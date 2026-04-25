magazin
Σάββατο 25 Απριλίου 2026
weather-icon 19o
Stream

in
magazin

# ΟΥΓΓΑΡΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Μετά το Baby Reindeer – Αδυσώπητο, ωμό και βίαιο, το Half Man είναι το πρώτο τηλεοπτικό γεγονός της χρονιάς
Μετά το Baby Reindeer – Αδυσώπητο, ωμό και βίαιο, το Half Man είναι το πρώτο τηλεοπτικό γεγονός της χρονιάς

Ο πολυβραβευμένος Ρίτσαρντ Γκαντ του Baby Reindeer, επιστρέφει στην τηλεόραση με το Half Man, ένα αφόρητα σκληρό δράμα για τη βία του να είσαι άνδρας

A
A
Vita.gr
Η δύναμη της αλλαγής: Πώς θα αλλάξουμε όσα δεν λειτουργούν;

Η δύναμη της αλλαγής: Πώς θα αλλάξουμε όσα δεν λειτουργούν;

Spotlight

Οι κριτικοί το αποθεώνουν. Το κοινό το «κατασπαράζει». Η νέα σειρά του Ρίτσαρντ Γκαντ μετά το Baby Reindeer, το Half Man, φέρεται να είναι το πρώτο πραγματικά καλό τηλεοπτικό προϊόν της χρονιάς -και όσο καταφέρνει κάτι τέτοιο σου κόβει την ανάσα.

Μια αμείλικτη εξερεύνηση της αρρενωπότητας, το Half Man εξετάζει τους μηχανισμούς με τους οποίους οι άνδρες καταστρέφουν ο ένας τον άλλον.

Με μια γραφή που βγάζει τα σωθικά της στο χαρτί, γράφει η Λούσι Μάνγκαν στο Guardian, ο δημιουργός του Baby Reindeer» παραδίδει μια σειρά-γροθιά στο στομάχι, που αναζητά την αλήθεια πίσω από την τοξικότητα, τη μανόσφαιρα, το διαγενεακό τραύμα.

Ο Γκραντ γνωρίζει ό,τι και εμείς. Οι άνδρες περνάμε κρίση. Το νέο δράμα του Γκαντ, το οποίο προυπήρχε της εκρηκτικής επιτυχίας του ημι-αυτοβιογραφικού Baby Reindeer ως ιδέα, έρχεται για να εκταμιεύσει το θρίαμβο του Ελαφιού που ανέδειξε τον Γκραντ ως έναν από τους πιο σημαντικούς μυθοπλάστες των καιών μας.

Αυτή η πραγματικά ευφυής και οδυνηρή προσπάθεια του να μας δείξει το «πώς» και το «γιατί» το Half Man ξεκινά στο παρόν, με δύο άνδρες να περιφέρονται ο ένας γύρω από τον άλλον σε έναν σκοτεινό αχυρώνα.

Αν το Adolescence πρέπει να προβληθεί στα σχολεία, το Half Man πρέπει να προβάλλεται σε κάθε στέκι ανδρών, σε κάθε τόπο συνάντησης μας

YouTube thumbnail

Ο ένας, ο Νάιαλ (Τζέιμι Μπελ), φορά την επίσημη σκωτσέζικη ενδυμασία γάμου. Ο άλλος, ο Ρούμπεν (Γκαντ), είναι ημίγυμνος με τα χέρια τυλιγμένα σαν πυγμάχος. Η μάχη που πρόκειται να ακολουθήσει δεν μοιάζει καθόλου δίκαιη.

Μέσα από μια αναδρομή τριάντα ετών και έξι επεισοδίων, η σειρά συνθέτει την κοινή ιστορία των δύο ανδρών.

Συναντάμε για πρώτη φορά τον ευαίσθητο Νάιαλ στα δεκαπέντε του, όταν υφίσταται άγριο εκφοβισμό από τους συμμαθητές του.

Η ζωή του χειροτερεύει όταν ο Ρούμπεν, ο δεκαεπτάχρονος γιος της συντρόφου της μητέρας του, αποφυλακίζεται από το αναμορφωτήριο και έρχεται να ζήσει μαζί τους.

Οι δύο έφηβοι έρχονται κοντά, γίνονται «αδέλφια από άλλη ερωμένη» όμως η παρουσία του Ρούμπεν είναι μια διαρκής απειλή.

Μια εφιαλτική αδελφική σχέση που γίνεται αγάπη, υπόσχεση και απειλή

Ο Ρούμπεν «καθαρίζει» για λογαριασμό του Νάιαλ απέναντι στους νταήδες, αλλά το τίμημα που απαιτεί κλιμακώνεται αμείλικτα με τα χρόνια.

Ο Γκαντ αποτυπώνει με δεξιοτεχνία αυτό το μεθυστικό μείγμα επιθυμίας, εξαναγκασμού, τρυφερότητας και μίσους που χαρακτηρίζει πλέον την υπογραφή του.

Η ρήση «οι πληγωμένοι άνθρωποι πληγώνουν τους άλλους» βρίσκει την απόλυτη εφαρμογή της στο πρόσωπο του Ρούμπεν.

Η σειρά ανακρίνει αμείλικτα το αν και πώς οι άνδρες —όχι μόνο οι οριακές περιπτώσεις όπως ο Ρούμπεν, αλλά και οι λιγότερο «τοξικές» εκδοχές αρρενωπότητας— πρέπει να αναλαμβάνουν την ευθύνη για τις πράξεις τους.

Ρωτά, με τον πιο ωμό τρόπο, αν υπάρχει ένα σημείο όπου, την ώρα που συνθλίβεις το κεφάλι ενός άλλου ανθρώπου, μπορείς να σταματήσεις και να αναρωτηθείς:

«Γιατί το κάνω αυτό; Δεν θα έπρεπε να κάνω τα πάντα για να διασφαλίσω ότι δεν θα ξανασυμβεί;».

Οι πληγωμένοι άνθρωποι πληγώνουν τους άλλους, και το Half Man είναι ακριβώς αυτό

YouTube thumbnail

Eίναι πρόδηλο πως ο Γκαντ θέλει να πει την αλήθεια, όχι να την κηρύξει, μάλλον το αντίθετο.

Η δέσμευση του Σκωτσέζου συγγραφέα και ηθοποιού στην συναισθηματική ειλικρίνεια είναι ήδη γνωστή και διακεκριμμένη -όπως και η ικανότητα του να παγιδεύει εμάς, το κοινό, σε σκοτεινά σενάρια από τα οποία πρέπει να βρούμε διέξοδο.

Η ημι-αυτοβιογραφική πρωτοποριακή σειρά του, Baby Reindeer του Netflix, αφορά έναν κωμικό που καταδιώκεται από μια ψυχικά ασθενή γυναίκα, αλλά δεν μπορεί να ζητήσει βοήθεια.

(Προσοχή ακολουθεί spoiler).

Ο Γκαντ συμπληρώνει σιγά σιγά την ιστορία του χαρακτήρα του, επιτρέποντάς μας τελικά να δούμε την παράλυσή του ως μέρος μιας κρίσης ταυτότητας που έχει τις ρίζες της στη σεξουαλική κακοποίηση από έναν άνδρα μέντορα.

Αυτό δεν είναι το είδος της ιστορίας που συνήθως προσελκύει πλήθη. Έγινε επιτυχία επειδή, ο Γκαντ δεν ηθικολογούσε για το έντονο θέμα της ανδρικής σεξουαλικότητας ούτε παρουσίαζε τον εαυτό του ως θύμα, αλλά απεικόνιζε την πραγματικότητα ενός άνδρα σε όλη της την χαοτική αταξία του.

Το Half Man, ένα καθαρά μυθοπλαστικό προϊόν σε συμπαραγωγή του HBO και του BBC, μοιάζει με το πρώτο δείγμα γραφής του υιοθετώντας μια περίπλοκη προσέγγιση σε ένα παρόμοιο σύνολο ζητημάτων: σεξουαλικότητα, αρρενωπότητα, βία, αγάπη, εθισμός, δημιουργικότητα, αυτοαπέχθεια. Είναι όμως και πολύ πιο σκοτεινή.

