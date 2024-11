Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ εξέδωσε το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο - Για εγκλήματα πολέμου

Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, μετά από μήνες διαβουλεύσεων, ανακοίνωσε σήμερα Πέμπτη 21 Νοεμβρίου ότι εκδίδει εντάλματα σύλληψης για τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον πρώην υπουργό Άμυνας του Ισραήλ, Γιόαβ Γκάλαντ, οι οποίοι κατηγορούνται για εγκλήματα πολέμου.

Εκτός από τους Ισραηλινούς ηγέτες, ένταλμα σύλληψης έχει εκδοθεί και για τον Μοχάμεντ Ντέιφ, ηγέτη του ένοπλου τμήματος της Χαμάς.

«Το Σώμα εξέδωσε εντάλματα σύλληψης για δύο άτομα, τον κ. Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον κ. Γιόαβ Γκάλαντ, για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου που διαπράχθηκαν τουλάχιστον από τις 8 Οκτωβρίου 2023 έως τουλάχιστον τις 20 Μαΐου 2024», αναφέρει στην ανακοίνωσή του το ΔΠΔ.

Υπάρχουν «εύλογοι λόγοι» να πιστεύεται ότι ο Νετανιάχου και ο Γκάλαντ «στέρησαν σκόπιμα και εν γνώσει τους από τον άμαχο πληθυσμό στη Γάζα αντικείμενα απαραίτητα για την επιβίωσή του, συμπεριλαμβανομένων των τροφίμων, του νερού, των φαρμάκων και των ιατρικών προμηθειών, καθώς και των καυσίμων και της ηλεκτρικής ενέργειας», σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Το ΔΠΔ απέρριψε επίσης δύο ισραηλινές προσφυγές κατά της δικαιοδοσίας του, λέγοντας ότι «δεν απαιτείται η αποδοχή της δικαιοδοσίας του Δικαστηρίου από το Ισραήλ, καθώς το Δικαστήριο μπορεί να ασκήσει τη δικαιοδοσία του με βάση την εδαφική δικαιοδοσία της Παλαιστίνης».

