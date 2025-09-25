Συμπληρωματικό υπόμνημα του Πάνου Ρούτσι για την εκταφή του παιδιού του

Στην κατάθεση συμπληρωματικού υπομνήματος στο Εφετείο Λάρισας προχώρησε ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας του Ντένις Ρούτσι που έχασε τη ζωή του στο πολύνεκρο δυστύχημα των Τεμπών.

Στο αίτημά του ο Πάνος Ρούτσι ζητά την εκταφή της σορού του παιδιού του, όπως έχουν κάνει και οι Παύλος Ασλανίδης και Χρήστος Τηλκερίδης, προκειμένου να γίνει έλεγχος DNA για την ταυτοποίηση της σορού και τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων για τα αίτια θανάτου.

Στο υπόμνημα που κατατέθηκε στις Αρχές, υπάρχουν και άλλα αιτήματα, που αφορούν στην αναβάθμιση των κατηγοριών για τα δύο στελέχη της Hellenic Train στην κακουργηματική περίπτωση του αδικήματος της διατάραξης της ασφάλειας των συγκοινωνιών και στο αδίκημα της έκθεσης και τον ορθό χαρακτηρισμό της ανθρωποκτονίας από αμέλεια σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.

Υπενθυμίζεται ότι οι 35 από τους 36 κατηγορούμενους διώκονται για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια και οι 33 για την κακουργηματική μορφή της διατάραξης της ασφάλειας των συγκοινωνιών.

«Σύντομα» λέει τώρα ο Φλωρίδης

Την ώρα που η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι δεν μπορεί να παρέμβει στο έργο της Δικαιοσύνης –που είναι αυτή που κρίνει θετικά ή αρνητικά ένα αίτημα εκταφής- ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης παίρνει ξανά θέση στο ζήτημα.

Αρχικά ο κ. Φλωρίδης υποστήριξε ότι δεν είχε υποβληθεί κανένα αίτημα εκταφής, με τον Παύλο Ασλανίδη να απαντά ότι ο ίδιος έχει υποβάλλει τρία αιτήματα με τις απαντήσεις να είναι αρνητικές.

Σε νέα του τοποθέτηση, ο υπουργός Δικαιοσύνης αναφέρει πως μπορεί να γίνει η εκταφή μιας σορού για να γίνει η ταυτοποίησή της και μάλιστα αυτό μπορεί να γίνει σύντομα.