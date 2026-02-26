Η επιστήμη ξέρει το μυστικό για έναν επιτυχημένο γάμο

Ο γάμος φαίνεται να επηρεάζεται περισσότερο απ’ όσο νομίζουμε από τις μικρές καθημερινές συνήθειες και μία από αυτές είναι η ώρα που οι σύζυγοι πηγαίνουν για ύπνο. Νέα έρευνα σε 2.000 παντρεμένους Αμερικανούς αποκαλύπτει ότι τα ζευγάρια που ξαπλώνουν την ίδια στιγμή έχουν σημαντικά περισσότερες πιθανότητες να περιγράφουν τον γάμο τους ως «πολύ ευτυχισμένο».

Παρ’ όλα αυτά, οι περισσότεροι δεν συγχρονίζονται τόσο συχνά, γεγονός που δημιουργεί ένα κενό που φαίνεται να επηρεάζει τη σχέση.

Ο γάμος επηρεάζεται από το bedtime gap

Σύμφωνα με τα στοιχεία, τα ζευγάρια φάνηκαν να πηγαίνουν στο κρεβάτι μαζί κατά μέσο όρο τρεις φορές την εβδομάδα. Τις υπόλοιπες νύχτες, παρατηρήθηκε ένα «κενό» περίπου 80 λεπτών ανάμεσα στον πρώτο και τον δεύτερο σύντροφο που ξάπλωσε. Αυτό το χρονικό χάσμα, το λεγόμενο “bedtime gap”, φαίνεται να συνδέεται με το πόσο ικανοποιημένοι δηλώνουν οι άνθρωποι από τον γάμο τους.

Για να φτάσουν σε αυτά τα συμπεράσματα, οι ερευνητές βασίστηκαν στις απαντήσεις των συμμετεχόντων σε ερωτήσεις σχετικά με τις συνήθειες ύπνου και την ποιότητα της σχέσης τους.

Τα ζευγάρια που δήλωσαν ότι είναι «πολύ ευτυχισμένα» πήγαιναν για ύπνο μαζί περίπου τέσσερις φορές την εβδομάδα. Όσοι περιέγραψαν τον γάμο τους ως «όχι και τόσο ευτυχισμένο» το έκαναν μόλις μία φορά την εβδομάδα.

Επιπλέον, η έρευνα έδειξε ότι 58% των συμμετεχόντων ένιωθαν πιο κοντά στον/στη σύζυγο τους όταν κοιμούνταν την ίδια ώρα, 59% πίστευαν ότι αυτή η συνήθεια ενισχύει την οικειότητα, 43% κοιμούνταν καλύτερα όταν ξάπλωναν μαζί, ενώ μόνο το 16% δήλωσαν ότι κοιμούνταν καλύτερα όταν πήγαιναν για ύπνο σε διαφορετικές ώρες.

Γάμος & χρονότυποι

Η έρευνα εξέτασε και το κατά πόσο ταιριάζουν οι χρονότυποι των συντρόφων, αν δηλαδή είναι και οι δύο «πρωινοί τύποι» ή «νυχτερινοί τύποι». Σύμφωνα με τα ευρήματα, το 78% των ζευγαριών όπου και οι δύο ήταν πρωινοί τύποι δήλωσαν «πολύ ευτυχισμένοι», το 71% όπου και οι δύο ήταν νυχτερινοί τύποι δήλωσαν το ίδιο, ενώ μόνο το 59% με διαφορετικούς χρονότυπους ανέφεραν υψηλή ικανοποίηση.

Οι ερευνητές σημειώνουν ότι η ώρα πριν τον ύπνο μπορεί να λειτουργήσει ως σημαντική στιγμή σύνδεσης, χαλάρωσης και συζήτησης για τα ζευγάρια.

Οι νεότεροι επηρεάζονται περισσότερο

Η ηλικία φαίνεται να παίζει ρόλο στο πώς βιώνεται ο κοινός χρόνος κατάκλισης, καθώς το 62% των millennials φάνηκαν να κοιμούνται καλύτερα όταν πήγαιναν για ύπνο την ίδια ώρα με με τον/τη σύζυγό τους ενώ μόνο το % των baby boomers δήλωσαν το ίδιο.

Οι millennials επίσης ανέφεραν ότι ένιωθαν πιο κοντά στον σύντροφό τους όταν μοιράζονταν την ίδια ώρα ύπνου (76% έναντι 41% των boomers), παρότι τα συνολικά επίπεδα ικανοποίησης από τον γάμο δεν διέφεραν σημαντικά μεταξύ των ηλικιακών ομάδων.

Αν και δεν μπορούμε να πούμε ότι το να κοιμάται ένα ζευγάρι την ίδια ώρα «εγγυάται» έναν ευτυχισμένο γάμο, μιας και η μελέτη βασίζεται στη συσχέτιση και δεν είναι αιτιώδης, τα στοιχεία δείχνουν ότι αυτή η μικρή καθημερινή συνήθεια συνδέεται με μεγαλύτερη οικειότητα, καλύτερο ύπνο και υψηλότερη ικανοποίηση από τη σχέση.

* Πηγή: Vita