newspaper
Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΣΑΡΛΙ ΚΕΡΚ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Στήριξη ΚΚΕ σε Π. Ρούτσι: Κυβέρνηση και δικαιοσύνη έχουν ευθύνη – Άμεσα να ικανοποιήσουν το αίτημα για εκταφή
Πολιτική Γραμματεία 23 Σεπτεμβρίου 2025 | 09:26

Στήριξη ΚΚΕ σε Π. Ρούτσι: Κυβέρνηση και δικαιοσύνη έχουν ευθύνη – Άμεσα να ικανοποιήσουν το αίτημα για εκταφή

«Κανέναν δεν πείθουν οι δηλώσεις της κυβέρνησης που αποφάσισε όψιμα “να αφήσει τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της”» τονίζει χαρακτηριστικά το ΚΚΕ

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
6 αναπάντεχοι τρόποι να boostάρεις το έντερο: Λίγοι τους ξέρουν

6 αναπάντεχοι τρόποι να boostάρεις το έντερο: Λίγοι τους ξέρουν

Spotlight

Την πλήρη στήριξή του στον Πάνο Ρούτσι, απεργό πείνας και πατέρα θύματος των Τεμπών, εκφράζει το ΚΚΕ, τονίζοντας ότι πρέπει να ικανοποιηθεί άμεσα το αίτημά του για εκταφή της σορού του παιδιού του.

«Το ΚΚΕ από την πρώτη στιγμή βρέθηκε στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι και στήριξε το δίκαιο αίτημά του», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

«Κανέναν δεν πείθουν οι δηλώσεις της κυβέρνησης που αποφάσισε όψιμα “να αφήσει τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της”, όταν, από την πρώτη στιγμή του εγκλήματος, ο ίδιος ο πρωθυπουργός με επιστολή του επεδίωξε να κατευθύνει την ανάκριση, κυβερνητικά στελέχη παρενέβησαν στον τόπο του εγκλήματος για να συγκαλύψουν αιτίες και ενόχους, ενώ με ευθύνη της κυβερνητικής πλειοψηφίας ολοκληρώθηκαν οι προανακριτικές – ξέπλυμα για Καραμανλή και Τριαντόπουλο. Πάει πολύ τώρα να επικαλείται την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης».

ΚΚΕ: Κυβέρνηση και δικαιοσύνη έχουν ευθύνη

Το ΚΚΕ τονίζει ότι: «Κυβέρνηση και δικαιοσύνη έχουν ευθύνη και πρέπει άμεσα να ικανοποιήσουν το δίκαιο αίτημα του Πάνου Ρούτσι για εκταφή της σορού του παιδιού του, όπως και των δεκάδων συγγενών που απαιτούν να συνεχιστεί η ανάκριση που έκλεισε άρον άρον με τεράστιες ελλείψεις και εκκωφαντικά κενά.

Το εργατικό-λαϊκό κίνημα με τον αγώνα του θα εμποδίσει την προσπάθεια συγκάλυψης και θα επιβάλλει την πραγματική δικαίωση απέναντι σε ένα σύστημα που θυσιάζει ζωές για τα κέρδη. Για να μην υπάρξουν άλλα Τέμπη!».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Κατασκευές
Αυτοκινητόδρομοι: «Παράθυρο» Δήμα για «παράκαμψη Κηφισού» και «επεκτάσεις Αττικής Οδού»

Αυτοκινητόδρομοι: «Παράθυρο» Δήμα για «παράκαμψη Κηφισού» και «επεκτάσεις Αττικής Οδού»

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
6 αναπάντεχοι τρόποι να boostάρεις το έντερο: Λίγοι τους ξέρουν

6 αναπάντεχοι τρόποι να boostάρεις το έντερο: Λίγοι τους ξέρουν

Business
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στις αγορές σήμερα με νέο 7ετές ομόλογο έως 500 εκατ. ευρώ

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στις αγορές σήμερα με νέο 7ετές ομόλογο έως 500 εκατ. ευρώ

inWellness
inTown
«Η ομολογία της 4ης Ιανουαρίου» έρχεται στο Μικρό Γκλόρια – Είσαι έτοιμος να αποφασίσεις την ετυμηγορία;
inTickets 23.09.25