H σχέση των δύο ανδρών είναι τρικυμμιώδης, σπαρακτική, καθώς οι ήρωες σώζουν και καταδικάζουν ο ένας τον άλλον. «Είναι σαν ο ένας να χρειάζεται ένα κεφάλι και ο άλλος ένα σώμα», λέει ο ένας από τους δύο

Κάθε σπίθα μαύρης κωμωδίας σβήνει από έναν χείμαρρο απελπισίας. «Βγήκα συγκινημένη – πραγματικά συντετριμμένη – αλλά αμφίθυμη για το αν άξιζε τόσος πόνος» γράφει η Τζούντι Μπέρμαν του TIME Magazine.

H σχέση των δύο ανδρών είναι τρικυμμιώδης, σπαρακτική, καθώς οι ήρωες σώζουν και καταδικάζουν ο ένας τον άλλον. «Είναι σαν ο ένας να χρειάζεται ένα κεφάλι και ο άλλος ένα σώμα», λέει ο ένας από τους δύο.

Ένα προϊόν που γυρνάει την πλάτη του στη γοητεία της εύκολης τηλεόρασης -το είδος που εύλογα ευδοκιμεί σε καιρούς ταραχώδεις σαν τους δικούς μας- η σειρά μας υπενθυμίζει πόσο επώδυνη μπορεί να είναι η ζωή.

Ίσως βέβαια σειρές τολμηρές όπως το Half Man να λειτουργούν ως είδωλα, να μας διαβεβαιώνουν ότι δεν είμαστε μόνοι στα βάσανά μας. Μας βοηθούν να κατανοήσουμε τι είναι τόσο σπασμένο στον κόσμο. Μπορεί ακόμη και να μας ωθήσουν σε δράση.

Το Half Man επιτυγχάνει την εξοντωτική του επίδραση μέσα από σκηνές που ταρακουνούν τα νεύρα και ερμηνείες που απογυμνώνουν βασανισμένες ψυχές με εξαντλητική.

YouTube thumbnail

Αν ο Γκαντ μας έχει διδάξει κάτι, είναι ότι όλοι μας διαμορφωνόμαστε από μια άπειρη συσσώρευση εμπειριών και, ως εκ τούτου, είμαστε όλοι τραγικά μοναδικοί.

Το αποτέλεσμα είναι ένα ζοφερό και λαμπρό δημιούργημα. Mια σειρά θαρραλέα που σε αφήνει με το σπάνιο αίσθημα ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους.

Ο Τζέιμι Μπελ βρίσκεται στην καλύτερη φόρμα της καριέρας του, ενώ ο Ρίτσαρντ Γκαντ βγάζει για άλλη μια φορά τα σωθικά του, τα απλώνει στην οθόνη και παίρνει το νυστέρι για να σφάξει.

Αν το Adolescence πρέπει να προβληθεί στα σχολεία, το Half Man πρέπει να προβάλλεται σε κάθε στέκι ανδρών, σε κάθε τόπο συνάντησης μας.

Ο Ρούμπεν, ο σκληρός της δυάδας, είναι μια ακραία περίπτωση -αλλά υπάρχει και κυκλοφορεί ανάμεσα μας. Αυτό δεν μπορεί να είναι οk. Ο Γκαντ μας δείχνει το γιατί.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ευρωπαϊκά ομόλογα: Ποια χάνουν την αίγλη τους

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Κόσμος
Καταρρέει ο β’ γύρος διαπραγματεύσεων ΗΠΑ-Ιράν – Ο Νετανιάχου έδωσε εντολή για επιθέσεις στη Χεζμπολάχ

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Πιπίλες και OnlyFans; 25.04.26

Στο επίκεντρο έντονης κριτικής βρίσκεται το Euphoria, καθώς ειδικοί προειδοποιούν ότι αμφιλεγόμενες σκηνές ενδέχεται να κανονικοποιούν επικίνδυνες πρακτικές και να θολώνουν κρίσιμα όρια

