Η επιστήμη ξέρει γιατί ο γάμος δεν φέρνει την απόλυτη ευτυχία

Ο γάμος είναι μία από τις πιο περίπλοκες & “μεγάλες αποφάσεις της ζωής”. Στην πραγματικότητα, σύμφωνα με έρευνα, είναι μία από τις τρεις μεγαλύτερες για πολλούς ανθρώπους (μαζί με τη γέννηση ενός παιδιού και την αγορά ενός σπιτιού). Και είναι λογικό. Γιατί αφορά κάτι περισσότερο από την ρομαντική σχέση. Είναι ένα οικονομικό, κοινωνικό και ψυχολογικό «συμβόλαιο». Η έρευνα δείχνει επίσης ότι ενώ ο γάμος μπορεί να προσφέρει σημαντικά οφέλη, δεν είναι το μαγικό χάπι για την αιώνια ευτυχία…

Τα καλά του γάμου

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τα επιστημονικά δεδομένα, ο γάμος βελτιώνει την γνωστική ευημερία—το πόσο ικανοποιημένοι νιώθουμε με τη ζωή μας όταν καθίσουμε και το σκεφτούμε, ωστόσο, δεν βελτιώνει απαραίτητα την συναισθηματική ευημερία—τη διάθεση στην καθημερινή μας ζωή.

Επιπλέον, μελέτες επιβεβαιώνουν ένα οικονομικό πλεονέκτημα του γάμου: οι παντρεμένοι γενικά αναφέρουν υψηλότερη οικονομική ευημερία, αλλά αυτό οφείλεται κυρίως στο υψηλότερο εισόδημα του νοικοκυριού που πλέον διαθέτουν. Τα χρήματα όμως επηρεάζουν διαφορετικά τους άνδρες και τις γυναίκες, λένε οι επιστήμονες. Για τους άνδρες, η ύπαρξη σταθερού εισοδήματος είναι συχνά μια προϋπόθεση για να παντρευτούν ενώ για τις γυναίκες, αυτό δεν είναι τόσο απαραίτητο. Τα παντρεμένα ζευγάρια είναι πολύ πιο πιθανό να διαχειρίζονται από κοινού τα οικονομικά τους από ό,τι τα ζευγάρια που συγκατοικούν, τα οποία συχνά διατηρούν ξεχωριστούς λογαριασμούς για να διατηρήσουν την αυτονομία τους. Αυτή η συγχώνευση των οικονομικών είναι θετικά συσχετισμένη με την ικανοποίηση από τη σχέση, πιθανώς επειδή υποδηλώνει μια κοινή νοοτροπία, αυτό που λέμε «είμαστε ομάδα».

Πέρα από τον τραπεζικό λογαριασμό, ένας γάμος προστατεύει και την υγεία. Οι παντρεμένοι τείνουν να ζουν περισσότερο & καλύτερα.

Τέλος, η προστασία που προσφέρει ο γάμος στον εγκέφαλο είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή. Μια συστηματική ανασκόπηση μελετών έδειξε ότι οι άνθρωποι που έμειναν για πάντα εργένηδες είχαν υψηλότερο κίνδυνο να αναπτύξουν άνοια σε σχέση με τους παντρεμένους. Ο λόγος; Οι σύζυγοι φαίνεται να παρέχουν κοινωνική διέγερση, η οποία διατηρεί τον εγκέφαλο ενεργό, και λειτουργούν ως ασπίδα ενάντια στο άγχος. Επίσης, υπενθυμίζουν ο ένας στον άλλο να πάνε στο γιατρό και να φάνε τα φρούτα & τα λαχανικά τους…

Όλα αυτά βέβαια εξαρτώνται από την ποιότητα του γάμου.

Ένας τοξικός γάμος κάνει προφανώς κακό στην υγεία. Αν η σχέση αποτελεί πηγή χρόνιου άγχους, το σώμα μας πληρώνει το τίμημα.

Γάμος: Να παντρευτεί τελικά κανείς ή να μην παντρευτεί;

Η αγάπη αποτελείται από κάποια βασικά στοιχεία, όπως:

Οικειότητα: Η συναισθηματική εγγύτητα και ζεστασιά.

Η συναισθηματική εγγύτητα και ζεστασιά. Πάθος: Η σωματική έλξη και ο ρομαντισμός.

Η σωματική έλξη και ο ρομαντισμός. Δέσμευση: Η γνωστική απόφαση να παραμείνετε μαζί.

Οι διαφορετικοί συνδυασμοί αυτών των στοιχείων οδηγούν σε διαφορετικά αποτελέσματα. Η οικειότητα με το πάθος δημιουργούν την ρομαντική αγάπη- ιδανική για ραντεβού, αλλά χωρίς μακροχρόνια δύναμη. Αντίθετα, αν υπάρχει δέσμευση, αλλά χαθεί η οικειότητα και το πάθος, καταλήγουμε σε ένα «κενό».

Στόχος είναι η ισορροπία και των τριών στοιχείων. Ενώ το πάθος περνά αναπόφευκτα διακυμάνσεις, οι πιο επιτυχημένοι γάμοι διατηρούν ενεργά την οικειότητα και τη δέσμευση, ενώ αποδέχονται ότι η “σπίθα” απαιτεί προσπάθεια για να αναζωπυρωθεί.

Αρχικά, ελέγξτε τις προσδοκίες σας. Ο γάμος πιθανότατα θα βελτιώσει την συνολική σας ικανοποίηση από τη ζωή και το αίσθημα σταθερότητας, αλλά μην περιμένετε ότι θα θεραπεύσει μόνιμα τις κακές διαθέσεις ή το άγχος.

Δεύτερον, πριν κάνετε ή αποδεχτείτε την πρόταση, αξιολογήστε τη σχέση σας χρησιμοποιώντας το παραπάνω ψυχολογικό μοντέλο. Υπάρχει ισορροπία μεταξύ οικειότητας, πάθους και δέσμευσης;

Τρίτον, μην “παρασύρεστε”. Αποφασίστε πραγματικά. Αντιμετωπίστε τον γάμο ως μια ενεργή, σκόπιμη επιλογή και όχι ως ένα αναπόφευκτο επόμενο βήμα.

* Πηγή: Vita