«Η ομολογία της 4ης Ιανουαρίου» έρχεται στο Μικρό Γκλόρια - Είσαι έτοιμος να αποφασίσεις την ετυμηγορία;

Η Ομολογία της 4ης Ιανουαρίου είναι ένα θεατρικό δικαστικό δράμα, βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα και εμπνευσμένο από το μυθιστόρημα του Thomas Hardy Η Τες των Ντ’ Έρμπερβιλ. Έρχεται στο θέατρο Μικρό Γκλόρια.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Αναταραχή στο κυβερνητικό στρατόπεδο φέρνει το «κόμμα Σαμαρά»
Πολιτική Γραμματεία 23.09.25

Αναταραχή στο κυβερνητικό στρατόπεδο φέρνει το «κόμμα Σαμαρά»

Οι φόβοι στην κυβερνητική πλευρά από ένα κόμμα Σαμαρά, εν όψει και των εσωκομματικών εκλογών στη ΝΔ. Πληθαίνουν οι τοποθετήσεις «γαλάζιων» βουλευτών που θέλουν επαναπροσέγγιση με τον πρώην πρωθυπουργό. Αμηχανία στο Μαξίμου που φαίνεται ότι επενδύει στο blame game.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Κικίλιας – Concordia Summit: Η Ελλάδα είναι χώρα με σύνορα – Η μετανάστευση πρέπει να γίνεται με νόμιμο τρόπο
Νέα Υόρκη 23.09.25

Κικίλιας – Concordia Summit: Η Ελλάδα είναι χώρα με σύνορα – Η μετανάστευση πρέπει να γίνεται με νόμιμο τρόπο

Ο κ. Κικίλιας δήλωσε ότι η Ελλάδα θέλει, νόμιμη μετανάστευση - «Κανείς δεν μπορεί και δεν πρέπει να εισέρχεται στην Ελλάδα, την Ευρώπη ή την Αμερική χωρίς άδεια»

Σύνταξη
Κασκαρέλης: Η Ελληνική Τέλεια Καταιγίδα και τα προβλήματα της ΕΕ, 2004-2013 – Το Κυπριακό, η οργή του Σιράκ, η Τουρκία, η Ουάσιγκτον και ο ΟΠΕΚΕΠΕ
Books 23.09.25

Κασκαρέλης: Η Ελληνική Τέλεια Καταιγίδα και τα προβλήματα της ΕΕ, 2004-2013 – Το Κυπριακό, η οργή του Σιράκ, η Τουρκία, η Ουάσιγκτον και ο ΟΠΕΚΕΠΕ

Στο βιβλίο του ο πρέσβης ε.τ. Βασίλης Κασκαρέλης αναφέρεται στο Σχέδιο Ανάν, την πορεία της Τουρκίας στην ΕΕ, στην οικονομική κρίση, στις αδυναμίες της ΕΕ, την περίοδο 2004-2013.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Χαρίτσης: Κίνδυνος αναστολής πληρωμών των αγροτικών επιδοτήσεων από την Κομισιόν – Τι θα κάνει η κυβέρνηση;
Νέα Αριστερά 22.09.25

Χαρίτσης: Κίνδυνος αναστολής πληρωμών των αγροτικών επιδοτήσεων από την Κομισιόν – Τι θα κάνει η κυβέρνηση;

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, για τον κίνδυνο να χαθούν οι αγροτικές επιδοτήσεις, εξαιτίας του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Το υπόμνημα Μυλωνάκη που έγινε ενημερωτικό σημείωμα και τελικά non paper – «Δεν ενημέρωσα κανέναν»
«Δεν είχα γνώση» 22.09.25

ΟΠΕΚΕΠΕ: Το υπόμνημα Μυλωνάκη που έγινε ενημερωτικό σημείωμα και τελικά non paper – «Δεν ενημέρωσα κανέναν»

«Ο συντάκτης του δεν είναι στέλεχος του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά συνεργάτης μας στη προεδρεία κυβέρνησης. Είναι ένα είδος non paper», είπε στη Βουλή ο Γιώργος Μυλωνάκης

