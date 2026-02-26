Καραμπόλα πέντε φορτηγών στην Αθηνών–Κορίνθου: Χάος στην κυκλοφορία στον Ασπρόπυργο
Στην περιοχή του Ασπροπύργου η κυκλοφορία διεξάγεται μόνο από την αριστερή λωρίδα.
Δυσχέρεια στην κυκλοφορία σημειώνεται στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών–Κορίνθου, στο ύψος της γέφυρας Ασπροπύργου, στο ρεύμα προς Κόρινθο, έπειτα από σύγκρουση πέντε Ι.Χ. φορτηγών οχημάτων.
Η ανακοίνωση της αστυνομίας:
Λόγω σύγκρουσης οχημάτων (5 Ι.Χ.Φ.) δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στη Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου, στο ύψος της γέφυρας Ασπροπύργου, ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο, στην περιοχή του Ασπροπύργου. Η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται μόνο από την αριστερή λωρίδα.
