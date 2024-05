Μπορεί ένας γάμος χωρίς σεξ να επιβιώσει;

Οι γάμοι χωρίς σεξ, αν και σπάνια συζητούνται ανοιχτά, είναι πιο συνηθισμένοι από ό,τι θα περίμενε κανείς.

Αλλά τι ακριβώς συνιστά έναν γάμο χωρίς σεξ; Δεν υπάρχει ακριβής ορισμός, αν και ορισμένοι ειδικοί λένε ότι πρόκειται για την περίπτωση που ένα ζευγάρι κάνει σεξ λιγότερες από 10 φορές μέσα σε ένα χρόνο. Για τη σεξοθεραπεύτρια και coach σε θέματα σχέσεων Danielle Harel με έδρα το Σαν Φρανσίσκο, πρόκειται για κάθε γάμο στον οποίο το σεξ είναι «ως επί το πλείστον ανύπαρκτο μεταξύ του ζευγαριού».

«Αν υποθέσουμε ότι ένα ζευγάρι έχει παρόμοιο επίπεδο επιθυμίας και αισθάνεται συναισθηματικά και σεξουαλικά ικανοποιημένο με το να κάνει σεξ λιγότερο από 10 φορές, η σχέση του μπορεί να είναι εξίσου επιτυχημένη με ένα ζευγάρι που έχει καθημερινά σεξουαλική επαφή»

«Θα μπορούσε να είναι ότι δεν έχουν κάνει σεξ εδώ και πέντε χρόνια ή το κάνουν μόνο κάθε δύο μήνες», δήλωσε η ίδια στη HuffPost.

Ενώ η έλλειψη σεξ μπορεί να προκαλέσει προβλήματα σε πολλές σχέσεις, είναι δυνατόν κάποιοι γάμοι να παραμείνουν άθικτοι με λίγη ή καθόλου σωματική οικειότητα;

Είναι δυνατόν να επιβιώσει ένας γάμος χωρίς σεξ – αλλά μόνο υπό ορισμένες συνθήκες.

«Αυτό είναι που διαφοροποιεί μια ερωτική σχέση από μια φιλία»

Σύμφωνα με έρευνα της Pew του 2015, το 61% των παντρεμένων ενηλίκων στις ΗΠΑ δηλώνουν ότι μια ικανοποιητική σεξουαλική σχέση είναι «πολύ σημαντική» για έναν επιτυχημένο γάμο.

«Οι περισσότεροι άνθρωποι αναγνωρίζουν τη σημασία και την αξία του σεξ για τη σχέση: συναισθήματα αγάπης, έλξης, ερωτισμού, επιθυμίας και μια έκφραση πάθους στην οποία δεν έχεις πρόσβαση με τους άλλους», δήλωσε η Irene Fehr, coach σε θέματα σεξ και επικοινωνίας.

«Το να μην έχουν σεξουαλική δραστηριότητα μπορεί, στην πραγματικότητα, να είναι υγιές, καθώς απομακρύνει το άγχος της εμπλοκής σε μια κατάσταση για την οποία έχουν ελάχιστο ενδιαφέρον»

«Οι άνθρωποι συνάπτουν ερωτικές σχέσεις επειδή θέλουν να είναι σε θέση να μοιράζονται τη σεξουαλική επιθυμία, την έλξη, το πάθος και τη σύνδεση μαζί – αυτό είναι που διαφοροποιεί μια ερωτική σχέση από μια φιλία».

Όμως δεν είναι όλοι όσοι ζουν σε έναν γάμο χωρίς σεξ δυστυχισμένοι και καταδικασμένοι να πάρουν διαζύγιο.

«Ένας γάμος μπορεί να διαρκέσει μακροπρόθεσμα χωρίς σεξ, αν και οι δύο άνθρωποι δεν ενοχλούνται από την έλλειψη σεξ στη ζωή τους», δήλωσε η σεξοθεραπεύτρια Celeste Hirschman, συν-συγγραφέας του βιβλίου «Making Love Real: The Intelligent Couple’s Guide to Lasting Intimacy and Passion».

«Για κάποιους ανθρώπους, το σεξ δεν αποτελεί υψηλή προτεραιότητα. Για άλλους, είναι αρκετά υψηλή, όπως και κάθε άλλη δραστηριότητα».

Υπό ορισμένες συνθήκες, μια σχέση χωρίς σεξ ή με λίγο σεξ μπορεί να είναι βιώσιμη ή ακόμη και ικανοποιητική. Αλλά κάτω από ποιες συνθήκες;

Εξίσου χαμηλά επίπεδα λίμπιντο

«Αν υποθέσουμε ότι ένα ζευγάρι έχει παρόμοιο επίπεδο επιθυμίας και αισθάνεται συναισθηματικά και σεξουαλικά ικανοποιημένο με το να κάνει σεξ λιγότερο από 10 φορές, η σχέση του μπορεί να είναι εξίσου επιτυχημένη με ένα ζευγάρι που έχει καθημερινά σεξουαλική επαφή», δήλωσε η Nazanin Moali, σεξοθεραπεύτρια με έδρα το Λος Άντζελες και οικοδέσποινα του podcast «Sexology».

Το ίδιο ισχύει και για τα ζευγάρια που αυτοπροσδιορίζονται ως ασέξουαλ – με άλλα λόγια, άτομα που δεν αισθάνονται σεξουαλική έλξη και μπορεί να ενδιαφέρονται ή να μην ενδιαφέρονται να κάνουν σεξ.

«Σε αυτή την περίπτωση, το να μην έχουν σεξουαλική δραστηριότητα μπορεί, στην πραγματικότητα, να είναι υγιές, καθώς απομακρύνει το άγχος της εμπλοκής σε μια κατάσταση για την οποία έχουν ελάχιστο ενδιαφέρον», πρόσθεσε η Moali.

Πρόβλημα υγείας που επηρεάζει τη σεξουαλική του διάθεση ή την απόδοσή του

Οι παθήσεις που επηρεάζουν τη σωματική υγεία (όπως ορισμένες μορφές καρκίνου, ο διαβήτης, η υψηλή αρτηριακή πίεση και οι σωματικές αλλαγές που σχετίζονται με τον τοκετό) και η κακή ψυχική υγεία (όπως η κατάθλιψη, το άγχος και το PTSD) μπορεί να επηρεάσουν την επιθυμία ή την ικανότητα ενός ατόμου να κάνει σεξ. Μερικές φορές, οι αλλαγές αυτές είναι προσωρινές- άλλες μπορεί να είναι μόνιμες.

Εναπόκειται σε κάθε ζευγάρι να αποφασίσει αν είναι διατεθειμένο να επιμείνει (κάποιοι είναι) και για πόσο καιρό, όταν το τακτικό σεξ δεν αποτελεί πλέον μέρος της εξίσωσης.

«Σε αυτά τα σενάρια, αν ο σύντροφος αντιλαμβάνεται ότι τα προβλήματα είναι αυτά που μπορούν να επιλυθούν με χρόνο ή θεραπεία, θα είναι πιο ανοιχτός στο να ανεχθεί έναν γάμο χωρίς σεξ», δήλωσε η Moali.

«Ωστόσο, αν πρόκειται για μια μακροχρόνια κατάσταση, στην οποία η αποκατάσταση μπορεί να είναι άγνωστη, ο σύντροφος μπορεί να αισθάνεται πιο στεναχωρημένος γύρω από τις αλλαγές στη σεξουαλική δραστηριότητα».

*Με πληροφορίες από Huffpost | Kεντρική φωτογραφία θέματος: Scenes from a Marriage | ΙMDb