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Γεραπετρίτης: Αποτέλεσμα του πολέμου στην Ουκρανία οι ρωσικές παραβιάσεις σε Πολωνία, Ρουμανία, Εσθονία
Παραβίαση διεθνούς δικαίου 22.09.25

Γεραπετρίτης: Αποτέλεσμα του πολέμου στην Ουκρανία οι ρωσικές παραβιάσεις σε Πολωνία, Ρουμανία, Εσθονία

Η Ελλάδα καταδικάζει την παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας, σημείωσε ο Γιώργος Γεραπετρίτης, στην παρέμβασή του στη συνεδρίαση του Σ.Α. του ΟΗΕ για τις απειλές στην ειρήνη και ασφάλεια.

Σύνταξη
Τέμπη: Προβληματίζει η επάρκεια της απόρριψης από τη δικαιοσύνη του αιτήματος εκταφής
Πολιτική 22.09.25

Τέμπη: Προβληματίζει η επάρκεια της απόρριψης από τη δικαιοσύνη του αιτήματος εκταφής

Η νομικός και πρώην μέλος της ΑΔΑΕ, Αικατερίνη Παπανικολάου, γράφει περί του αιτήματος εκταφής από συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών, σχολιάζει την απορριπτική στάση της Δικαιοσύνης και καταλήγει στην κάθαρση, ως μονόδρομο απέναντι στην ύβρι....

Αικατερίνη Παπανικολάου
Δημοσκοπήσεις: Κόκκινες κάρτες στην κυβέρνηση για ακρίβεια και διαφθορά – Χαμηλός βαθμός στις εξαγγελίες Μητσοτάκη
Ρευστό σκηνικό 22.09.25

Δημοσκοπήσεις: Κόκκινες κάρτες στην κυβέρνηση για ακρίβεια και διαφθορά – Χαμηλός βαθμός στις εξαγγελίες Μητσοτάκη

Οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν επίσης τη ρευστότητα στο πολιτικό σκηνικό και την αλλαγή ισορροπίας αν έφτιαχναν κόμματα οι Τσίπρας και Σαμαράς

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: «Η κτηνοτροφία καταρρέει, η κυβέρνηση παρακολουθεί αμέτοχη» – Τα μέτρα που προτείνει για την ευλογιά
Δηλώσεις Γκαρά 22.09.25

«Η κτηνοτροφία καταρρέει, η κυβέρνηση παρακολουθεί αμέτοχη»: Τα μέτρα που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ για την ευλογιά

Ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει ότι «η κυβέρνηση οφείλει να δράσει άμεσα, διαφορετικά η ευθύνη για τον αφανισμό ενός ολόκληρου κλάδου θα είναι αποκλειστικά δική της»

Σύνταξη
Ανδρουλάκης για εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Η ΝΔ μεθόδευσε μία διαδικασία – παρωδία – Αντιμετωπίζει το κράτος ως κομματικό φέουδο
Πολιτική Γραμματεία 22.09.25

Ανδρουλάκης για εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Η ΝΔ μεθόδευσε μία διαδικασία – παρωδία – Αντιμετωπίζει το κράτος ως κομματικό φέουδο

«Ήταν τέτοια η προχειρότητα της κυβερνητικής πλειοψηφίας» τονίσει ο Νίκος Ανδρουλάκης που στις κλήσεις μαρτύρων - όπως είπε - συμπεριέλαβε ακόμη και νεκρούς υπουργούς και στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύνταξη
Τέμπη: Σε θέση άμυνας η κυβέρνηση – Αναφαίρετο δικαίωμα των συγγενών να ζητήσουν εκταφή, λέει η αντιπολίτευση
Αντιπαράθεση 22.09.25

Στοιχειώνουν την κυβέρνηση τα Τέμπη - Αναφαίρετο δικαίωμα των συγγενών να ζητήσουν εκταφή, λέει η αντιπολίτευση

Η αντιπολίτευση εξαπολύει σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για τα Τέμπη και την μη ικανοποίηση της απαίτησης συγγενών των θυμάτων για εκταφή τον σορών.

