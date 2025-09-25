Υπό την πίεση των αντιδράσεων η κυβέρνηση Μητσοτάκη για τα Τέμπη αναγκάζεται σε αναδίπλωση σχετικά με το αίτημα συγγενών θυμάτων για εκταφή των σορών των ανθρώπων τους, που έφερε στο προσκήνιο η απεργία πείνας που ξεκίνησε πριν 11 μέρες, ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας του 22χρονου Ντένι που έχασε τη ζωή του στο σιδηροδρομικό έγκλημα. Ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης που μέχρι τώρα υποστήριζε (ψευδώς – όπως καταγγέλθηκε από συγγενείς) ότι δεν υπάρχει σαφές αίτημα από πλευράς συγγενών για ταυτοποίηση σορών θυμάτων, τώρα ανέκρουσε πρύμνα.

Ο κ. Φλωρίδης θορυβημένος από τη θύελλα αντιδράσεων και το κύμα αλληλεγγύης προς τον Πάνο Ρούτσι προαναγγέλλει εισαγγελική απόφαση για εκταφή της σορού του Ντένι

Αφού… μελέτησε την ανακοίνωση που εξέδωσε για το θέμα στις 22 Σεπτεμβρίου ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, υποστήριξε ότι «με βάση και αυτό το νομικό περιθώριο που περιγράφει ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, η εξέλιξη θα μπορούσε να είναι να γίνει η εκταφή, η ζητούμενη εκταφή έστω και με έμμεσο τρόπο, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν είναι το παιδί του ανθρώπου αυτού».

Και από τις διακηρύξεις του ότι η κυβέρνηση δεν παρεμβαίνει στη δικαιοσύνη, τώρα προέβλεψε ότι η ζητούμενη εκταφή θα γίνει σύντομα.

Υπό πίεση η κυβέρνηση – Ο Φλωρίδης προβλέπει τώρα ότι «σύντομα θα γίνει εκταφή»

Όπως ανέφερε μπορεί να γίνει έμμεση ερμηνεία του αιτήματος του Πάνου Ρούτσι και να λάβουν τις σχετικές αποφάσεις οι εισαγγελικές αρχές.

«Νομίζω, με καθαρό τρόπο η ανακοίνωση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, η οποία έγινε προχθές και ο Εισαγγελέας λέει ότι αίτημα ευθύ για να γίνει η ταυτοποίηση της σορού, δηλαδή για να δούμε αν είναι το παιδί αυτού του ανθρώπου, δεν έχει υποβληθεί, όμως, λέει ο Εισαγγελέας ότι μπορεί ενδεχομένως η εισαγγελική αρχή να εκτιμήσει ότι στην εξώδικη δήλωση που έστειλε ο κ. Ρούτσι υπάρχει μία έστω έμμεση αναφορά σε αυτό το ζήτημα, δηλαδή της ταυτοποίησης της σορού και κατά συνέπεια η εισαγγελική αρχή θα το εξετάσει και θα απαντήσει σύντομα.

Η εκτίμηση που έχω εγώ με βάση και αυτά που διαβάζω σήμερα είναι ότι όντως οι εισαγγελικές αρχές θα προχωρήσουν γρήγορα σε αυτό. Με βάση και αυτό το νομικό περιθώριο που περιγράφει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, η εξέλιξη θα μπορούσε να είναι να γίνει η εκταφή, η ζητούμενη εκταφή έστω και με έμμεσο τρόπο, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν είναι το παιδί του ανθρώπου αυτού», είπε ο κ. Φλωρίδης.

Ερωτηθείς, αν η εξέλιξη αυτή μπορεί να γίνει άμεσα είπε: «Εκτιμώ ναι, γιατί ο Εισαγγελέας το λέει αυτό στην ανακοίνωσή του. Δεν είναι δικές μου εκτιμήσεις αυτές. Εγώ διαβάζω και προσπαθώ να ερμηνεύσω τη δήλωση του κυρίου Εισαγγελέα. Εκεί λοιπόν λέει, ότι οι εισαγγελικές αρχές, εφόσον εκτιμήσουν ότι υπάρχει έστω έμμεσο αίτημα για να διαπιστωθεί αν είναι το παιδί, τότε θα προχωρήσουν άμεσα. Άρα νομίζω θα φανεί πάρα πολύ γρήγορα τελικά πώς κινείται η Εισαγγελία».

Ως προς τον χρόνο απόκρισης των εισαγγελικών αρχών για την υπόθεση του κ. Ρούτσι, επανέλαβε μετά από σχετική ερώτηση, «η εκτίμηση είναι ότι θα απαντήσουν άμεσα. Δηλαδή, νομίζω η ανακοίνωση του κυρίου Εισαγγελέα και η τοποθέτησή του στο συνέδριο που έκαναν τα ανώτατα δικαστήρια της χώρας προχθές, περιγράφουν νομίζω την απάντηση που θα δοθεί, δηλαδή, όσον αφορά το αίτημα της εκταφής για να διαπιστωθεί αν είναι το παιδί. Νομίζω ότι εκεί οι εκτιμήσεις είναι ότι οι εισαγγελικές αρχές θα απαντήσουν ταχύτατα».

Αλλεργία στην κριτική

Ο κ. Φλωρίδης για άλλη μια φορά, απέδειξε πως απεχθάνεται την κριτική και επιτέθηκε στον Αλέξη Τσίπρα ο οποίος έκανε παρέμβαση για το ζήτημα της απεργίας πείνας του κ. Ρούτσι υποστηρίζοντας ότι η δήλωση του πρώην πρωθυπουργού «ήταν μια επίθεση εναντίον της Δικαιοσύνης», «την οποία Δικαιοσύνη αυτός όσο κυβερνούσε την περιφρόνησε όσο τίποτε άλλο, ήταν η φράση που είπανε μετά που χάσανε την εξουσία, δεν ελέγξαμε τους αρμούς της εξουσίας, δηλαδή δεν κάναμε τη δικαιοσύνη πειθήνιο όργανό μας».

Κατηγόρησε δε τις «πολιτικές δυνάμεις της χώρας στην αντιπολίτευση, επειδή ακριβώς δεν μπορούν να αντιπαρατεθούν στην κυβέρνηση πάνω, στα κάθε φορά προβλήματα που έχει η ελληνική κοινωνία, στα εθνικά ζητήματα, δεν μπορούν να αποτελέσουν μια εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης με βάση τις απαντήσεις τους πάνω στα ζητήματα αυτά, επέλεξαν την τελευταία διετία να κρυφτούν πίσω από αυτή τη μεγάλη τραγωδία και να υιοθετήσουν όλες τις θεωρίες συνωμοσίας οι οποίες αναπτύχθηκαν κατά καιρούς. Όλη αυτή τη μεγάλη απάτη που στήθηκε με δήθεν μεταφορά παράνομου φορτίου, η έκρηξη του οποίου προκάλεσε τον θάνατο κάποιων ανθρώπων στο δυστύχημα των Τεμπών».