Ο Πάνος Ρούτσι συνεχίζει για 13η ημέρα την απεργία πείνας. Εμφανώς καταβεβλημένος από τον αγώνα που δίνει, ο πατέρας του Ντένις, δηλώνει ότι δεν θα σταματήσει, παρά τη χθεσινή παραγγελία της Εισαγγελέως Πρωτοδικών Λάρισας για εκταφή της σορού του γιου του.

Η Εισαγγελία έδωσε το «πράσινο φως» για την εκταφή του γιου του Πάνου Ρούτσι μόνο για ταυτοποίηση και όχι για τοξικολογικές.

Αυτή η ενέργεια συμπληρώνει ένα παζλ παλινωδιών, το οποίο ξεκίνησε από την ημέρα έναρξης της απεργίας πείνας, στις 15 Σεπτεμβρίου.

Τις πρώτες ημέρες του αγώνα του Πάνου Ρούτσι, η κυβέρνηση και τα στελέχη της επέλεξαν να μην πάρουν θέση. Περιορίστηκαν σε δηλώσεις συμπάθειας προς τον απεργό πείνας, παραπομπή των όποιων αποφάσεων στη Δικαιοσύνη και επιθέσεις στην αντιπολίτευση.

«Ποτέ δεν πρόκειται να στραφούμε ενάντια στους ανθρώπους αυτούς. Σκύβουμε το κεφάλι με απόλυτο σεβασμό άρα, δεν πρόκειται να μπω σε καμία διαδικασία απάντησης για μία πρωτοβουλία συγγενών. Ας αφήσουμε τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της για τη διερεύνηση ενός τόσο τραγικού δυστυχήματος και όποιος έχει ευθύνες να πληρώσει παραδειγματικά», είχε δηλώσει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

«Κάποιοι επιχειρούσαν μονίμως να μην κλείσει η δικογραφία για τα Τέμπη και έστησαν πολιτικό παιχνίδι πάνω σε μια εθνική τραγωδία», είχε δηλώσει ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης.

«Μπαλάκι» ευθυνών

Όλα άλλαξαν όταν ο Πάνος Ρούτσι έφτασε τις 10 μέρες. Τότε που ο αγώνας παίρνει επικίνδυνες διαστάσεις για την υγεία του απεργού πείνας.

Ο Πάνος Ρούτσι και κατ’ επέκταση το αίτημα για εκταφή του γιου του, γίνεται ένα «μπαλάκι» ανάμεσα σε κυβέρνηση και δικαιοσύνη, με εκατέρωθεν παρεμβάσεις.

«Σαφές αίτημα εκταφής για ταυτοποίηση σορών θυμάτων δεν περιέχεται στην παραπάνω εξώδικη δήλωση. Εφόσον υποβληθεί τέτοιο αίτημα ή εκτιμηθεί ότι αυτό περιέχεται, θα εξεταστεί και θα απαντηθεί άμεσα», ανέφερε ο Άρειος Πάγος.

«Να απευθυνθώ σε όλους τους υπόλοιπους εκμεταλλεύονται στο έπακρο αυτή την κατάσταση, αυτό δεν έχει ξαναγίνει σε αυτή τη χώρα. Η χώρα είχε και άλλα δυστυχήματα το Μάτι, την Μάνδρα, ποτέ δεν έγιναν τέτοιες εκδηλώσεις, από μερίδα ανθρώπων που εκμεταλλεύονται τον πόνο των συγγενών. Όλοι αυτοί πέριξ των συγγενών δεν θέλουν να ξεκινήσει η δίκη», είχε δηλώσει η Αναστασία Παπαδοπούλου, πρόεδρος του Αρείου Πάγου.

«Τι πιο αληθινό και ανθρώπινο ένας πατέρας να ζητεί να δει το σώμα του νεκρού παιδιού του, αυτό είναι ανθρωπιστικά και ηθικά ένα δίκαιο αίτημα», είχε πει ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Και ενώ όλα έδειχναν πως η κυβέρνηση θα συνεχίζει να παραπέμπει την όποια απόφαση στη δικαιοσύνη, ο ίδιος υπουργός Δικαιοσύνης προεξόφλησε την απόφαση της Εισαγγελέως.

«Σύντομα θα γίνει εκταφή».

Τελικά η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας έδωσε παραγγελία για εκταφή, κάτι που όπως φαίνεται δεν ικανοποιεί τον Πάνο Ρούτσι, την ώρα που και οι υπόλοιποι συγγενείς περιμένουν απαντήσεις για το δικό τους αίτημα.

«Στο γραφείο της Εισαγγελίας υπάρχουν οστά από τα θύματα των Τεμπών»

Στις «Εξελίξεις Τώρα» μίλησε και ο δικηγόρος του Παύλου Ασλανίδη, Γιάννης Μαντζουράνης, για τα αιτήματα εκταφής που έχει υποβάλλει ο κ. Ασλανίδης.

«Ο κ. Ασλανίδης έχει κάνει τρεις φορές αίτημα εκταφής στον ανακριτή που το απέρριψε και στη συνέχεια προσφύγαμε άλλες τρεις φορές στο Συμβούλιο Εφετών Λάρισας που και αυτό τα απέρριψε. Προ των πορισμάτων. Η αιτιολογία είναι πως παρέλκει αυτή η ανακριτική πράξη γιατί στο φέρετρο έχει 8 κομμάτια, και τα 3 έχουν ταυτοποιηθεί και τα 5 δεν έχουν γίνει. Αυτά εστάλησαν στο οικείο γραφείο τελετών με την εντολή να παραδοθούν σφραγισμένα τα φέρετρα. Υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο μετά από 2,5 χρόνια να μην βρεθεί ουσία, αλλά δεν υπάρχει βεβαιότητα. Η ελπίδα μας είναι πως τα φέρετρα είναι σφραγισμένο και μπορεί να βρεθούν υπολείμματα σε υγρή μορφή. Η εμμονή σημαίνει ομολογία ενοχής. Αυτοί που αρνούνται την εκταφή ξέρουν.

«Επίσης, υπάρχουν σ’ ένα γραφείο της Εισαγγελίας σακουλάκια με οστά. Και ζητάμε από τον ανακριτή να γίνουν τοξικολογικές. Άρνηση και εκεί. Γιατί; Τι φοβούνται;».

Η κατάσταση υγείας του Πάνου Ρούτσι

Στις «Εξελίξεις Τώρα» μίλησε η κ. Όλγα Κοσμοπούλου, παθολόγος που εξετάζει τον κ. Ρούτσι, λέγοντας πως έχει ορθοστατική υπόταση ενώ σε μία δεύτερη εξέταση διαπιστώθηκε πως έχει χάσει 7% του σωματικού βάρους του περίπου.

«Σημειώνω ότι εάν ξεπεράσει το 10% του σωματικού βάρους είναι σε αυξημένο κίνδυνο για αρρυθμίες. Επιβαρυντικό είναι και το ότι μένει σε εξωτερικό χώρο».