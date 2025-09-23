Τέμπη – Π. Ρούτσι: Στη δικαιοσύνη πετάει το μπαλάκι η κυβέρνηση – Σφοδρά πυρά από την αντιπολίτευση

Φουντώνει η πολιτική αντιπαράθεση για το έγκλημα στα Τέμπη με αιχμή το αίτημα συγγενών των θυμάτων για εκταφή των σορών των ανθρώπων τους, προκειμένου να μάθουν την αλήθεια για τα αίτια θανάτου τους. Θέμα που έφερε στο προσκήνιο η απεργία πείνας που πραγματοποιεί για 9η μέρα σήμερα ο Πάνος Ρούτσι – πατέρας θύματος.

Η επιμονή της κυβέρνησης να κρύβεται πίσω από τη δικαιοσύνη, χύνοντας κροκοδείλια δάκρυα για τον τραγικό πατέρα, προκαλεί οργή στην αντιπολίτευση που την κατηγορεί ότι δεν θέλει να ρίξει φως στην υπόθεση.

Το θέμα απασχόλησε τηλεοπτική συζήτηση στην «Κοινωνία Ώρα MEGA», με καλεσμένους τον υφυπουργό Εργασίας, Κώστα Καραγκούνη, τον εκπρόσωπο Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλά και τον γραμματέα της ΚΟ ΣYΡΙΖΑ, Διονύση Καλαματιανό.

Σφοδρά πυρά στην κυβέρνηση

Ο κ. Τσουκαλάς σημείωσε ότι το ΠΑΣΟΚ στηρίζει το αίτημα του Πάνου Ρούτσι: «Λέμε ότι είναι εύλογο και δίκαιο αίτημα ενός γονιού και ότι πρέπει να επιληφθούν οι Αρχές και να εξηγήσουν. Η δικαιοσύνη θα πρέπει να τοποθετηθεί και να δικαιολογήσει την απόφασή της. Ο Άρειος Πάγος είπε ότι εχει διαβιβάσει την αίτηση, το εξώδικο που έχει γίνει και το έχει διαβιβάσει στον αρμόδιο εισαγγελέα εφετών. Θα περιμένουμε την απάντηση και την αξιολόγηση. Στην εξώδικη δήλωση που είδα, αναφέρουν οι γονείς τους λόγους που ζητούν να γίνει εκταφή και αναφέρονται στο θέμα των χημικών ουσιών. Την αρμοδιότητα να εξετάσει την σαφήνεια και το ορισμένο την έχει η δικαστική αρχή. Κατά την γνώμη μου εδώ δεν είναι να μπούμε σε μία λογική νομικισμού. Ο Άρειος Πάγος το διαβίβασε, δεν το απέρριψε», ανέφερε.

Εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Καλαματιανός κάλεσε την κυβέρνηση να ικανοποιήσει το αίτημα για εκταφή.

«Είναι αναφαίρετο και θεμελιώδες είναι ανθρώπινο το δικαίωμα του πατέρα να ζητάει να μάθει τι έχει συμβεί με το παιδί του. Είναι αδιανόητο να μην ξέρει τόσα χρόνια μετά τον θάνατο του παιδιού, να μην ξέρει εάν η σορός ανήκει στο παιδί του, την αιτία θανάτου και άλλα. Παίρνουμε ξεκάθαρη θέση και καλούμε και την κυβέρνηση να το κάνει. Εμείς βρεθήκαμε από την πρώτη στιγμή δίπλα στον γονιό. Ο κ. Φάμελλος πήγε κοντά του, χωρίς όμως κάμερες», τόνισε.

Η μπάλα στη δικαιοσύνη…

Από την άλλη πλευρά, ο κ. Καραγκούνης επανέλαβε τη θέση του Μαξίμου: «Είμαστε κοντά στον πατέρα. Όχι μόνο εμείς αλλά όλος ο κόσμος και προφανώς στηρίζουμε. Υπάρχουν δύο διαστάσεις: η μία είναι αυτή που εμείς πολιτικά μπορούμε να πούμε. Υπάρχει όμως μια δεύτερη διάσταση, που αποφασίζει: Η δικαιοσύνη στην οποία πρέπει να υποβληθεί κάποιο αίτημα. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου είπε πως συγκεκριμένο αίτημα δεν έχει υποβληθεί ακόμα. Δεν είμαστε εμείς αρμόδιοι να υποδείξουμε κάποιο αίτημα. Πρακτικά εάν υπάρξει κάποιο αίτημα προφανώς αμέσως, επειδή έχει περατωθεί η ανάκριση, θα εξεταστεί. Υπάρχει μία διαδικασία που στις ευνομούμενες πολιτείες τα δικαστήρια κάνουν τη δουλειά τους, οι κυβερνήσεις με την δουλειά τους κτλ. εφόσον υποβληθεί κάποιο αίτημα θα εξεταστεί αμέσως».

Αντιπαράθεση

Στο σημείο αυτό παρενέβη ο κ. Καλαματιανός, λέγοντας στον κ. Καραγκούνη: «Άρα θεωρεί παρέμβαση στην δικαιοσύνη την επιστολή που έστειλε 6/3/23 ο κ. Μητσοτάκης στον κ. Ντογιάκο και του συζητούσε να ορίσει ανώτερο δικαστικό στην υπόθεση των Τεμπών», με τον υπουργό να ισχυρίζεται ότι ο πρωθυπουργός τότε είπε… τι προβλέπει ο νόμος: «Το αν θα πάει σε έναν εφέτη ανακριτή προβλέπεται από τον νόμο. Δεν είναι παρέμβαση όταν λες τον νόμο» είπε ο κ. Καραγκούνης.