρίσει η ήρα από το στάρι!», αναφέρει μεταξύ άλλων η Μαρία Καρυστιανού στο facebook.