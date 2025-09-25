newspaper
25.09.2025 | 14:26
Έκρηξη αυτοκινήτου στο Τελ Αβίβ – Αναφορές για τραυματίες
Σημαντική είδηση:
25.09.2025 | 14:02
Ηγουμενίτσα: Νεκρός ο 11χρονος μαθητής που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο
«Αναγνωρίζει η Ελλάδα το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο;» – Ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ μετά τις κυβερνητικές αναφορές
Πολιτική Γραμματεία 25 Σεπτεμβρίου 2025 | 20:21

«Αναγνωρίζει η Ελλάδα το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο;» – Ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ μετά τις κυβερνητικές αναφορές

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία κατέθεσαν ερώτηση προς του υπουργούς Εξωτερικών και Δικαιοσύνης μετά την πλήρη κάλυψη του κυβερνητικού εκπροσώπου στις αναφορές Αδ. Γεωργιάδη για το ΔΠΔ.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Έρευνα: Τα 2 συναισθήματα που φαίνονται από τα χέρια

Έρευνα: Τα 2 συναισθήματα που φαίνονται από τα χέρια

Spotlight

Απαντήσεις σχετικά με την αναγνώριση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου της Χάγης από την Ελλάδα ζητούν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία από τους υπουργούς Εξωτερικών και Δικαιοσύνης.

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ υπογραμμίζουν ότι η κυβέρνηση φαίνεται να αλλάζει την πάγια θέση της χώρας έναντι του ΔΠΔ, γεγονός με ευρύτερο αντίκτυπο στη σχέση της χώρας με τη Διεθνή Δικαιοσύνη και τη θέση της σε διεθνείς οργανισμούς, διμερείς σχέσεις.

Όπως σημειώνει η αρμόδια τομεάρχισσα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Ρένα Δούρου, στελέχη της κυβέρνησης (ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης) αμφισβητούν την αναγνώριση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, την ώρα που ο πρωθυπουργός σιωπά.

Παράλληλα, υπογραμμίζουν ότι στο θέμα αναφέρθηκε και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Δημήτρης Καιρίδης, που έκανε λόγο για «ενδιαφέρουσα πρόταση» του Άδωνι Γεωργιάδη.

Επίσης, τα στελέχη της Κουμουνδούρου αναφέρουν ότι η κυβέρνηση είχε επιχειρήσει τον Μάρτιο του 2023 να πλήξει τον ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία «επειδή υπερασπίστηκε στην Ευρωβουλή το κύρος του ΔΠΔ της Χάγης για τη δίωξη εναντίον του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν για εγκλήματα πολέμου».

Αναλυτικά η ερώτηση των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία:

Σε συνέντευξή του στο ραδιόφωνο “Παραπολιτικά”, στις 15 Σεπτεμβρίου, ο Υπουργός Υγείας και Αντιπρόεδρος της ΝΔ, Ά. Γεωργιάδης, σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης έχει εκδώσει ένταλμα σύλληψης κατά του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, υποστήριξε ότι πρόκειται για ένα δικαστήριο που “δεν το αναγνωρίζει ούτε το Ισραήλ ούτε οι ΗΠΑ, και εγώ με δυσκολία το αναγνωρίζω, παίζει μόνο πολιτική, κακώς, πολύ κακώς”. Ερωτηθείς δε εάν κακώς το αναγνωρίζει και η χώρα μας, ο ίδιος απάντησε : “Ναι, πολύ κακώς. Αυτά πια τα δικαστήρια παίζουν πολιτική, δεν κάνουν δικαιοσύνη”.

Ερωτηθείς σχετικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κ. Μαρινάκης, παρείχε πλήρη κάλυψη στον Υπουργό Υγείας, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι ο υπουργός “εξέφρασε έναν προβληματισμό, όπως έχει δικαίωμα να κάνει”, τονίζοντας επίσης ότι “δεν είναι διαφορετική η θέση της κυβέρνησης, ούτε ο ίδιος πήρε αποστάσεις από την εν τέλει θέση που έχει για το συγκεκριμένο θέμα”.

Ο κ. Πρωθυπουργός δεν πήρε θέση, σιώπησε όπως και οι υπουργοί Εξωτερικών και Δικαιοσύνης.

