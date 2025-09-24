Ο Γιώργος Σταμάτης, βουλευτής Επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας, παραδέχθηκε στη Βουλή, στο πλαίσιο της συζήτησης για την άρση ασυλίας του, ότι είδε δύο φορές τον Πάνο Ρούτσι που συνεχίζει την απεργία πείνας στο Σύνταγμα.

«Δεν θα μεταφέρω τη συζήτηση που είχα με τον πατέρα»

Ο κ. Ρούτσι έχει προχωρήσει σε αυτή την κίνηση έτσι ώστε να γίνει δεκτό το αίτημα για εκταφή της σορού του γιου του, Ντένις που έχασε τη ζωή του στη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών.

Ο Πάνος Ρούτσι είχε μιλήσει στη Δήμητρα Τριανταφύλλου και το in αποκαλύπτοντας ότι: «Ο Γιώργος Σταμάτης με προσέγγισε για να σταματήσω, μου είπε ότι έχει δει το παιδί μου καμένο».

«Πώς αυτός έχει δει το παιδί μου, όταν εγώ δεν το έχω δει;», αναρωτήθηκε.

Ο Γιώργος Σταμάτης αναφερόμενος στις συναντήσεις με τον Πάνο Ρούτσι και απαντώντας σε σχετική ερώτηση της επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου είπε ότι οι επισκέψεις του έγιναν «όχι εν κρυπτώ» ή κατ’ εντολήν.

Ο βουλευτής της ΝΔ είπε: «Δεν θα μεταφέρω τη συζήτηση που είχα με τον πατέρα. Την πρώτη μέρα που πήγα με αγκάλιασε, μετά δεν ξέρω τι άλλαξε. Μην προσπαθείτε να συνδέσετε τον πρωθυπουργό με αυτό που έκανα εγώ. Είμαι βουλευτής και με βάση το Σύνταγμα κάνω αυτό που κρίνει η συνείδησή μου».

«Μέχρι εδώ, δεν θα σπιλώνετε τη ΝΔ»

Ο Γιώργος Σταμάτης, απευθυνόμενος στην κ. Κωνσταντοπούλου, είπε ακόμη ότι: «Επειδή λέτε πως ζήτησα από τον Πάνο Ρούτσι να σταματήσει την απεργία πείνας. Εγώ είμαι και στο Συμβούλιο της Ευρώπης και πολλές φορές έχω έρθει σε αντίθεση με το κόμμα μου για την αυτοδιάθεση του ανθρώπινου σώματος. Μέχρι εδώ, δεν θα σπιλώνετε τη ΝΔ!».

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατηγόρησε τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας ότι επισκέφθηκε δύο φορές τον Πάνο Ρούτσι, προφανώς κατ’ εντολή του πρωθυπουργού, έτσι ώστε να τον πείσει να σταματήσει την απεργία πείνας.

«Γιατί, κ. Σταμάτη, ενώ εκκρεμούσε η άρση ασυλίας σας, γιατί αναλάβατε αυτή τη βρώμικη δουλειά, να προσπαθείτε να του κάμψετε την ψυχολογία και να του λέτε εσείς ότι ξέρετε από τι έφυγε το παιδί του; Του είπατε φρικιαστικά πράγματα. Τι ξέρετε; Τι ξέρει ο κύριος Μητσοτάκης που δεν το ξέρουν οι γονείς, οι συνήγοροι;», ρώτησε τον Γιώργο Σταμάτη η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

«Προσπαθήσατε με βρώμικο και χυδαίο τρόπο να επηρεάσετε έναν πατέρα που κάνει την υπέρτατη θυσία», πρόσθεσε.

Η επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας καταφέρθηκε και εναντίον της ηγεσίας του Αρείου Πάγου. Η κ. Κωνσταντοπούλου υποστήριξε ότι αντιπαρατίθεται με τους συγγενείς των θυμάτων στα Τέμπη κατ’ εντολή της κυβέρνησης.