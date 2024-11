Ο Αμερικανός γερουσιαστής Μπέρνι Σάντερς, με ανακοίνωσή του, τόνισε ότι στηρίζει την απόφαση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου να εκδώσει εντάλματα σύλληψης για τους Μπενιαμίν Νετανιάχου, Γιοάβ Γκάλαντ και Μοχάμεντ Ντέιφ.

Ο Σάντερς υποστήριξε ότι «όλοι εξαπέλυσαν αδιάκριτες επιθέσεις κατά αμάχων και προκάλεσαν αφάνταστο ανθρώπινο πόνο».

«Αν ο κόσμος δεν διατηρήσει το διεθνές δίκαιο, θα κατρακυλήσουμε σε ακόμη περισσότερη βαρβαρότητα», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ.

«Συμφωνώ με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο», σημείωσε.

Η ανάρτηση του Μπέρνι Σάντερς:

Netanyahu, Gallant, and Deif have all launched indiscriminate attacks against civilians and caused unimaginable human suffering.

If the world does not uphold international law, we will descend into further barbarism.

I agree with the ICC. pic.twitter.com/OuErxOFRR9

— Bernie Sanders (@SenSanders) November 21, 2024