Στις 18 Σεπτεμβρίου, σε συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, κ. Δ. Καιρίδης δήλωσε ότι “ο Υπουργός Υγείας έκανε μια ενδιαφέρουσα πρόταση. Δεν χρειάζεται να ποινικοποιούνται οι προτάσεις. Νομίζω ότι μπορούμε με ψυχραιμία να τα συζητούμε όλα σε έναν κόσμο που πραγματικά αλλάζει πάρα πολύ, δυστυχώς και δεν αλλάζει προς το καλύτερο”.

Με δεδομένο ότι η Ελλάδα ήταν από τα πρώτα κράτη που υπέγραψε, το 1998, το Καταστατικό της Ρώμης και πλέον είναι κράτος-μέλος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου από το 2002, με την κύρωση του Καταστατικού (ν. 3003/2002), δεσμευόμενη νομικά από τις καθ’ όλα εφαρμοστές αποφάσεις,

Με δεδομένο ότι στις 7 Φεβρουαρίου 2025 η Ελλάδα ήταν μεταξύ των 79 κρατών – μελών του ΟΗΕ, που υπέγραψαν κοινή δήλωση, εκφράζοντας την ισχυρή υποστήριξή τους στην ανεξαρτησία, την αμεροληψία και την ακεραιότητα του ΔΠΔ, μετά από τις κυρώσεις που επέβαλαν κατά του Δικαστηρίου οι ΗΠΑ. Στο κείμενο οι χώρες υπογράμμιζαν τον κρίσιμο ρόλο του Δικαστηρίου στην προώθηση της δικαιοσύνης, της λογοδοσίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παγκοσμίως και καλούσαν για συνεχή υποστήριξη ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του απέναντι σε οποιαδήποτε προσπάθεια υπονόμευσης του,

Με δεδομένο ότι δεν υπήρξε δημόσια κι επίσημη αποδοκιμασία ούτε από τον κ. ΠΘ, ούτε από τον καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργό,

Με δεδομένο ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μίλησε για “ενδιαφέρουσα πρόταση” και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος για “ενδιαφέρουσα πρόταση”,

Με δεδομένο ότι τον Μάρτιο του 2023 η κυβέρνηση, επιδιώκοντας να πλήξει τον ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ επειδή υπερασπίστηκε, στην Ευρωβουλή, το κύρος του ΔΠΔ απορρίπτοντας Ειδικό Δικαστήριο για τα εγκλήματα στον πόλεμο της Ουκρανίας, διέδιδε, μέσω της “Ομάδας Αλήθειας” ότι το ΔΠΔ δεν έχει δικαιοδοσία για να ξεκινήσει δίωξη εναντίον του Ρώσου προέδρου, με τα γεγονότα να τη διαψεύδουν καθώς το ΔΠΔ εξέδωσε ένταλμα σύλληψης σε βάρος του Ρώσου Προέδρου Βλ. Πούτιν για εγκλήματα πολέμου,

Ερωτώνται κατ’ αρμοδιότητα οι κκ Υπουργοί

1. Η Ελλάδα εξακολουθεί να αναγνωρίζει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο;

2. Έχει αλλάξει άποψη, ανατρέποντας την πάγια θέση της χώρας έναντι του διεθνούς δικαίου ως πυλώνα των διεθνών σχέσεων και ως βασικό επιχείρημα της ελληνικής διπλωματίας στους διεθνείς οργανισμούς, έναντι της Τουρκίας και όχι μόνον;

3. Γιατί δεν αποδοκιμάστηκε η άποψη του κ. Υπουργού Υγείας που δεν αναγνωρίζει το ΔΠΔ;

4. Προτίθεται να αποχωρήσει από το ΔΠΔ;

5. Θεωρεί ότι ήταν λάθος η αναγνώριση του ΔΠΔ από την Ελλάδα το 1998;

6. Αντιμετωπίζει η κυβέρνηση επιλεκτικά την ανεξαρτησία της διεθνούς δικαιοσύνης και της διεθνούς νομιμότητας;

Οι Ερωτώσες Βουλεύτριες και οι Ερωτώντες Βουλευτές

Δούρου Ειρήνη (Ρένα)

Παπαηλιού Γεώργιος

Καλαματιανός Διονύσιος

Βέττα Καλλιόπη

Γαβρήλος Γεώργιος

Ζαμπάρας Μιλτιάδης (Μίλτος)

Καραμέρος Γεώργιος

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

Μπάρκας Κωνσταντίνος

Νοτοπούλου Αικατερίνη (Κατερίνα)

Παναγιωτόπουλος Ανδρέας

Ψυχογιός Γεώργιος

Economy
Παγκόσμια οικονομία: Ανησυχία για χαμηλές πτήσεις – Η θέση της Ελλάδας 

Παγκόσμια οικονομία: Ανησυχία για χαμηλές πτήσεις – Η θέση της Ελλάδας 

Vita.gr
Έρευνα: Τα 2 συναισθήματα που φαίνονται από τα χέρια

Έρευνα: Τα 2 συναισθήματα που φαίνονται από τα χέρια

Business
Alter Ego Media: Σημαντική οργανική ανάπτυξη το α’ εξάμηνο του 2025

Alter Ego Media: Σημαντική οργανική ανάπτυξη το α’ εξάμηνο του 2025

inWellness
inTown
inTickets 23.09.25

«Η ομολογία της 4ης Ιανουαρίου» έρχεται στο Μικρό Γκλόρια - Είσαι έτοιμος να αποφασίσεις την ετυμηγορία;

Η Ομολογία της 4ης Ιανουαρίου είναι ένα θεατρικό δικαστικό δράμα, βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα και εμπνευσμένο από το μυθιστόρημα του Thomas Hardy Η Τες των Ντ’ Έρμπερβιλ. Έρχεται στο θέατρο Μικρό Γκλόρια.

Σύνταξη
Stream newspaper
Μπλέξαν τις γραμμές τους στη ΝΔ για την υπόθεση Ρούτσι – Γεωργιάδης σε Καλογερόπουλο: «Έκανες λάθος»
Πολιτική Γραμματεία 25.09.25

Μπλέξαν τις γραμμές τους στη ΝΔ για την υπόθεση Ρούτσι – Γεωργιάδης σε Καλογερόπουλο: «Έκανες λάθος»

Ο Πάνος Ρούτσι κατέθεσε συμπληρωματικό υπόμνημα για την εκταφή του παιδιού του και στη Νέα Δημοκρατία μπλέξαν τις γραμμές τους με τον Άδωνι Γεωργιάδη να «μαλώνει» τον «γαλάζιο» Δημήτρη Καλογερόπουλο που τάχθηκε ανοιχτά υπέρ του αιτήματος εκταφής

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
ΟΠΕΚΕΠΕ: Μισόλογα Μπαμπασίδη στη Βουλή για τις επισυνδέσεις – Επίθεση σε Τυχεροπούλου, αιχμές σε Σημανδράκο
Πολιτική Γραμματεία 25.09.25

ΟΠΕΚΕΠΕ: Μισόλογα Μπαμπασίδη στη Βουλή για τις επισυνδέσεις – Επίθεση σε Τυχεροπούλου, αιχμές σε Σημανδράκο

«Δεν υπήρξε από μέρους μου και κανέναν άλλο τέλεση παράνομης πράξης» υποστήριξε ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ μιλώντας στην Εξεταστική της Βουλής.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Πυρά Ανδρουλάκη: Δικαιοσύνη α λα καρτ, η επιστολή Μητσοτάκη στον Ντογιάκο δεν ήταν παρέμβαση;
Πολιτική Γραμματεία 25.09.25

Πυρά Ανδρουλάκη: Δικαιοσύνη α λα καρτ, η επιστολή Μητσοτάκη στον Ντογιάκο δεν ήταν παρέμβαση;

Δριμεία κριτική στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη άσκησε ο Νίκος Ανδρουλάκης καταλογίζοντας στην κυβέρνηση ερασιτεχνισμό για την ματαίωση της συνάντησης με τον Ταγίπ Ερντογάν. Δήλωσε δε ότι δεν θα κάνει ούτε βήμα πίσω στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, λέγοντας ότι θα κάνει νέα πρόταση προανακριτικής.

Σύνταξη
Αρκεί το πρόγραμμα για να «ενώσει» το ΠΑΣΟΚ; – Ενεργά τα εσωκομματικά μέτωπα, «τραβάει αυτιά» ο Ανδρουλάκης
Πολιτική Γραμματεία 25.09.25

Αρκεί το πρόγραμμα για να «ενώσει» το ΠΑΣΟΚ; – Ενεργά τα εσωκομματικά μέτωπα, «τραβάει αυτιά» ο Ανδρουλάκης

Νέες εσωκομματικές «ίντριγκες» στο ΠΑΣΟΚ. Δηλώσεις πρωτοκλασάτων στελεχών ενόχλησαν τον Νίκο Ανδρουλάκη, που πλέον δεν αφήνει αναπάντητες τις αιχμές. Σαφές το μήνυμα του προέδρου με πολλούς αποδέκτες.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Πάνος Ρούτσι: Θορυβημένη η κυβέρνηση – Ο Φλωρίδης προβλέπει τώρα ότι «σύντομα θα γίνει εκταφή»
Πάνος Ρούτσι 25.09.25

Θορυβημένη η κυβέρνηση: Από το δεν παρεμβαίνουμε στη δικαιοσύνη, ο Φλωρίδης λέει τώρα ότι σύντομα θα γίνει εκταφή

Ο Γιώργος Φλωρίδης που εδώ και μέρες πετούσε το μπαλάκι στη δικαιοσύνη, θορυβημένος από το κύμα αλληλεγγύης στον Π. Ρούτσι, τώρα προβλέπει ότι «σύντομα θα γίνει εκταφή»

Σύνταξη
Επιστολή βουλευτών ΠΑΣΟΚ για κλήση Μυλωνάκη στην εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική 25.09.25

Επιστολή βουλευτών ΠΑΣΟΚ για κλήση Μυλωνάκη στην εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ

«Με βάση τα στοιχεία που έχουν προκύψει, δεν δικαιολογείται πλέον η άρνησή σας να κλητευθεί ως μάρτυρας ο Γιώργος Μυλωνάκης» τονίζουν βουλευτές του ΠΑΣΟΚ προς τον πρόεδρο της εξεταστικής

Σύνταξη
Αίτημα σύσσωμης αντιπολίτευσης για κλήτευση του Γιώργου Μυλωνάκη στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ- Παιχνίδι καθυστερήσεων από την πλειοψηφία
Πολιτική Γραμματεία 25.09.25

Αίτημα σύσσωμης αντιπολίτευσης για κλήτευση του Γιώργου Μυλωνάκη στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ- Παιχνίδι καθυστερήσεων από την πλειοψηφία

Το θέμα ετέθη κατά την έναρξη της συνεδρίασης της εξεταστικής (είναι προγραμματισμένη η κατάθεση των πρώην προέδρων του Οργανισμού, Κυριάκου Μπαμπασίδη και Ευάγγελου Σημανδράκου) και υποστηρίχθηκε από το σύνολο των κομμάτων της αντιπολίτευσης

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Φάμελλος: Η Κοκκινιά έγινε σύμβολο των αγώνων των Ελλήνων και των Ελληνίδων απέναντι στους ναζί και τον φασισμό
Πολιτική 25.09.25

Φάμελλος: Η Κοκκινιά έγινε σύμβολο των αγώνων των Ελλήνων και των Ελληνίδων απέναντι στους ναζί και τον φασισμό

«Και σήμερα είναι απαραίτητο να δηλώσουμε τη δέσμευσή μας στον αγώνα για την Ελευθερία και τη Δημοκρατία, αλλά και στον αγώνα για την Ειρήνη, η οποία αμφισβητείται» τόνισε ο κ. Φάμελλος

Σύνταξη
Άνω κάτω η Κουμουνδούρου – Ο Φάμελλος βλέπει συνεργασίες και ο «μισός ΣΥΡΙΖΑ» αποστάτες
Πολιτική Γραμματεία 25.09.25

Άνω κάτω η Κουμουνδούρου – Ο Φάμελλος βλέπει συνεργασίες και ο «μισός ΣΥΡΙΖΑ» αποστάτες

Αντιπαράθεση για τον ελέφαντα στο δωμάτιο… της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, τα πυρά των «υπαρχηγών» στον Αλέξη Τσίπρα, άνοιγμα Φάμελλου στους πρώην συντρόφους, βάζουν όρους κορυφαία στελέχη.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Όσα ΔΕΝ είπε ο κ. Σαλάτας (και δεν είπε πολλά) και η «γραμμή» των συμφερόντων
Πολιτική 25.09.25

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Όσα ΔΕΝ είπε ο κ. Σαλάτας (και δεν είπε πολλά) και η «γραμμή» των συμφερόντων

Πρεμιέρα για την εξεταστική στον ΟΠΕΚΕΠΕ με τον πρώην πρόεδρο του Οργανισμού κ. Σαλάτα να επιτίθεται τόσο στους εισαγγελείς, όσο και στην Παρασκευή Τυχεροπούλου. Τα λεγόμενά του έσπευσε να υιοθετήσει η ΝΔ. Το in επισημαίνει τι... ξέχασε να πει ο κ. Σαλάτας και την ταύτιση απόψεων με γνωστό σύμβουλο του Οργανισμού.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Βουλή: Πρωτοβρόχια με κεραυνούς… ΟΠΕΚΕΠΕ και Τέμπη
Στην ολομέλεια 24.09.25

Πρωτοβρόχια στη Βουλή με κεραυνούς… ΟΠΕΚΕΠΕ και Τέμπη

Η κατάθεση του Ν. Σαλάτα στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και οι δηλώσεις της Άννας Διαμαντοπούλου για τα Τέμπη, βρέθηκαν στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων στην ολομέλεια της Βουλής.

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Κενά περιεχομένου τα αφηγήματα του πρωθυπουργού – «Καλούν νεκρούς και όχι τους ζωντανούς» για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 24.09.25

Ανδρουλάκης: Κενά περιεχομένου τα αφηγήματα του πρωθυπουργού – «Καλούν νεκρούς και όχι τους ζωντανούς» για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

«'Ήρεμα νερά' και 'απομονωμένος' Ερντογάν υπάρχουν μόνο στην προπαγάνδα σας» υποστήριξε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης, εξαπολύοντας πυρά στο Μαξίμου

Σύνταξη
Σωκράτης Φάμελλος σε κυβέρνηση: «Αν δεν παραιτηθείτε γρήγορα θα σας παραιτήσει ο ελληνικός λαός
Βουλή 24.09.25

Σωκράτης Φάμελλος σε κυβέρνηση: «Αν δεν παραιτηθείτε γρήγορα θα σας παραιτήσει ο ελληνικός λαός

Λάβρος κατά της κυβέρνησης εμφανίστηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος στη συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, στην Ολομέλεια της Βουλής.

Σύνταξη
Όταν ο κάτοχος της Χρυσής Μπάλας Ουσμάν Ντεμπελέ είχε γίνει viral με απάντησή του (vid)
Ποδόσφαιρο 25.09.25

Όταν ο κάτοχος της Χρυσής Μπάλας Ουσμάν Ντεμπελέ είχε γίνει viral με απάντησή του (vid)

Μια... μπερδεμένη απάντηση που είχε δώσει ο Ουσμάν Ντεμπελέ πριν αρκετά χρόνια είχε γίνει αντικείμενο σχολιασμού από τον Τύπο και τους φιλάθλους του ποδοσφαίρου.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Σομάγιε Ρασίντι: Πολιτική κρατούμενη του Ιράν πέθανε μετά τη μεταφορά της στο νοσοκομείο – Κατηγορίες για «κρατική δολοφονία»
Σομάγιε Ρασίντι 25.09.25

Πολιτική κρατούμενη του Ιράν πέθανε μετά τη μεταφορά της στο νοσοκομείο - Κατηγορίες για «κρατική δολοφονία»

Η Ρασίντι, συνελήφθη τον Απρίλιο με την κατηγορία ότι έγραψε αντι-κυβερνητικά συνθήματα σε γκράφιτι στην περιοχή Τζαβαδίε της Τεχεράνης

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Στο μικροσκόπιο και γνωστός δικηγόρος για τη μαφία της Κρήτης – Έκαναν έφοδο στο γραφείο του
Ελλάδα 25.09.25

Στο μικροσκόπιο και γνωστός δικηγόρος για τη μαφία της Κρήτης – Έκαναν έφοδο στο γραφείο του

Οι Αρχές έκαναν έφοδο σε δικηγορικό γραφείο προχωρώντας στην κατάσχεση εγγράφων και ψηφιακών αρχείων σχετικά με την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης και της υφαρπαγής εκκλησιαστικής περιουσίας.

Σύνταξη
Εν μέσω γενοκτονίας, επαγγελματίες της βιομηχανίας του θεάματος απορρίπτουν την έκκληση για μποϊκοτάζ στο Ισραήλ
Ανοιχτή επιστολή 25.09.25

Εν μέσω γενοκτονίας, επαγγελματίες της βιομηχανίας του θεάματος απορρίπτουν την έκκληση για μποϊκοτάζ στο Ισραήλ

«Αν θέλετε ειρήνη, ζητήστε την άμεση απελευθέρωση των υπολοίπων ομήρων» αναφέρουν σε δήλωση τους επαγγελματίες της βιομηχανίας, οι οποίοι απορρίπτουν τη δέσμευση χιλιάδων συναδέλφων τους για μποϊκοτάζ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Εξέφρασα την οργή μου για το έγκλημα στα Τέμπη» – Τι υποστηρίζει ο 28χρονος για τα μηνύματα στον Π. Μαρινάκη
Ελλάδα 25.09.25

«Εξέφρασα την οργή μου για το έγκλημα στα Τέμπη» – Τι υποστηρίζει ο 28χρονος για τα μηνύματα στον Π. Μαρινάκη

Ο νεαρός από τη Ρόδο είχε στείλει υβριστικά και απειλητικά μηνύματα μέσω Instagram στον κυβερνητικό εκπρόσωπο στις 28 Φεβρουαρίου, ημέρα των μεγάλων συλλαλητηρίων για τα Τέμπη - Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία

Σύνταξη
«Κουτσουρεμένο» το υβριδικό μοντέλο εργασίας – Όλο και περισσότεροι εργοδότες λένε «όχι» στην τηλεργασία
Διεθνής Οικονομία 25.09.25

«Κουτσουρεμένο» το υβριδικό μοντέλο εργασίας – Όλο και περισσότεροι εργοδότες λένε «όχι» στην τηλεργασία

Αρκετά περιορισμένη φαίνεται ότι είναι πλέον η τηλεργασία, με τους εργοδότες να αυξάνουν σταδιακά τις μέρες της διά ζώσης εργασίας

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Δημογραφικό: Πόσο κοστίζει να μεγαλώσεις ένα παιδί στην Ελλάδα – Το τεράστιο οικονομικό βάρος που σηκώνουν οι γονείς
Οικονομικές Ειδήσεις 25.09.25

Πόσο κοστίζει να μεγαλώσεις ένα παιδί στην Ελλάδα - Το τεράστιο οικονομικό βάρος που σηκώνουν οι γονείς

Δυσθεώρητο το βάρος των γονέων ενώ το δημογραφικό αποτελεί μέγα εθνικό πρόβλημα. Τα πρόσφατα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ είναι αποκαλυπτικά.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Θέμα ωρών το sold out στο Ολυμπιακός – Λεβαδειακός: Έχουν απομείνει λιγότερα από 1500 εισιτήρια
Ποδόσφαιρο 25.09.25

Θέμα ωρών το sold out στο Ολυμπιακός – Λεβαδειακός: Έχουν απομείνει λιγότερα από 1500 εισιτήρια

Ολοταχώς για το 14ο συνεχόμενο sold out βαδίζει ο Ολυμπιακός, αφού έχουν απομείνει λιγότερα από 1500 εισιτήρια για το ματς της 5ης αγωνιστικής της Super League κόντρα στον Λεβαδειακό.