Σύνταξη
Γενική συνέλευση ΟΗΕ: Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στη Νέα Υόρκη – Το πρόγραμμα Μητσοτάκη
Διπλωματία 22.09.25

Γενική συνέλευση ΟΗΕ: Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στη Νέα Υόρκη – Το πρόγραμμα Μητσοτάκη

Στο πλαίσιο της συμμετοχής του στην εβδομάδα Υψηλού Επιπέδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο κ. Μητσοτάκης θα έχει συναντήσεις με ηγέτες, μεταξύ των οποίων και ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Γάζα: Τουλάχιστον 17 νεκροί από το πρωί της Τρίτης – Το Ισραήλ έπληξε 12 εγκαταστάσεις της UNRWA σε έξι μέρες
Αιματοκύλισμα 23.09.25

Τουλάχιστον 17 νεκροί από το πρωί στη Γάζα - Το Ισραήλ έπληξε 12 εγκαταστάσεις της UNRWA σε έξι μέρες

Το Ισραήλ συνεχίζει τη χερσαία εισβολή του στην πόλη της Γάζας - Αυξάνονται διαρκώς οι νεκροί - Ιατρικό διάδρομο προς τη Δυτική Όχθη ζήτησαν μια σειρά από χώρες της Δύσης

Σύνταξη
«Δε θέλω να σταματήσω να πιστεύω στην ανθρωπότητα» – Ο Μάθιου ΜακΚόναχι για το περιστατικό που τον καθόρισε
Ωραίος τύπος 23.09.25

«Δε θέλω να σταματήσω να πιστεύω στην ανθρωπότητα» - Ο Μάθιου ΜακΚόναχι για το περιστατικό που τον καθόρισε

Κάποτε ο Μάθιου ΜακΚόναχι ήταν τόσο μαστουρωμένος που έχασε το ίδιο του το πάρτι γενεθλίων, αλλά ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός έχει ανταλλάξει το χόρτο με την ποίηση. Αποκαλύπτει στον Guardian το τραύμα και τον θρίαμβο που του έμαθε γιατί είναι πιο σημαντικό να είσαι καλός άνθρωπος από το να είσαι καλό παιδί.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Παλαιστίνη: Το κύμα αναγνωρίσεων της στριμώχνει τον Νετανιάχου στα σκοινιά – Πόση αξία έχουν οι απειλές του;
Δύσκολα διλήμματα 23.09.25

Το κύμα αναγνωρίσεων της Παλαιστίνης στριμώχνει τον Νετανιάχου στα σκοινιά - Πόση αξία έχουν οι απειλές του;

Ο Guardian εξετάζει σε πόσο δύσκολη θέση έχουν φέρει τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου οι αναγνωρίσεις της Παλαιστίνης - Ο ρόλος των Συμφωνιών του Αβραάμ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Μια ανάσα ίσως είναι αρκετή για τη διάγνωση του διαβήτη
Αισθητήρας από γραφένιο 23.09.25

Μια ανάσα ίσως είναι αρκετή για τη διάγνωση του διαβήτη

Ερευνητές στις ΗΠΑ ανέπτυξαν έναν καινοτόμο αισθητήρα ο οποίος διαγιγνώσκει τον διαβήτη μετρώντας τα επίπεδα ακετόνης στην αναπνοή μέσα σε λίγα λεπτά με φθηνό και μη επεμβατικό τρόπο

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Ολυμπιακός: Ο Κουμάτζε και η απόφαση του Μπαρτζώκα (vid)
Euroleague 23.09.25

Ο Κουμάτζε και η απόφαση του Μπαρτζώκα (vid)

Ο Ολυμπιακός μπαίνει σε ρυθμούς επίσημων παιχνιδιών και ο Γιώργος Μπαρτζώκας αποφασίζει για τον Καλίφα Κουμάτζε – Ποια είναι τα δεδομένα για τον θηριώδη σέντερ μετά την προετοιμασία…

Σύνταξη
Αναταραχή στο κυβερνητικό στρατόπεδο φέρνει το «κόμμα Σαμαρά»
Πολιτική Γραμματεία 23.09.25

Αναταραχή στο κυβερνητικό στρατόπεδο φέρνει το «κόμμα Σαμαρά»

