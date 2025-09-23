newspaper
Καρυστιανού: «Η αλήθεια για άλλη μία φορά μπαζώνεται» – Τι λέει για την απόρριψη των αιτημάτων εκταφής των σορών
Ελλάδα 23 Σεπτεμβρίου 2025 | 17:36
Καρυστιανού: «Η αλήθεια για άλλη μία φορά μπαζώνεται» – Τι λέει για την απόρριψη των αιτημάτων εκταφής των σορών

Για εμπαιγμό από δικαστικούς λειτουργούς γύρω στην υπόθεση των Τεμπών κάνει λόγο η Μαρία Καρυστιανού, που δημοσιοποίησε τις απορριπτικές απαντήσεις για την εκταφή των σορών των θυμάτων.

Την αντίθεσή της στον ισχυρισμό του εκπροσώπου Τύπου και του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου περί της αδυναμίας παρέμβασης στο χειρισμό της υπόθεσης των Τεμπών εξέφρασε η Μαρία Καρυστιανού.

Η πρόεδρος του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος Τέμπη 2023 υπογραμμίζει ότι στο παρελθόν υπήρξαν αρκετές παρεμβάσεις από την πλευρά της Δικαιοσύνης στην πορεία της ανάκρισης.

Χαρακτηριστικά η κυρία Καρυστιανού αναφέρεται στην αντικατάσταση του Ανακριτή των Τεμπών, έπειτα από επιστολή του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στις 06.03.2023, με τον κ. Ντογιάκο να ορίζει τον Ανακριτή Σωτήρη Μπακαΐμη στη θέση αυτή, καθώς και την αφαίρεση στις 18.03.2023 της εποπτείας της ανάκρισης των Τεμπών, από την εκ του νόμου Επόπτρια της Ανάκρισης, κυρία Αποστολάκη – Καλογήρου.

«Επειδή ο εμπαιγμός σε βάρος μας έχει ξεπεράσει κάθε όριο, σας ενημερώνουμε για την αλήθεια, που για άλλη μία φορά μπαζώνεται» σημειώνει χαρακτηριστικά η Μαρία Καρυστιανού και στη συνέχεια αποκαλύπτει τις απορριπτικές απαντήσεις των δικαστικών αρχών στα αιτήματα για εκταφή των σορών των θυμάτων στο πολύνεκρο δυστύχημα των Τεμπών.

Το ΓΧΚ και η ολοκλήρωση της ανάκρισης

Στη συνέχεια, η Μαρία Καρυστιανού υπογραμμίζει ότι ο κ. Μπακαΐμης στην αιτιολόγηση της απορριπτικής απόφασης για την εκταφή των σορών λαμβάνει υπόψιν του τα έγγραφα του Γενικού Χημείου του Κράτους και άλλων επιστημόνων από τα οποία «προκύπτει ότι η πυρόσφαιρα και η εξ αυτής πυρκαγιά προκλήθηκε από τη δημιουργία και ανάφλεξη, υπό θερμοκρασία ηλεκτρικού τόξου, εκνεφώματος – αερολύμματος ελαίου σιλικόνης από το κύκλωμα ψύξης των μετασχηματιστών των ηλεκτραμαξών των συγκρουσθεισών αμαξοστοιχιών και όχι από άλλη αιτία και δη τυχόν μεταφερόμενη ποσότητα υδρογονάνθρακα».

Ωστόσο, σύμφωνα με την πρόεδρο του Σύλλογος Πληγέντων Δυστυχήματος Τέμπη 2023, ο Ανακριτής «αποσιωπά όλα τα αποδεικτικά στοιχεία που μιλούν για φορτίο χημικών, προκειμένου να αρνηθεί για πολλαπλή φορά το αίτημα εκταφής!».

Μάλιστα, η κυρία Καρυστιανού υποστηρίζει επίσης ότι «όταν το Γενικό Χημείο Του Κράτους στις 29.08.2025 του έστειλε πόρισμα ότι εντόπισε και ξυλόλιο και 12 υδρογονάνθρακες σε αυτοψία δύο χρόνια μετά, όχι μόνο δεν αναθεώρησε την άρνηση εκταφής, αλλά έκλεισε άρον άρον τη δικογραφία για να μην μαθευτεί το έγγραφο του ΧτΚ της 29.08.2025 και έτσι να μην μπορέσουν να του υποβάλλουν οι συγγενείς και πάλι αίτημα εκταφής, με βάση το νέο στοιχείο – φωτιά».

Αναλυτικά η ανάρτηση της Μαρίας Καρυστιανού:

«Επειδή ο εμπαιγμός σε βάρος μας έχει ξεπεράσει κάθε όριο, σας ενημερώνουμε για την αλήθεια, που για άλλη μία φορά μπαζώνεται:

1. Χθες ο εκπρόσωπος Τύπου, αλλά και ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου έσπευσαν να πουν ότι δεν μπορούν να παρέμβουν στον χειρισμό της υπόθεσης των Τεμπών για την εκταφή που διακαώς ζητούν οι συγγενείς κα την οποία επίμονα αρνούνται οι δικαστές, ενώ η αλήθεια είναι:

1ον] Ότι ο προκάτοχος του κ. Τζαβέλλα, κ. Ντογιάκος, πρώην Εισαγγελέας Αρείου Πάγου, συμμορφούμενος σε επιστολή που επειγόντως του έστειλε ο ίδιος ο πρωθυπουργός στις 06.03.2023 με φρέσκο το αίμα των παιδιών μας στις ράγες, ξεκίνησε ο ίδιος τη διαδικασία για την αντικατάσταση του Ανακριτή των Τεμπών, και έτσι την καυτή δικογραφία ανέλαβε ο γνωστός σε όλη την Ελλάδα, Ανακριτής, Σωτήρης Μπακαΐμης, αυτός, κατά του οποίου καταφέρονται οι συγγενείς για καταστροφή αποδεικτικών στοιχείων και για απόρριψη αιτημάτων ανάδειξης της αλήθειας, όπως και αυτό της εκταφής.

2ον] Η επίσης προκάτοχος του κ. Τζαβέλλα, κυρία Αδειλίνη, Εισαγγελέας Αρείου Πάγου, λίγες ώρες μετά την επίσκεψη της δικηγόρου μου στην Εισαγγελέα Εφετών Λάρισας, κυρία Αποστολάκη για την άσκηση των καθηκόντων της ως Επόπτριας του κ. Μπακαΐμη, αφαίρεσε χωρίς δικαίωμα στις 18.03.2023 την εποπτεία της ανάκρισης των Τεμπών, από την εκ του νόμου Επόπτρια της Ανάκρισης, κυρία Αποστολάκη – Καλογήρου, της οποίας ο γιος βρέθηκε σκοτωμένος σε απόκρημνο μέρος, και την ανέθεσε κατά παράβαση του άρθρου 32 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, στον νεότερό της και δη Αντεισαγγελέα Eφετών, κ. Τσόγκα, το οποίος σε χρόνο dt μελέτησε σε 7 μέρες τις πάνω από 60.000 σελίδες δικογραφίας και έβγαλε πρόταση 1.000 σελίδων (!)

3ον] Η ίδια Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου διέταξε προκαταρκτική εξέταση για αθέμιτη επιρροή σε δικαστικούς λειτουργούς (167Α ΠΚ) όταν βγήκε το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ που ρητά και πανηγυρικά μιλάει για χημικά καύσιμα πάνω στο τρένο που προκάλεσαν την πυρόσφαιρα που κατέκαψε τα παιδιά μας.

2. Τι θέση παίρνει ο κατά τ΄ άλλα αναρμόδιος Άρειος Πάγος στις παραπάνω παρεμβάσεις του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου στη δικογραφία των Τεμπών;

3. Επίσης προσχηματικά είναι και όσα είδαν το φως της δημοσιότητας και για τα αιτήματα εκταφής.

Διότι:

1ον] Μιλώντας με ντοκουμέντα σας παραθέτουμε τα έγγραφα, από τα οποία προκύπτει ότι και ο Ανακριτής της Λάρισας, Σωτήρης Μπακαΐμης, αλλά και οι Δικαστές της Λάρισας αρνούνται από την αρχή και μέχρι τα τέλη Ιουλίου του 2025 την εκταφή που τους ζήτησαν οι συγγενείς και μάλιστα και για τη διασταύρωση του DNA, αλλά και για τη διενέργεια βιοχημικών και ιστολογικών εξετάσεων για τον εντοπισμό των χημικών.

2ον] Και όλα αυτά ενώ έχουν στα χέρια τους:

(α) Το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ με τη συμμετοχή του εκπροσώπου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων (ERA), Bart Accou, που λέει ρητά: «478. Εάν γινόταν σωστή δειγματοληψία και ανάλυση στον τόπο του ατυχήματος την 1η Μαρτίου 2023 (10-12 ώρες μετά το ατύχημα), θα υπήρχαν αρκετές πληροφορίες για τον προσδιορισμό του τύπου και της θέσης της πηγής για το άγνωστο καύσιμο (βλ. αυτοψία χώρου)»

(β) Την από 24.02.2025 Γνωμοδότηση του κ. Αθανάσιου Κωνσταντόπουλου, καθηγητή Χημικής Μηχανικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

(γ) Την από 16.01.2025 «Γνωμοδότηση επί της διαδικασίας δοκιμών – αναλύσεων δειγμάτων ελαίου σιλικόνης από το Γενικό Χημείο του Κράτους» που υπογράφεται από τον Τεχνικό Σύμβουλο – Πραγματογνώμονα Επικίνδυνων Μεταφορών – Διπλωματούχο Μηχανικό Α.Π.Θ., ΜΒΑ ΕΕΔΕ, κ. Μάρκο Γ. Χρυσό.

