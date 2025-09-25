«Αναγνωρίζει η Ελλάδα το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο;» – Ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ μετά τις κυβερνητικές αναφορές

Απαντήσεις σχετικά με την αναγνώριση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου της Χάγης από την Ελλάδα ζητούν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία από τους υπουργούς Εξωτερικών και Δικαιοσύνης.

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ υπογραμμίζουν ότι η κυβέρνηση φαίνεται να αλλάζει την πάγια θέση της χώρας έναντι του ΔΠΔ, γεγονός με ευρύτερο αντίκτυπο στη σχέση της χώρας με τη Διεθνή Δικαιοσύνη και τη θέση της σε διεθνείς οργανισμούς, διμερείς σχέσεις.

Όπως σημειώνει η αρμόδια τομεάρχισσα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Ρένα Δούρου, στελέχη της κυβέρνησης (ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης) αμφισβητούν την αναγνώριση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, την ώρα που ο πρωθυπουργός σιωπά.

Παράλληλα, υπογραμμίζουν ότι στο θέμα αναφέρθηκε και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Δημήτρης Καιρίδης, που έκανε λόγο για «ενδιαφέρουσα πρόταση» του Άδωνι Γεωργιάδη.

Επίσης, τα στελέχη της Κουμουνδούρου αναφέρουν ότι η κυβέρνηση είχε επιχειρήσει τον Μάρτιο του 2023 να πλήξει τον ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία «επειδή υπερασπίστηκε στην Ευρωβουλή το κύρος του ΔΠΔ της Χάγης για τη δίωξη εναντίον του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν για εγκλήματα πολέμου».

Αναλυτικά η ερώτηση των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία:

Σε συνέντευξή του στο ραδιόφωνο “Παραπολιτικά”, στις 15 Σεπτεμβρίου, ο Υπουργός Υγείας και Αντιπρόεδρος της ΝΔ, Ά. Γεωργιάδης, σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης έχει εκδώσει ένταλμα σύλληψης κατά του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, υποστήριξε ότι πρόκειται για ένα δικαστήριο που “δεν το αναγνωρίζει ούτε το Ισραήλ ούτε οι ΗΠΑ, και εγώ με δυσκολία το αναγνωρίζω, παίζει μόνο πολιτική, κακώς, πολύ κακώς”. Ερωτηθείς δε εάν κακώς το αναγνωρίζει και η χώρα μας, ο ίδιος απάντησε : “Ναι, πολύ κακώς. Αυτά πια τα δικαστήρια παίζουν πολιτική, δεν κάνουν δικαιοσύνη”.

Ερωτηθείς σχετικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κ. Μαρινάκης, παρείχε πλήρη κάλυψη στον Υπουργό Υγείας, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι ο υπουργός “εξέφρασε έναν προβληματισμό, όπως έχει δικαίωμα να κάνει”, τονίζοντας επίσης ότι “δεν είναι διαφορετική η θέση της κυβέρνησης, ούτε ο ίδιος πήρε αποστάσεις από την εν τέλει θέση που έχει για το συγκεκριμένο θέμα”.

Ο κ. Πρωθυπουργός δεν πήρε θέση, σιώπησε όπως και οι υπουργοί Εξωτερικών και Δικαιοσύνης.

Στις 18 Σεπτεμβρίου, σε συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, κ. Δ. Καιρίδης δήλωσε ότι “ο Υπουργός Υγείας έκανε μια ενδιαφέρουσα πρόταση. Δεν χρειάζεται να ποινικοποιούνται οι προτάσεις. Νομίζω ότι μπορούμε με ψυχραιμία να τα συζητούμε όλα σε έναν κόσμο που πραγματικά αλλάζει πάρα πολύ, δυστυχώς και δεν αλλάζει προς το καλύτερο”.