Οι φόβοι στην κυβερνητική πλευρά από ένα κόμμα Σαμαρά, εν όψει και των εσωκομματικών εκλογών στη ΝΔ. Πληθαίνουν οι τοποθετήσεις «γαλάζιων» βουλευτών που θέλουν επαναπροσέγγιση με τον πρώην πρωθυπουργό. Αμηχανία στο Μαξίμου που φαίνεται ότι επενδύει στο blame game.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της δημοκρατίας (Μέρος Β’)
Language 23.09.25

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της δημοκρατίας (Μέρος Β’)

Η Εκκλησία του Δήμου ήταν το κυρίαρχο πολιτειακό όργανο της αθηναϊκής δημοκρατίας, καθώς σε αυτό λαμβάνονταν όλες οι αποφάσεις που αφορούσαν τα μείζονα ζητήματα

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Συνάντηση Οικουμενικού Πατριάρχη με Ζελένσκι – Μήνυμα αλληλεγγύης προς τον ουκρανικό λαό
Κόσμος 23.09.25

Συνάντηση Οικουμενικού Πατριάρχη με Ζελένσκι – Μήνυμα αλληλεγγύης προς τον ουκρανικό λαό

Ο Πατριάρχης, συνοδευόμενος από τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο, υπογράμμισε την απόλυτη υποστήριξη και αλληλεγγύη της Εκκλησίας προς τον ουκρανικό λαό

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Όλες οι λεπτομέρειες για τη μεταγραφή του Ντιλικινά – Η Παρτιζάν, το συμβόλαιο και το buy out (vids)
Euroleague 23.09.25

Όλες οι λεπτομέρειες για τη μεταγραφή του Ντιλικινά - Η Παρτιζάν, το συμβόλαιο και το buy out (vids)

Ο Ολυμπιακός προχωράει την περίπτωση του Φρανκ Ντιλικινά για ενίσχυση στα γκαρντ – Όλες οι λεπτομέρειες στο συμβόλαιο του, το buy out και τα δεδομένα για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή.

Σύνταξη
Τραμπ: Πώς αξιοποιεί τους ιδεολογικούς συμμάχους του κινήματος MAGA στην Ευρώπη – Έρευνα του ECFR
«Μακρύ χέρι» 23.09.25

Πώς αξιοποιεί τους ιδεολογικούς συμμάχους του κινήματος MAGA ο Τραμπ στην Ευρώπη - Έρευνα του ECFR

Έκθεση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Εξωτερικών Σχέσεων (EFCR) και του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Ιδρύματος κάνει λόγο για «πολιτισμικό πόλεμο» από τη μεριά του Ντόναλντ Τραμπ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Κικίλιας – Concordia Summit: Η Ελλάδα είναι χώρα με σύνορα – Η μετανάστευση πρέπει να γίνεται με νόμιμο τρόπο
Νέα Υόρκη 23.09.25

Κικίλιας – Concordia Summit: Η Ελλάδα είναι χώρα με σύνορα – Η μετανάστευση πρέπει να γίνεται με νόμιμο τρόπο

Ο κ. Κικίλιας δήλωσε ότι η Ελλάδα θέλει, νόμιμη μετανάστευση - «Κανείς δεν μπορεί και δεν πρέπει να εισέρχεται στην Ελλάδα, την Ευρώπη ή την Αμερική χωρίς άδεια»

Σύνταξη
«Μα δεν μπορώ να τραγουδήσω»: Όταν η Νταϊάνα παραλίγο να πρωταγωνιστήσει σε ταινία δίπλα στον Κέβιν Κόστνερ
Μια ανάσα 23.09.25

«Μα δεν μπορώ να τραγουδήσω»: Όταν η Νταϊάνα παραλίγο να πρωταγωνιστήσει σε ταινία δίπλα στον Κέβιν Κόστνερ

Λίγους μήνες μετά την εμπορική επιτυχία του φιλμ The Bodyguard, ο Κέβιν Κόστνερ ονειρευόταν το sequel της ταινίας με ηρωίδα του την ίδια την πριγκίπισσα Νταϊάνα. Και παραλίγο να τα καταφέρει.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Must Read
Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο