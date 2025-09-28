Αθήνα: Πλήθος κόσμου στο Σύνταγμα για τον Ρούτσι – «Ο Πάνος τους στρίμωξε για τα καλά», λέει η Μ. Καρυστιανού
Συλλογικότητες, οργανώσεις και πολίτες ενώνουν τη φωνή τους, απαιτώντας σεβασμό στα αιτήματα Ρούτσι που έχει μετατρέψει τον προσωπικό του αγώνα σε σύμβολο κοινωνικής αντίστασης.
- Έρχεται η εποχή της σιωπής; Πώς Ευρώπη και ΗΠΑ υπονομεύουν την ελευθερία του λόγου
- Κρεμλίνο για τις απειλές Ζελένσκι περί καταφυγίων: «Προσπαθεί να δείξει ότι είναι γενναίος στρατιώτης»
- Θανατική ποινή με αναστολή σε βάρος του Κινέζου πρώην υπουργού Γεωργίας Τανγκ Ρεντζιάν - Ένοχος για δωροληψία
- Γιατί η Βόρεια Κορέα γίνεται πιο επικίνδυνη
Νέα συγκέντρωση αλληλεγγύης για τον Πάνο Ρούτσι στο Σύνταγμα αλλά και σε αρκετές πόλεις της Ελλάδας με βασικό σύνθημα: «Οι ζωές τους κινδυνεύουν και η εγκληματική αδιαφορία της κυβέρνησης τους σκοτώνει».
Το κύμα συμπαράστασης γιγαντώνεται. Συλλογικότητες, οργανώσεις και πολίτες ενώνουν τη φωνή τους, απαιτώντας σεβασμό στα αιτήματα του πατέρα που έχει μετατρέψει τον προσωπικό του αγώνα σε σύμβολο κοινωνικής αντίστασης.
Ο Πάνος Ρούτσι βρίσκεται στη 14η ημέρα απεργίας πείνας παρά τη παραγγελία της Εισαγγελέως Πρωτοδικών Λάρισας για εκταφή της σορού του γιου του και αυτό γιατί έδωσε το «πράσινο φως» μόνο για ταυτοποίηση και όχι για τοξικολογικές εξετάσεις.
- Αρκουδίτσα έκανε βόλτες στο κέντρο των Τρικάλων
- LIVE: Παναιτωλικός – Παναθηναϊκός
- Στο στόχαστρο όσοι στηρίζουν την Παλαιστίνη: Απειλές, στοχοποιήσεις και εκστρατείες δυσφήμησης
- Ίλιον: Ντοκουμέντο από την τρελή πορεία αυτοκίνητου που κατέληξε σε βιτρίνα καταστήματος
- Γονατίζουν τα νοικοκυριά από τα υψηλά ενοίκια – Οι Έλληνες καθυστερούν να φύγουν από την οικογενειακή κατοικία
- Μπορούν ένας προβοκάτορας, μια δυσλειτουργική οικογένεια και μια Ντέμι Μουρ να σώσουν τη Gucci από τη «βαρεμάρα»;
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις