Ο Παύλος Ασλανίδης, πατέρας του Δημήτρη που έχασε τη ζωή του στη φονική σύγκρουση των τρένων στα Τέμπη, απάντησε στις νέες αθλιότητες του υπουργού Δικαιοσύνης, Γιώργου Φλωρίδη που έφτασε να χαρακτηρίσει «ατύχημα» τη σιδηροδρομική τραγωδία.

«Ο υπουργός λέει ψέματα και δεν και είναι η πρώτη φορά»

Ο υπουργός Δικαιοσύνης δήλωσε σήμερα στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ: «Επί 2,5 χρόνια ο Πάνος Ρούτσι δεν εμφανίστηκε με κάποιο παράπονο. Εμφανίστηκε αφού έκλεισε η ανάκριση ξεκινώντας απεργία πείνας ταυτόχρονα με το αίτημά του».

Σε άλλο σημείο των δηλώσεών του υποστήριξε: «Υπάρχουν δυο ζητήματα εκταφής. Το ένα είναι εκταφή για να διερευνηθεί αν υπάρχουν χημικές ουσίες στη σορό, αυτό ζητάει και ο πατέρας εδώ. Η εξώδικος τι λέει; Ότι ζητάει να γίνει η εκταφή προκειμένου να διαπιστωθούν εάν υπήρχαν χημικές ουσίες. Δεν υπάρχει αίτημα εκταφής για να δει αν είναι το παιδί του. Υπάρχει μόνο μια αναφορά έμμεση στη Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, κάτι για το οποίο ο Άρειος Πάγος ανέφερε ότι ενδεχομένως συνιστά έμμεσο αίτημα για ταυτοποίηση».

Ο κ. Ασλανίδης τον διαψεύδει.

Μιλώντας στην εφημερίδα One Voice, υπογράμμισε ότι: «Έχω κάνει τρία αιτήματα για την εκταφή της σορού του γιου μου. Δύο το 2024 και ένα το 2025. Τα δύο πρώτα ήταν για ταυτοποίηση DNA και το τρίτο ήταν μετά το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ που έλεγε για υδρογονάνθρακες και ζήτησα βιοχημικές εξετάσεις».

«Ο υπουργός λέει ψέματα και δεν και είναι η πρώτη φορά. Είναι στο υπουργείο της συγκάλυψης σε διατεταγμένη υπηρεσία. Η συγκάλυψη δυστυχώς ξεκίνησε από το πρώτο βράδυ», πρόσθεσε ο Παύλος Ασλανίδης.

Υπενθυμίζεται ότι η πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, Μαρία Καρυστιανού και ο Πάνος Ρούτσι, που συνεχίζει την απεργία πείνας στο Σύνταγμα, έχουν καταθέσει εξώδικο ζητώντας να ικανοποιηθεί το αίτημα για εκταφή των παιδιών τους που χάθηκαν στα Τέμπη.

«Καμία απολύτως συγκάλυψη δεν υπήρχε», υποστηρίζει ο Φλωρίδης

Συνεχίζοντας στο ίδιο μοτίβο, αφού χθες μίλησε στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ, ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης υποστήριξε ακόμη στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ ότι: «Η κοινωνία κυριαρχήθηκε από πάρα πολλά ψέματα. Ο κόσμος δηλητηριάστηκε. Παραπλανήθηκε. Ασχοληθήκαμε με μια βαριά κατηγορία εναντίον της κυβέρνησης που ήταν η θεωρία της συγκάλυψης (…) Καμία απολύτως συγκάλυψη δεν υπήρχε».

«Όλα αυτά τα τερατώδη ψέματα ότι ήταν 53 ακόμα νεκροί που δεν τους βρίσκαμε, ότι ήταν βαγόνια που εξαφανίστηκαν (…) ότι ήταν 25 τόνοι ξυλόλιο που τελικά έγιναν 15, μετά έγιναν 10, μετά 4, μετά 2, μετά κανένα μπουκαλάκι οξυζενέ, δεν ξέρω τι είναι εκεί… Κάτι μονταζιέρες γιατί με αυτά παραπλανήθηκε ο κόσμος εδώ και 1,5 χρόνο τώρα» είπε ο Γιώργος Φλωρίδης.

Όταν ρωτήθηκε για την αναδίπλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη για το ενδεχόμενο να υπάρχει παράνομο φορτίο, απάντησε με κυνικό τρόπο: «αν αποδειχθεί, αποδείχθηκε».

Αφήνουμε «στην άκρη το μεγάλο ψέμα που έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο στα συναισθήματα», είπε ο υπουργός Δικαιοσύνης.

Όπως προαναφέρθηκε, χαρακτήρισε «ατύχημα» την τραγωδία με τους 57 νεκρούς, αν και παραδέχτηκε ότι «έχουν περάσει δύο χρόνια και παραπάνω και όντως δεν έχει κλείσει η διαδικασία της ανάκρισης».

Να είμαστε ευχαριστημένοι…

Ο Γιώργος Φλωρίδης έφτασε να υπονοήσει, χρησιμοποιώντας ως παράδειγμα τραγωδίες στην Ισπανία και το Λονδίνο, ότι πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι που η Δικαιοσύνη έρευνα την τραγωδία των Τεμπών.

Το «αντίστοιχο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία (…) δικάστηκε εννέα χρόνια μετά, εδώ είμαστε στη διετία (…) Εκείνη την φοβερή πυρκαγιά στο Λονδίνο, η δίκη προσδιορίζεται 10 χρόνια μετά», είπε.