Τη μπάλα στη Δικαιοσύνη «πετάει» το Μαξίμου σχετικά με το αίτημα του Πάνου Ρούτσι για την εκταφή της σορού του παιδιού του. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης είπε ότι δεν «δεν έχει καμία δουλειά» η κυβέρνηση να παρέμβει, τη στιγμή που ο πατέρας του 22χρονου Ντένις, που έχασε τη ζωή του στη τραγωδία στα Τέμπη, βρίσκεται σε απεργία πείνας για όγδοη μέρα.

Αναζωπυρώνεται η πολιτική αντιπαράθεση για το έγκλημα στα Τέμπη με αιχμή το αίτημα συγγενών των θυμάτων για εκταφή των σορών των ανθρώπων τους, προκειμένου να μάθουν την αλήθεια

«Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην συγκλονίζεται με τον αγώνα ενός πατέρα που έχει χάσει το παιδί του. Ο πατέρας αυτός, όπως και κάθε άνθρωπος που έχει χάσει το δικό του άνθρωπο, και σε επίπεδο διεκδίκησης και σε καθαρά ανθρώπινο επίπεδο, έχει δικαίωμα να υποβάλει το οποιοδήποτε αίτημα επίσημα. Άρα, σε ανθρώπινο επίπεδο, χωρίς να κοιτάμε τα κόμματα, χωρίς να κοιτάμε το αν είμαστε στην κυβέρνηση ή δεν είμαστε, δεν μπορεί παρά να είμαστε στο πλευρό ενός πατέρα» τόνισε αρχικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

«Αποκλειστική αρμοδιότητα της Δικαιοσύνης»

Ο Παύλος Μαρινάκης υπογράμμισε ότι είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της Δικαιοσύνης το αίτημα του Πάνου Ρούτσι. «Δεν έχει καμία δουλειά ούτε η κυβέρνηση, ούτε η αντιπολίτευση να παρέμβει σε μια απόφαση που είναι της Δικαιοσύνης. Έχουμε διάκριση των εξουσιών και δεν μπορούμε να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία παρέμβασης» είπε την ίδια ώρα που ο Άρειος Πάγος δηλώνει αναρμόδιος και παραπέμπει στον πρόεδρο εφετών, στα χέρια του οποίου βρίσκεται πλέον η δικογραφία μετά την εισαγγελική πρόταση.

Ο κυβερνητικός αξιωματούχος, αναφερόμενος στα κόμματα, απηύθυνε δύο ρητορικές ερωτήσεις. «Τι μας ζητάνε τα κόμματα (…), να παρέμβουμε στη δικαιοσύνη; Ποιοι δεν θέλουν να ξεκινήσει η δίκη;».

Αφού επανέλαβε πως η κυβέρνηση δεν θα παρέμβει στη στη Δικαιοσύνη επιτέθηκε στην αντιπολίτευση λέγοντας πως «υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις που εκμεταλλεύονται τους ανθρώπους αυτούς και τα αιτήματα τα οποία υποβάλλουν (…)».

Όγδοη μέρα απεργία πείνας

Τις τελευταίες ημέρες γονείς των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, ζητούν από τον Άρειο Πάγο (θέτοντας ταυτόχρονα και ερωτήματα), να πάρει, μεταξύ άλλων, θέση αναφορικά με τις αιτήσεις εκταφής των νεκρών, τις οποίες υπέβαλαν, καθώς και να προβεί σε ενέργειες προς αυτήν την κατεύθυνση.

Ο Πάνος Ρούτσι, που συνεχίζει για όγδοη μέρα την απεργία πείνας απαιτώντας να γίνει η εκταφή του παιδιού του προκειμένου να μάθει την αλήθεια για τα αίτια θανάτου του, συγκλόνισε χθες με τα λόγια του ενώπιων ενός μεγάλου πλήθους που συγκεντρώθηκε στο Σύνταγμα δείχνοντας εμπράκτως την αλληλεγγύη του προς το πρόσωπό του.

Συγκινημένος αλλά και καταβεβλημένος Ο πατέρας του αδικοχαμένου Ντένις, έχοντας πίσω του το Κοινοβούλιο, δεν έκρυψε την απογοήτευση του καθώς «κανένας από τους βουλευτές δεν νοιάστηκε».

«Δεν μας δίνουν άδεια για εκταφές. Δεν μας αφήνουν να ψάξουμε την αλήθεια. Να βρούμε αποδείξεις. Να αποκαλυφθεί τι πραγματικά έγινε εκείνο το βράδυ», είπε συγκινημένος.

Χωρίς να δείχνει κανένα σημάδι οπισθοχώρησης, πρόσθεσε πως «δεν θα αφήσουμε κανέναν να κάψει την αλήθεια. Όσοι εμποδίζουν τις εκταφές είναι συνένοχοι στο έγκλημα. Εμείς δεν σταματάμε, θα συνεχίσουμε».

«Αναφαίρετο δικαίωμα των συγγενών να ζητήσουν εκταφή»

Μιλώντας στο MEGA, σχετικά με το αίτημα συγγενών των θυμάτων στα Τέμπη για εκταφή των σορών, ο βουλευτής της ΝΔ Δημήτρης Μαρκόπουλος είπε πως πρόκειται για «θέμα της δικαιοσύνης που έχει έναν ανεξάρτητο χαρακτήρα».

Το ΠΑΣΟΚ υπογραμμίζει ότι είναι αναφαίρετο δικαίωμα η εκταφή που ζητούν οι συγγενείς των θυμάτων, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι από την πρώτη στιγμή την ένοιαζε πως θα το διαχειριστεί πολιτικά και όχι να ρίξει φως στην υπόθεση.

«Είναι αναφαίρετο δικαίωμα των συγγενών», είπε και ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος, μέλος της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, σχετικά με το ζήτημα της εκταφής, κατηγορώντας την κυβέρνηση για σκιές στη διαχείριση της υπόθεσης.