Τέμπη: Ποια είναι η Επιτροπή Peti του Ευρωκοινοβουλίου που θα διερευνήσει την τραγωδία και τι σημαίνει αυτό για την Ελλάδα

Δεν φαίνεται να ξεμπερδεύει εύκολα η κυβέρνηση με την τραγωδία των Τεμπών. Πέρα από τα εσωτερικά μέτωπα που έχει ανοιχτά θα πρέπει να σκεφτεί και το ευρωπαϊκό κομμάτι, ειδικά από τη στιγμή που όπως έγινε γνωστό μέλη της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα έρθουν στην Αθήνα για να διερευνήσουν την υπόθεση. Εν συντομία πρόκειται για την Επιτροπή Peti.

Η επιτροπή Peti έχει τη δυνατότητα να διερευνήσει πτυχές της υπόθεσης κατά τη διάρκεια της παραμονής των μελών της στην Ελλάδα, συζητώντας με αξιωματούχους, συγγενείς των θυμάτων, μέλη της αντιπολίτευσης, ανθρώπους που βρέθηκαν στο πεδίο εκείνη τη μοιραία νύχτα του 2023, επιστήμονες, τεχνικούς συμβούλους κλπ.

Αναζήτηση ευθυνών

Δυνητικά η Επιτροπή Peti μπορεί να αναζητήσει τις ευθύνες που έχουν να κάνουν με την παραβίαση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τις μεταφορές, τη διαβόητη σύμβαση 717, την αξιολόγηση των πορισμάτων για τα Τέμπη και ειδικά αυτό του ΕΟΔΑΣΑΜ, αλλά και τη διερεύνηση των καταγγελιών για συγκάλυψη του δυστυχήματος από πλευράς της ελληνικής κυβέρνησης.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο Επιτροπή θα βρεθεί στην Ελλάδα το 2026. Παρά το γεγονός ότι πρόκειται για μια εξαιρετικά σοβαρή υπόθεση η έλευση των μελών δεν αναμένεται νωρίτερα από το δεύτερο εξάμηνο της νέας χρονιάς. Πρόεδρος της Επιτροπής Peti είναι ο Πολωνός Μπόγκναν Ζόντσα από την Ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών.

Ένας εκ των αντιπροέδρων της Επιτροπής, είναι ο εκλεγμένος με τη ΝΔ ευρωβουλευτής, Φρέντι Μπέλερης. Από ελληνικής πλευράς στην Επιτροπή συμμετέχουν επίσης ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ, Λευτέρης Αλαβάνος, η ευρωβουλεύτρια της Πλεύσης Ελευθερίας Μαρία Ζαχαρία και η Γαλάτω Αλεξανδράκη, η 76χρονη γυναίκα που διατηρεί κρεοπωλείο στην Αλεξανδρούπολη και που εξελέγη με την Ελληνική Λύση.

Το ποιοι θα έρθουν στην Ελλάδα ως μέλη της Επιτροπής που θα διερευνήσει τα Τέμπη δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό. Προφανώς και ήδη υπάρχουν πιέσεις για τους συσχετισμούς και για τη σύνθεση της αποστολής. Μάλιστα οι πληροφορίες λένε πως ακόμα και το γεγονός ότι η Επιτροπή θα έρθει στην Ελλάδα στο δεύτερο εξάμηνο του 2026 αποτελεί προϊόν πιέσεων από εκείνους που θέλουν να καθυστερήσει η ευρωπαϊκή διερεύνηση της υπόθεσης.

Ποια η δύναμη της Επιτροπής

Μετά την επίσκεψη στην Ελλάδα η Επιτροπή Peti θα κληθεί να συντάξει μια έκθεση αναφορικά με τα ευρήματα της έρευνάς της. Εν συνεχεία η συγκεκριμένη έκθεση θα τεθεί σε ψηφοφορία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εάν η Επιτροπή διαπιστώσει ευθύνες της κυβέρνησης στη διαχείριση του θέματος έχει τη δυνατότητα να εισηγηθεί αλλαγές τις οποίες οφείλει να ακολουθήσει η Ελλάδα, καθώς σε διαφορετική περίπτωση η χώρα μας μπορεί να «τιμωρηθεί» με περικοπή ευρωπαϊκών κονδυλίων, προγραμμάτων κλπ. Δυνητικά και κατά τη διάρκεια της έρευνας μπορεί να ζητήσει την αρωγή και άλλων επιτροπών του Ευρωκοινοβουλίου εάν το κρίνει απαραίτητο.

Το παράδειγμα της PEGA

Πριν από μερικά χρόνια αντίστοιχη έρευνα στην Ελλάδα είχε γίνει από την Επιτροπή PEGA του Ευρωκοινοβουλίου που είχε κληθεί να εξετάσει το σκάνδαλο των υποκλοπών. Η κυβέρνηση εξ αρχής τότε είχε επιχειρήσει να σαμποτάρει την επίσκεψη προβάλλοντας αστείες δικαιολογίες, ενώ ήταν χαρακτηριστική η επίθεση που είχε πραγματοποιήσει τότε η ευρωβουλεύτρια της ΝΔ Ελίζα Βόζενμπεργκ κατά της Ολλανδέζας συναδέλφου της Σόφι Ι’ ντ’ Βελντ που ήταν μέλος της Επιτροπής.

Υπενθυμίζεται ότι η τελευταία είχε αναφερθεί ουκ ολίγες φορές στις ευθύνες της κυβέρνησης Μητσοτάκη για το σκάνδαλο των υποκλοπών.

Η ελληνική κυβέρνηση είχε επιχειρήσει να μειώσει την επίσκεψη της Επιτροπής στην Αθήνα και στις συναντήσεις και παρά το γεγονός ότι υπήρξε αίτημα από τους Ευρωπαίους, στις συναντήσεις που είχαν γίνει δεν είχε συμμετάσχει κανένα πρωτοκλασάτο μέλος της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Τελικά, η έρευνα της Επιτροπής ολοκληρώθηκε, το πόρισμά της ήταν κόλαφος για την κυβέρνηση της ΝΔ και εν συνεχεία ψηφίστηκε από την ολομέλεια του συμβουλίου.