Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
28.09.2025 | 18:24
Πυροβολισμοί σε εκκλησία στο Μίσιγκαν - Αναφορές για θύματα
Σημαντική είδηση:
28.09.2025 | 19:43
Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό στην Εύβοια - Ένας νεκρός
Αθήνα: Πλήθος κόσμου στο Σύνταγμα για τον Ρούτσι – «Ο Πάνος τους στρίμωξε για τα καλά», λέει η Μ. Καρυστιανού
Ελλάδα 28 Σεπτεμβρίου 2025 | 18:40

Αθήνα: Πλήθος κόσμου στο Σύνταγμα για τον Ρούτσι – «Ο Πάνος τους στρίμωξε για τα καλά», λέει η Μ. Καρυστιανού

Συλλογικότητες, οργανώσεις και πολίτες ενώνουν τη φωνή τους, απαιτώντας σεβασμό στα αιτήματα Ρούτσι που έχει μετατρέψει τον προσωπικό του αγώνα σε σύμβολο κοινωνικής αντίστασης.

Βίντεο - Φωτογραφίες: Δημήτρης Μιχαλάκης
Upd:28.09.2025, 20:45
Νέα συγκέντρωση αλληλεγγύης για τον Πάνο Ρούτσι στο Σύνταγμα αλλά και σε αρκετές πόλεις της Ελλάδας με βασικό σύνθημα: «Οι ζωές τους κινδυνεύουν και η εγκληματική αδιαφορία της κυβέρνησης τους σκοτώνει».

Το κύμα συμπαράστασης γιγαντώνεται. Συλλογικότητες, οργανώσεις και πολίτες ενώνουν τη φωνή τους, απαιτώντας σεβασμό στα αιτήματα του πατέρα που έχει μετατρέψει τον προσωπικό του αγώνα σε σύμβολο κοινωνικής αντίστασης.

Ο Πάνος Ρούτσι  βρίσκεται στη 14η ημέρα απεργίας πείνας παρά τη παραγγελία της Εισαγγελέως Πρωτοδικών Λάρισας για εκταφή της σορού του γιου του και αυτό γιατί έδωσε το «πράσινο φως» μόνο για ταυτοποίηση και όχι για τοξικολογικές εξετάσεις.

Πώς αντιμετωπίζεις το άγχος της Κυριακής;

Η Κυριακή είναι μια περίεργη μέρα. Ναι μεν ανήκει σε εμάς και μπορούμε να κάνουμε ότι θέλουμε, ωστόσο όλοι ξέρουμε ότι μόλις περάσει έρχεται η Δευτέρα και η επιστροφή στη σκληρή ρουτίνα.

LIVE: Παναιτωλικός – Παναθηναϊκός
Ποδόσφαιρο 28.09.25

LIVE: Παναιτωλικός – Παναθηναϊκός

Παρακολουθήστε live στις 21:00 την αναμέτρηση Παναιτωλικός – Παναθηναϊκός, για την 5η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτική κάλυψη από COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
Μπορούν ένας προβοκάτορας, μια δυσλειτουργική οικογένεια και μια Ντέμι Μουρ να σώσουν τη Gucci από τη «βαρεμάρα»;
Ρίσκο 28.09.25

Μπορούν ένας προβοκάτορας, μια δυσλειτουργική οικογένεια και μια Ντέμι Μουρ να σώσουν τη Gucci από τη «βαρεμάρα»;

Η Gucci, η ναυαρχίδα του ομίλου πολυτελείας Kering, βλέπει τις πωλήσεις της να έχουν μειωθεί και το hype να έχει περάσει. Μπορεί ο αιρετικός Demna να σώσει την κατάσταση;

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Παναθηναϊκός: Με Τζούρισιτς και Ίνγκασον η 11άδα του Κόντη για την αναμέτρηση με Παναιτωλικό
Ποδόσφαιρο 28.09.25

Παναθηναϊκός: Με Τζούρισιτς και Ίνγκασον η 11άδα του Κόντη για την αναμέτρηση με Παναιτωλικό

Αυτές είναι οι επιλογές του Χρήστου Κόντη για τους παίκτες που θα συνθέσουν την αρχική 11άδα του Παναθηναϊκού στο παιχνίδι με αντίπαλο τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο.

Σύνταξη
LIVE: Αστέρας Τρίπολης – ΠΑΟΚ
Ποδόσφαιρο 28.09.25

LIVE: Αστέρας Τρίπολης – ΠΑΟΚ

LIVE: Αστέρας – ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την αναμέτρηση Αστέρας – ΠΑΟΚ, για την 5η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports Prime.

Σύνταξη
LIVE: Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Σοσιεδάδ
Ποδόσφαιρο 28.09.25

LIVE: Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Σοσιεδάδ

LIVE: Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Σοσιεδάδ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την αναμέτρηση Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Σοσιεδάδ, για την 7η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports 1.

Σύνταξη
Οργή των οπαδών της Γιουνάιτεντ με Αμορίμ – Ποσοστά που «τρελαίνουν» τον κόσμο και ο χαμός στα social media
On Field 28.09.25

Οργή των οπαδών της Γιουνάιτεντ με Αμορίμ – Ποσοστά που «τρελαίνουν» τον κόσμο και ο χαμός στα social media

Η νέα ήττα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αυτή την φορά από την Μπρέντφορντ, προκάλεσε την οργή των οπαδών της αγγλικής ομάδας, οι οποίοι ζητούν την απομάκρυνση του Πορτογάλου τεχνικού

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
ΑΕΚ – Βόλος 1-0: Με την…. ψυχή στο στόμα η «Ένωση» (vid)
Ποδόσφαιρο 28.09.25

Με την.... ψυχή στο στόμα η ΑΕΚ τον Βόλο (1-0, vids)

Η ΑΕΚ νίκησε με αγχωτικό τρόπο (1-0) τον Βόλο στην OPAP Arena για την 5η αγωνιστική της Super League, με τον Πιερό να σημειώνει το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης στο 54ο λεπτό.

Σύνταξη
LIVE: ΟΦΗ – Κηφισιά
Ποδόσφαιρο 28.09.25

LIVE: ΟΦΗ – Κηφισιά

LIVE: ΟΦΗ – Κηφισιά. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την αναμέτρηση ΟΦΗ – Κηφισιά, για την 5η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτική κάλυψη από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
LIVE: Νιούκαστλ – Άρσεναλ
Ποδόσφαιρο 28.09.25

LIVE: Νιούκαστλ – Άρσεναλ

LIVE: Νιούκαστλ – Άρσεναλ. Παρακολουθήστε live στις 18:30 την αναμέτρηση Νιούκαστλ – Άρσεναλ, για την 6η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports Premier League.

Σύνταξη
ΠΑΣ Γιάννινα – Ολυμπιακός 30-74 : Οι «ερυθρόλευκες» κατέκτησαν το πρώτο Super Cup της ιστορίας (vid)
Μπάσκετ 28.09.25

ΠΑΣ Γιάννινα – Ολυμπιακός 30-74 : Οι «ερυθρόλευκες» κατέκτησαν το πρώτο Super Cup της ιστορίας (vid)

Μετά την επιβλητική του νίκη με 74-30 επί του Πας Γιάννινα, ο Ολυμπιακός έγραψε ιστορία καθώς κατέκτησε το πρώτο Σούπερ Καπ της ιστορίας του γυναικείου μπάσκετ.

Σύνταξη
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο