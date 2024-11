Κύπριος αξιωματούχος λέει ότι τα εντάλματα σύλληψης του ΔΠΔ είναι δεσμευτικά από άποψη αρχής

Κυβερνητική πηγή στην Κύπρο, που έχει στενές σχέσεις με το Ισραήλ, όπως σημειώνει το Reuters, σχολίασε τα εντάλματα σύλληψης των Μπενιαμίν Νετανιάχου, Γιοάβ Γκάλαντ και Μοχάμεντ Ντέιφ από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο.

Σύμφωνα με τον Κύπριο αξιωματούχο, που μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας, η χώρα εξετάζει τα εντάλματα σύλληψης, αλλά τα θεωρεί δεσμευτικά από άποψη αρχής.

«Η απόφαση μελετάται και δεν έχουμε κανένα σχόλιο επ’ αυτού», δήλωσε η πηγή, η οποία μίλησε στο πρακτορείο ειδήσεων. «Από θέση αρχής, οι αποφάσεις του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου είναι και σεβαστές και δεσμευτικές», τόνισε.

