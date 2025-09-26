Πάνος Ρούτσι: «Συνεχίζω μέχρι τέλους»
Αποφασισμένος να συνεχίσει την απεργία πείνας έως ότου δικαιωθεί μέχρι τέλους το αίτημα εκταφής του παιδιού του.
Έξω από τη Βουλή, όπου βρίσκεται για 12η συνεχόμενη ημέρα, κάνοντας απεργία πείνας, έμαθε την απόφαση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας για το αίτημα εκταφής της σορού του παιδιού του ο Πάνος Ρούτσι.
Ο πατέρας του Ντένις υπογράμμισε ότι η απόφαση αφορά μόνο στην εξέταση DNA και όχι τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων που ενδεχομένως να έδιναν απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα της πυρόσφαιρας, κάνοντας λόγο για κοροϊδία από πλευράς της δικαιοσύνης.
Όπως τόνισε ο Πάνος Ρούτσι, δεν θα σταματήσει την απεργία πείνας, έως ότου δικαιωθεί πλήρως το αίτημά του.
«Δεν δέχομαι τίποτα, μας κοροϊδεύουν. Συνεχίζω μέχρι τέλους» ήταν τα λόγια που αντάλλαξε με όσους ρωτούσαν για τη συνέχιση του αγώνα του.
«Δεν είναι αυτό που επιθυμώ ακριβώς. Δεν θέλω μόνο ταυτοποίηση της σορού. Θέλω και τοξικολογικές εξετάσεις για να διερευνηθούν τα αίτια του θανάτου του γιου μου» πρόσθεσε ο Πάνος Ρούτσι.
