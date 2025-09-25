Κόντρα στη Βουλή για τα Τέμπη: Τι είπε για τα αιτήματα εκταφής η Ζωή Κωνσταντοπούλου – «Θέλει να καθυστερήσει τη δίκη» απάντησε ο Άδωνις Γεωργιάδης

Κόντρα ανάμεσα στον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη και στην Ζωή Κωνσταντοπούλου ξέσπασε στη Βουλή με αφορμή το αίτημα του Πάνου Ρούτσι για την εκταφή της σορού του γιου του, Ντένις που σκοτώθηκε στο δυστύχημα των Τεμπών.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας έστρεψε τα πυρά της προς την κυβέρνηση και ειδικότερα προς τον υπουργό Δικαιοσύνης, Γιώργο Φλωρίδη, σχετικά με τα αιτήματα εκταφής σορών.

«Ακούσαμε τον υπουργό Δικαιοσύνης να λέει ότι άμα είναι να γίνει εκταφή για να γίνει ταυτοποίηση, εντάξει, αλλά μένει να γίνει εκταφή για να γίνουν εργαστηριακές εξετάσεις. Όχι, γιατί όχι; Θα γίνει εκταφή και δεν θα ερευνηθεί το μείζον;», τόνισε χαρακτηριστικά από το βήμα της Βουλής.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας υποστήριξε ότι σήμερα, Πέμπτη (25/9) υπεβλήθη κοινό αίτημα που υπογράφουν 100 συγγενείς υπέρ του Πάνου και της Μιρέλας Ρούτσι για εκταφή και διενέργεια ανακριτικών πράξεων.

«Τη συμφέρει εκλογικά» είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης

Απαντώντας στην κυρία Κωνσταντοπούλου ο Άδωνις Γεωργιάδης την κατηγόρησε ότι υπηρετεί το σχέδιο της να καθυστερήσει η δίκη διότι τη συμφέρει εκλογικά να φτάσουμε στις κάλπες με την υπόθεση των Τεμπών ανοιχτή, διότι έτσι θα πάρει 15% ενώ στην άλλη περίπτωση 5%.

Ταυτοχρόνως της καταλόγισε ότι εκμεταλλεύεται το αξίωμα του βουλευτή για να εκπροσωπεί εντός του Κοινοβουλίου τους πελάτες του δικηγορικού γραφείου της και τους ψηφοφόρους πελάτες της, εξυπηρετώντας το οικονομικό και πολιτικό της συμφέρον.

Απαντώντας στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, από την Ολομέλεια, για την θέση της να ξανανοίξει η ανακριτική διαδικασία, ο υπουργός Υγείας, είπε ότι αυτό σημαίνει ότι το δικαστήριο θα πάει δύο χρόνια πίσω και υποστήριξε ότι όλο το σχέδιό της είναι να μην γίνει η δίκη μέχρι τις εκλογές.

«Μην έχετε την αφέλεια ότι είναι οι καλοί που θέλουν να γίνει εκταφή και οι κακοί που δεν θέλουν να γίνει εκταφή. Είναι η μία πλευρά πολιτικών κομμάτων, που και το ΠΑΣΟΚ έπαιξε ρόλο σε αυτό και ντρέπομαι, που θέλουν να μην γίνει η δίκη τώρα για είναι ανοιχτή αυτή η υπόθεση στην κάλπη. Το θέλει αυτό και μάχεται και κλαίει για τον κ. Ρούτσι διότι αν πάμε με ανοιχτά τα Τέμπη στην κάλπη θα πάρει 15% κι αν πάμε με μια δίκη, που θα έχει φανεί και προς τα που πηγαίνει η αλήθεια, θα πάρει 5% ή δεν θα μπει στη Βουλή», είπε.

Προσέθεσε πως «δεν πρόκειται περί ευαισθησίας, πρόκειται περί συμφέροντος ποικιλώνυμου και ποικιλότροπου” και απευθυνόμενος προς την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, την κατηγόρησε: “Εδώ ή εκπροσωπείτε τους πελάτες σας στη δικηγορική εταιρεία, ή εκπροσωπείτε τους πελάτες σας – ψηφοφόρους. Μόνο την πελατεία σας εκπροσωπείτε. Καμία ευαισθησία».

Είπε, ακόμη, για την κυρία Κωνσταντοπούλου ότι τώρα το «ξαναγύρισε» στα Τέμπη διότι κατάλαβε ότι το πολιτικό της συμφέρον συνδέεται με την καπηλεία αυτών των νεκρών και την πολιτική χειραγώγηση του ανθρώπινου συναισθήματος για τους γονείς που έχασαν τα παιδιά τους. Όταν τα Τέμπη ήταν στην επικαιρότητα η Πλεύση Ελευθερίας, ανέβαινε, όταν τα Τέμπη ξεφούσκωναν η Πλεύση Ελευθερίας έπεφτε. Τώρα ψάχνει ευκαιρία να ξανανέβει.

Ένταση και για το ΔΠΔ της Χάγης

Ο υπουργός Υγείας, χαρακτήρισε «αήθη επίθεση» τα όσα είπε εναντίον του η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, για το θέμα του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης και αντιγύρισε ότι κάνει μαθήματα αυτή, η οποία είναι βουλευτής, πρόεδρος κόμματος, πρώην πρόεδρος Βουλής και δικηγόρος που καθυβρίζει την ελληνική Δικαιοσύνη, επειδή τόλμησε η Πρόεδρος του Αρείου Πάγου να πει τη γνώμη της για την υπόθεση Ρούτσι.

«Η πρόεδρος του Αρείου Πάγου ξεκίνησε λέγοντας δεν αντιδικώ με τους γονείς αντιδικώ με εκείνους, οι οποίοι για ιδιοτελείς και πολιτικούς σκοπούς ξεσηκώνουν την ελληνική κοινωνία με σύγχυση. Άρα η ελληνική κοινωνία να ξέρει ότι όλοι σεβόμαστε τους γονείς που έχουν χάσει τα παιδιά τους. Μακάρι ο πατέρας αυτός να βρει την αλήθεια, την ηρεμία και την γαλήνη του στο μέτρο που ένας γονέας που έχασε το παιδί του, μπορεί να το βρει. Αυτό είναι άσχετο με αυτό που κάνει τώρα. Όπως είπε η πρόεδρος του Αρείου Πάγου δεν χάνουν οι γονείς το δικαίωμα να κάνουν το αίτημα για εκταφή αφού ξεκινήσει η δίκη για να μην πάρει τώρα αναβολή και να μην καθυστερήσει. Δεν ξέρω εγώ αν πρέπει να γίνει εκταφή η όχι. Το ξεκαθαρίζω Αυτό μπορεί να το πει μόνο ο αρμόδιος δικαστής. Διότι ακούμε απίστευτα αίσχη αυτές τις μέρες» σχολίασε και κάλεσε τον κόσμο: «Μην πέφτετε εύκολα θύματα ανθρώπων που έχουν ιδιοτελές συμφέρον και παίζουν με τον πόνο των ανθρώπων. Είναι ιεροί οι νεκροί».