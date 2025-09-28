Νέα συγκέντρωση αλληλεγγύης για τον Πάνο Ρούτσι στο Σύνταγμα αλλά και σε αρκετές πόλεις της Ελλάδας με βασικό σύνθημα: «Οι ζωές τους κινδυνεύουν και η εγκληματική αδιαφορία της κυβέρνησης τους σκοτώνει».

Το κύμα συμπαράστασης γιγαντώνεται. Συλλογικότητες, οργανώσεις και πολίτες ενώνουν τη φωνή τους, απαιτώντας σεβασμό στα αιτήματα του πατέρα που έχει μετατρέψει τον προσωπικό του αγώνα σε σύμβολο κοινωνικής αντίστασης.

Ο Πάνος Ρούτσι βρίσκεται στη 14η ημέρα απεργίας πείνας παρά τη παραγγελία της Εισαγγελέως Πρωτοδικών Λάρισας για εκταφή της σορού του γιου του και αυτό γιατί έδωσε το «πράσινο φως» μόνο για ταυτοποίηση και όχι για τοξικολογικές εξετάσεις.