Σύνταξη
Αλί Σαμπαντζί: Ο Τούρκος εκατομμυριούχος δωρίζει 115.000 ευρώ στο νοσοκομείο που του έσωσε τη ζωή
Ελλάδα 25.09.25

Λέρος: Τούρκος εκατομμυριούχος δωρίζει 115.000 ευρώ στο νοσοκομείο που του έσωσε τη ζωή

Ο Τούρκος μεγιστάνας Αλί Σαμπαντζί, που σώθηκε από σοβαρό ατύχημα στη Λέρο δύο χρόνια πριν, προσέφερε δωρεά 115.000 ευρώ στο Νοσοκομείο της Λέρου ως ένδειξη ευγνωμοσύνης

Σύνταξη
«Η κόρη μου χρησιμοποίησε το ChatGPT ως θεραπευτή και στη συνέχεια αυτοκτόνησε» – Μια μαμά ψάχνει απαντήσεις
Χάος 25.09.25

«Η κόρη μου χρησιμοποίησε το ChatGPT ως θεραπευτή και στη συνέχεια αυτοκτόνησε» - Μια μαμά ψάχνει απαντήσεις

Η Σόφι Ρότενμπεργκ, 29 ετών, δεν αποκάλυψε στους γονείς της ή στον σύμβουλό της την πραγματική έκταση του προβλήματός της. Αποκάλυψε πολύ περισσότερα σε ένα bot που την αποκάλεσε «γενναία».

Σύνταξη
Μαρίσσα Λαιμού: Κύκλος καταθέσεων στο νοσοκομείο για τον θάνατό της – Καταγγελία για παρόμοιο περιστατικό
Ελλάδα 25.09.25

Μαρίσσα Λαιμού: Κύκλος καταθέσεων στο νοσοκομείο για τον θάνατό της – Καταγγελία για παρόμοιο περιστατικό

Μία αντίστοιχη περίπτωση με αυτήν της Μαρίσσας Λαιμού έζησε σε δημόσιο νοσοκομείο του Λονδίνου η κα Ζωηρού - Οι ομοιότητες πολλές, με την ίδια να λέει στο Live News πως εκείνη γλίτωσε καθαρά από τύχη.

Σύνταξη
Πίπεν: «Δεν είμαι σίγουρος ότι ο Ντόντσιτς θα ξαναπάει στους τελικούς – Ποτέ δεν είχα στενή σχέση με Τζόρνταν και Τζάκσον»
Μπάσκετ 25.09.25

Πίπεν: «Δεν είμαι σίγουρος οτι ο Ντόντσιτς θα ξαναπάει στους τελικούς - Δεν είχα στενή σχέση με τον Τζόρνταν»

Ο Σκότι Πίπεν προκάλεσε αίσθηση για μία ακόμη φορά με τις δηλώσεις του βάζοντας στο «στόχαστρο» από τον Τζόρνταν και τον Φιλ Τζάκσον έως τους Ντόντσιτς και Γιόκιτς.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Για τον Πάνο Ρούτσι
Opinion 25.09.25

Για τον Πάνο Ρούτσι

Είναι σαφές πως κυβέρνηση και δικαιοσύνη πιέζονται από έναν πατέρα που χρησιμοποιεί το ύστατο μέσο που διαθέτει για το δίκαιο αίτημα του. Όπως είναι σαφές πως τα Τέμπη ως θέμα επανέρχονται εμφατικά στο προσκήνιο της επικαιρότητας.

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
Πως καταφέρνει η Χαμάς να διοικεί ακόμα μέσα στα ερείπια
Έκθεση 25.09.25

Πως καταφέρνει η Χαμάς να διοικεί ακόμα μέσα στα ερείπια

Ενώ οι Ισραηλινοί απορρίπτουν να διαχωρίσουν κατά παράβση του Διεθνούς Δικαίου πολιτικούς και στρατιωτικούς στόχους, η Χαμάς κατάφερε έναν πραγματικό διοικητικό άθλο στην ισοπεδωμένη παλαιστινιακή «Δρέσδη»

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Κλιματική φτώχεια: Η υπερθέρμανση του πλανήτη ίσως κάνει τον μέσο άνθρωπο 24% φτωχότερο μέχρι το 2100
Κλιματική φτώχεια 25.09.25

Η υπερθέρμανση του πλανήτη ίσως κάνει τον μέσο άνθρωπο 24% φτωχότερο μέχρι το 2100

Το πραγματικό κόστος της κλιματικής αλλαγής: Η υπερθέρμανση του πλανήτη θα μπορούσε να κάνει τον μέσο άνθρωπο 24% φτωχότερο μέχρι το 2100, προειδοποιούν οι επιστήμονες

Σύνταξη
