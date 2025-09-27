Τέμπη: Το χρονικό της υπονόμευσης των ερευνών για τις τοξικολογικές εξετάσεις στα θύματα
Τα αιτήματα των συγγενών στα Τέμπη για τοξικολογικές είχαν απορριφθεί από δικαστικούς λειτουργούς πριν καν βγουν τα πορίσματα που έλεγαν πως δεν βρέθηκε ξυλόλιο στο τρένο.
Ύστερα από 12 ημέρες απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι η Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας, έδωσε το «πράσινο φως» για την εκταφή της σορού του γιου του Ντένις.
Η παραγγελία της Εισαγγελέως ωστόσο αφορά μόνο την ταυτοποίηση της σορού με επανέλεγχο DNA.
«Συνεχίζω τον αγώνα»
«Δεν δέχομαι τίποτα από αυτά, συνεχίζω τον αγώνα μέχρι τέλους», ήταν η πρώτη αντίδραση του Πάνου Ρούτσι που ζητά να γίνουν τοξικολογικές εξετάσεις και βιοχημικές εξετάσεις για να μάθει και την αιτία θανάτου του παιδιού του.
Όπως είπε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα», ακόμα και να γίνουν δεκτά τα αιτήματα για τις τοξικολογικές εξετάσεις, ενδέχεται να είναι πολύ δύσκολο να εντοπιστούν κυκλικοί υδρογονάνθρακες, όπως ξυλόλιο, σε υπολείμματα των σορών, με το δεδομένο πως μόνο μία φορά στη διεθνή βιβλιογραφία, μπόρεσε να βρεθεί μία μικρή ποσότητα τολουολίου.
Πρόκειται για υπόθεση του 2015 στην Ιαπωνία.
Καταστράφηκαν τα φιαλίδια με το DNA
Επιπλέον, ο Βασίλης Λαμπρόπουλος τόνισε πως από τη στιγμή που έγινε το δυστύχημα υπήρξε υπόδειξη να μην γίνουν τοξικολογικές εξετάσεις παρότι σε πολλά παρόμοια ατυχήματα έγιναν τοξικολογικές ώστε να διαπιστωθεί εάν υπήρξαν άλλες παράμετροι που συνέβαλλαν στην πρόκληση του δυστυχήματος.
Επίσης, είπε πως στην υπόθεση των Τεμπών καταστράφηκαν τα φιαλίδια με το DNA των θυμάτων σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα.
Ο αστυνομικός συντάκτης επισήμανε τα αιτήματα των συγγενών για τοξικολογικές είχαν απορριφθεί από δικαστικούς λειτουργούς πριν καν βγουν τα πορίσματα που έλεγαν πως δεν βρέθηκε ξυλόλιο στο τρένο.