(δ) Την από 24.07.2024 Τεχνική Έκθεση του καθηγητή Πανεπιστημίου και κατόχου της έδρας Mike O’ Connor II, Επικεφαλής του Τμήματος Χημικής Μηχανικής Artie McFerrin («Artie McFerrin Department of Chemical Engineering») του Πανεπιστημίου του Τέξας («Texas A&M University») και Διευθυντή του Κέντρου Ασφάλειας Διαδικασιών Mary Kay O’ Connor [«Mary Kay O’Connor Process Safety Center (MKOPSC)»], κ. Faisal Khan.

(ε) Την από 13.05.2024 Τεχνική Έκθεση του κ. Βασίλειου Κοκοτσάκη, οι οποίες επιβεβαιώνουν την πρόκληση της πυρόσφαιρας από αρωματικούς υδρογονάνθρακες – χημικά!

4. Παρά ταύτα, ο Ανακριτής Σωτ. Μπακαΐμης, τι γράφει επίμονα και απόλυτα ακόμη και στις 31.07.2025 απορρίπτοντας για άλλη μία φορά αίτημα εκταφής!

«Απορρίπτει αίτημα εκταφής, καθόσον τούτο συνδέεται με τον ισχυρισμό μερίδας διαδίκων ότι στην εμπορική αμαξοστοιχία μεταφερόταν παράνομα ποσότητα διαλυτών – υδρογονανθράκων και η εκταφή ζητείται να λάβει χώρα προς επίρρωση του ισχυρισμού αυτού. Πλην όμως, από το συνδυασμό των χημικών αναλύσεων και των λοιπών εγγράφων που έχει αποστείλει το ΓΧΚ, των εκθέσεων πραγματογνωμοσύνης των καθηγητών ΕΜΠ Δημητρίου Καρώνη (χημ. μηχανικός), Πέτρου Τσακιρίδη (μεταλλουργός) και των ενόρκων καταθέσεων του επιστημ. συνεργάτη ΑΠΘ, μηχανολόγου – ηλεκτρολόγου μηχανικού Κων/νου Πασπαλά και των εκθέσεων που μας έχει καταθέσει προκύπτει ότι η πυρόσφαιρα και η εξ αυτής πυρκαγιά προκλήθηκε από τη δημιουργία και ανάφλεξη, υπό θερμοκρασία ηλεκτρικού τόξου, εκνεφώματος – αερολύμματος ελαίου σιλικόνης από το κύκλωμα ψύξης των μετασχηματιστών των ηλεκτραμαξών των συγκρουσθεισών αμαξοστοιχιών και όχι από άλλη αιτία και δη τυχόν μεταφερόμενη ποσότητα υδρογονάνθρακα».

5. Δείτε λοιπόν και μάθετε την από 31.07.2025 επίμονη άρνησή του Ανακριτή, στην οποία αποσιωπά όλα τα αποδεικτικά στοιχεία που μιλούν για φορτίο χημικών, προκειμένου να αρνηθεί για πολλαπλή φορά το αίτημα εκταφής!

Μάλιστα παραπέμπει στο Γενικό Χημείο του Κράτους. Όταν όμως το Γενικό Χημείο Του Κράτους στις 29.08.2025 του έστειλε πόρισμα ότι εντόπισε και ξυλόλιο και 12 υδρογονάνθρακες σε αυτοψία δύο χρόνια μετά, όχι μόνο δεν αναθεώρησε την άρνηση εκταφής, αλλά έκλεισε άρον άρον τη δικογραφία για να μην μαθευτεί το έγγραφο του ΧτΚ της 29.08.2025 και έτσι να μην μπορέσουν να του υποβάλλουν οι συγγενείς και πάλι αίτημα εκταφής, με βάση το νέο στοιχείο – φωτιά.

6. Είμαι υποχρεωμένη να βγάλω την αλήθεια στο φως για να μην σας εμπαίζει κανείς και κυρίως για να μην λερώσει κανείς με ψέμματα και παραπληροφόρηση τον ιερό αγώνα που δίνει ο Πάνος Ρούτσι, διακινδυνεύοντας τη ζωή του, για να γίνει η εκταφή των νεκρών, που τόσο επίμονα αρνείται το δικαστικό (και όχι μόνο) σύστημα, από κάτω μέχρι πάνω, πολύ ψηλά, και έτσι επιτέλους να βγει η αλήθεια στο φως!

Αθήνα, 23.09.2025

Μαρία Καρυστιανού

