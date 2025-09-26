Μήνυμα Βενιζέλου για τις εκταφές των νεκρών από τα Τέμπη: Η τραγωδία τελειώνει μόνο όταν επέλθει κάθαρση

Εκ νέου υπό πίεση για την τραγωδία των Τεμπών βρίσκεται η κυβέρνηση, με το ζήτημα της εκταφής των σορών να παραμένει στην επικαιρότητα, ιδιαίτερα μετά τον συνεχιζόμενο αγώνα του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι, που συμπληρώνει 12 ημέρες έξω από τη Βουλή.

Υπό το βάρος των αντιδράσεων, το Μαξίμου και το υπουργείο Δικαιοσύνης αναγκάστηκαν σε αναδίπλωση, προαναγγέλλοντας αποφάσεις της εισαγγελίας το προσεχές διάστημα.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, αιχμηρή παρέμβαση έκανε ο Ευάγγελος Βενιζέλος, χρησιμοποιώντας αναφορές στην αρχαία τραγωδία «Αντιγόνη» του Σοφοκλή:

Το μήνυμα του κ. Βενιζέλου:

«Όποιοι παριστάνουν τον Κρέοντα ως προς την (εκ)ταφή των νεκρών, ας σκεφτούν το ταχύτερο ότι όλα τελούνται στο πλαίσιο μιας τραγωδίας, η οποία δεν τελειώνει αν δεν επέλθει κάθαρση», έγραψε χαρακτηριστικά ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και συνταγματολόγος.

Με το σχόλιό του ο κ. Βενιζέλος σπεύδει να τονίσει την τραγωδία που έχουν βιώσει οι συγγενείς των θυμάτων και όσοι κατάφεραν να βγουν ζωντανοί από το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα.

Επίσης ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, υπενθυμίζει στους «Κρέοντες» του σήμερα ότι η τραγωδία ολοκληρώνεται με την κάθαρση, στέλνοντας ξεκάθαρο πολιτικό μήνυμα προς την κυβέρνηση.