Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
27.09.2025 | 13:42
Πρώτο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου στην Κρήτη
Καρυστιανού: Τρέμουν την αλήθεια που είναι θαμμένη μαζί με τα παιδιά μας
Ελλάδα 27 Σεπτεμβρίου 2025 | 12:33

Καρυστιανού: Τρέμουν την αλήθεια που είναι θαμμένη μαζί με τα παιδιά μας

Η πρόεδρος του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος Τεμπών προανήγγειλε την άφιξη κλιμακίου Ευρωπαίων για τον έλεγχο της απονομής δικαιοσύνης στην υπόθεση των Τεμπών.

Ευθείες βολές για τους χειρισμούς της Δικαιοσύνης στην υπόθεση των Τεμπών εξαπέλυσε η πρόεδρος του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος Τεμπών, Μαρία Καρυστιανού.

Η κυρία Καρυστιανού σχολίασε την απόφαση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας για την εκταφή της σορού του Ντένις Ρούτσι, που δίνει το δικαίωμα μόνο της εξέτασης DNA και όχι τοξικολογικών εξετάσεων που είχε ζητήσει ο πατέρας του νεκρού.

«Τι μεγάλη πρωτοτυπία! Η ‘δικαιοσύνη’ ακολούθησε και συμπορεύτηκε με την προαναγγελία του Υπουργού Δικαιοσύνης. Απόλυτα αναμενόμενο, αφού είναι στενότατη η σχέση τους από την αρχή της υπόθεσης μας» ανέφερε αρχικά η Μαρία Καρυστιανού.

«Μετά από 12 ημέρες απεργίας πείνας του πατέρα, αποφάσισαν να αποδεχθούν το ένα από τα δύο αιτήματα του Πάνου Ρούτσι, ενώ για τους άλλους συγγενείς…. θα το σκεφτούν και άλλο…» συμπλήρωσε, καθώς αναμένονται οι αποφάσεις και για άλλα αιτήματα συγγενών.

Σύμφωνα με την πρόεδρο του Συλλόγου Τέμπη 2023, «αποφάσισαν το πιο θεωρητικά, ασφαλές για αυτούς. Την εκταφή για έλεγχο DNA! Και όχι βέβαια για τοξικολογικές, τις οποίες από την αρχή με νύχια και με δόντια αρνούνται! Δηλαδή θα ξεθάψουν τους ανθρώπους μας μόνο για DNA και δεν θα κάνουν τους ελέγχους που ήταν υποχρεωμένοι εξαρχής να κάνουν».

Όπως τόνισε η Μαρία Καρυστιανού, ο λόγος της απόφασης αυτής είναι «γιατί τρέμουν την αλήθεια που είναι θαμμένη μαζί με τα παιδιά μας. Μεγαλύτερη ομολογία ενοχής δεν θα μπορούσε να υπάρξει».

Η Επιτροπή Peti και η παρέμβαση

Στη συνέχεια, η κυρία Καρυστιανού αναφέρθηκε στην αναφορά του Συλλόγου Πληγέντων στην Επιτροπή Peti του Ευρωκοινοβουλίου, που οδήγησε όπως αποκάλυψε στην παρέμβαση της ΕΕ.

«Με την στήριξη Ευρωβουλευτών από όλη την Ευρώπη, και την εισήγηση του ευρωβουλευτή κ. Παππά, ο πρώτος καρπός των ενεργειών μας στην Ευρώπη ήρθε. Έρχεται κλιμάκιο Ευρωπαίων για τον έλεγχο της απονομής δικαιοσύνης στην υπόθεση των Τεμπών» υπογράμμισε η κυρία Καρυστιανού.

Αναφορά και στον ΟΗΕ

Όπως σημείωσε, ο αγώνας των συγγενών των θυμάτων και των επιβατών που επέζησαν από το πολύνεκρο δυστύχημα των Τεμπών δεν σταματά.

Η Μαρία Καρυστιανού ανακοίνωσε ότι κατατέθηκε επείγουσα αναφορά και στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών για την εξέλιξη της υπόθεσης, ζητώντας μια δίκαιη δίκη.

«Περί διεθνούς επείγουσας παρέμβασης για εκταφή οστών και ανεξάρτητη ιατροδικαστική διερεύνηση (ταυτοποίηση & τοξικολογικές εξετάσεις) θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών (Ελλάδα, 28.02.2023), ως αδήριτης, επιτακτικής και άμεσης ανάγκης παρακολούθησης της υπόθεσης από διεθνή οργανισμό, επειδή οι εθνικές αρχές αρνούνται παρατεταμένα να χορηγήσουν άδεια εκταφής των οστών των τέκνων των αιτούντων, θυμάτων του δυστυχήματος των Τεμπών,προκειμένου να συλλεχθεί κάθε δυνατό αποδεικτικό στοιχείο για την ταυτοποίηση των θυμάτων, την διελεύκανση των αιτιών θανάτου, και την εξασφάλιση δίκαιης δίκης των κατηγορουμένων για το δυστύχημα των Τεμπών, στο οποίο οι αιτούντες παρίστανται υποστηρικτές της κατηγορίας. Οι γονείς: Καρυστιανού, Ρούτσι και Τιλκερίδης» ανέφερε.

«Τα μάτια και η καρδιά μας είναι στραμμένες προς τις Ανεξάρτητες Αρχές που τιμούν τον όρκο τους, και θα ανοίξουν δρόμους ελπίδας στο σάπιο σύστημα που μας ελέγχει» συμπλήρωσε η Μαρία Καρυστιανού.

«Θα απευθυνθούμε παντού. Μέχρι τέλους. Μέχρι που μια πλήρως ανεξάρτητη και αληθινή Δικαιοσύνη θα έρθει και στη χώρα μας και θα τιμήσει τον ρόλο και την ευθύνη της. Όλοι μαζί. Μέχρι τέλους!» κατέληξε στην ανάρτησή της.