Με δεδομένο ότι η Ελλάδα ήταν από τα πρώτα κράτη που υπέγραψε, το 1998, το Καταστατικό της Ρώμης και πλέον είναι κράτος-μέλος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου από το 2002, με την κύρωση του Καταστατικού (ν. 3003/2002), δεσμευόμενη νομικά από τις καθ’ όλα εφαρμοστές αποφάσεις,

Με δεδομένο ότι στις 7 Φεβρουαρίου 2025 η Ελλάδα ήταν μεταξύ των 79 κρατών – μελών του ΟΗΕ, που υπέγραψαν κοινή δήλωση, εκφράζοντας την ισχυρή υποστήριξή τους στην ανεξαρτησία, την αμεροληψία και την ακεραιότητα του ΔΠΔ, μετά από τις κυρώσεις που επέβαλαν κατά του Δικαστηρίου οι ΗΠΑ. Στο κείμενο οι χώρες υπογράμμιζαν τον κρίσιμο ρόλο του Δικαστηρίου στην προώθηση της δικαιοσύνης, της λογοδοσίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παγκοσμίως και καλούσαν για συνεχή υποστήριξη ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του απέναντι σε οποιαδήποτε προσπάθεια υπονόμευσης του,

Με δεδομένο ότι δεν υπήρξε δημόσια κι επίσημη αποδοκιμασία ούτε από τον κ. ΠΘ, ούτε από τον καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργό,

Με δεδομένο ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μίλησε για “ενδιαφέρουσα πρόταση” και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος για “ενδιαφέρουσα πρόταση”,

Με δεδομένο ότι τον Μάρτιο του 2023 η κυβέρνηση, επιδιώκοντας να πλήξει τον ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ επειδή υπερασπίστηκε, στην Ευρωβουλή, το κύρος του ΔΠΔ απορρίπτοντας Ειδικό Δικαστήριο για τα εγκλήματα στον πόλεμο της Ουκρανίας, διέδιδε, μέσω της “Ομάδας Αλήθειας” ότι το ΔΠΔ δεν έχει δικαιοδοσία για να ξεκινήσει δίωξη εναντίον του Ρώσου προέδρου, με τα γεγονότα να τη διαψεύδουν καθώς το ΔΠΔ εξέδωσε ένταλμα σύλληψης σε βάρος του Ρώσου Προέδρου Βλ. Πούτιν για εγκλήματα πολέμου,

Ερωτώνται κατ’ αρμοδιότητα οι κκ Υπουργοί

1. Η Ελλάδα εξακολουθεί να αναγνωρίζει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο;

2. Έχει αλλάξει άποψη, ανατρέποντας την πάγια θέση της χώρας έναντι του διεθνούς δικαίου ως πυλώνα των διεθνών σχέσεων και ως βασικό επιχείρημα της ελληνικής διπλωματίας στους διεθνείς οργανισμούς, έναντι της Τουρκίας και όχι μόνον;

3. Γιατί δεν αποδοκιμάστηκε η άποψη του κ. Υπουργού Υγείας που δεν αναγνωρίζει το ΔΠΔ;

4. Προτίθεται να αποχωρήσει από το ΔΠΔ;

5. Θεωρεί ότι ήταν λάθος η αναγνώριση του ΔΠΔ από την Ελλάδα το 1998;

6. Αντιμετωπίζει η κυβέρνηση επιλεκτικά την ανεξαρτησία της διεθνούς δικαιοσύνης και της διεθνούς νομιμότητας;

Οι Ερωτώσες Βουλεύτριες και οι Ερωτώντες Βουλευτές

Δούρου Ειρήνη (Ρένα)

Παπαηλιού Γεώργιος

Καλαματιανός Διονύσιος

Βέττα Καλλιόπη

Γαβρήλος Γεώργιος

Ζαμπάρας Μιλτιάδης (Μίλτος)

Καραμέρος Γεώργιος

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

Μπάρκας Κωνσταντίνος

Νοτοπούλου Αικατερίνη (Κατερίνα)

Παναγιωτόπουλος Ανδρέας

Ψυχογιός Γεώργιος