Νέα Έρευνα 25.04.26

Ανασκαφή στη Γουατεμάλα φέρνει στο φως χώρο όπου οι Μάγια φαίνεται να έπαιρναν συλλογικές αποφάσεις, σηματοδοτώντας στροφή από τη θεϊκή βασιλεία σε πιο συμμετοχική διακυβέρνηση

750 χρόνια γνώσης 25.04.26

Από ένα σεντούκι του 13ου αιώνα μέχρι μια από τις παλαιότερες εν λειτουργία βιβλιοθήκες της Ευρώπης, μια βιβλιοθήκη στην Οξφόρδη διανύει 750 χρόνια αδιάλειπτης ιστορίας

World Press Photo 2024 25.04.26

Μια οικογένεια μεταναστών στις ΗΠΑ που χωρίζεται από πράκτορες της ICE, το νικητήριο κλικ της φωτογράφου Κάρολ Γκούζι - Από τη Γάζα και τη Γουατεμάλα οι δύο φιναλίστ του διαγωνισμού

Burning Ambition 24.04.26

Με αφορμή το ντοκιμαντέρ Burning Ambition και τις μεγάλες συναυλίες που ετοιμάζουν οι Iron Maiden σχολιάζουν τις καλές και τις κακές στιγμές της θρυλικής μπάντας

Κατεστραμμένες ζωές 24.04.26

Το Ίδρυμα World Press Photo απένειμε το κορυφαίο βραβείο του στη φωτογραφία «Separated by ICE», μια λήψη που απεικονίζει δύο μικρά παιδιά να προσπαθήσουν να κρατήσουν τον πατέρα τους κοντά τους.

Αντίο! 24.04.26

Ο βραβευμένος με Όσκαρ και πέντε φορές υποψήφιος για Όσκαρ, Ντιν Ταβουλάρης, συνεργάστηκε με τον Φράνσις Φορντ Κόπολα σε 13 ταινίες μεγάλου μήκους, αφού ξεκίνησε την καριέρα του ως σκηνογράφος στην ταινία «Μπόνι και Κλάιντ».

Made in Greece 24.04.26

Η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία της πολυβραβευμένης σκηνοθέτριας, Κωνσταντίνας Κοτζαμάνη, θα κάνει επίσημη πρώτη στο Ένα Κάποιο Βλέμμα του 79ου Διεθνούς Φεστιβάλ Καννών.

Μουσική ιστορία 24.04.26

Στις 30 Απριλίου, ο οίκος Propstore βγάζει στο «σφυρί» αντικείμενα που έχουν συνδεθεί με τη rock ιστορία - και καλλιτέχνες όπως οι Τζον Λένον, Φρέντι Μέρκιουρι και Slash

inStream - Ροή Ειδήσεων
Ελλάδα 25.04.26

Η υπόθεση της δολοφονίας της 43χρονης στην Κρήτη παραμένει ανοικτή σε πολλά επίπεδα - Οι Αρχές ερευνούν εξονυχιστικά το πολύωρο βιντεοληπτικό υλικό, αναλύοντας καρέ καρέ τις κινήσεις του δράστη και αυτόχειρα.

Κόσμος 25.04.26

Η ζωή μετά τον Βίκτορ Όρμπαν σημαίνει ότι, στο μέλλον, οι ηγέτες της ΕΕ δεν θα έχουν κανέναν άλλον να κατηγορήσουν παρά μόνο τους εαυτούς τους, γράφει το POLITICO

Ποδόσφαιρο 25.04.26

Μετά από τις σερί ήττες από Μπόρνμουθ και Σίτι, η Άρσεναλ, επέστρεψε στις νίκες και επικρατώντας με 1-0 της Νιούκαστλ, έμεινε μόνη πρώτη στην κορυφή της Premier League, αλλά με ματς περισσότερο.

ΗΠΑ 25.04.26

Οι ισχυρισμοί για μια δόλια συνωμοσία τραβούν την προσοχή των βουλευτών και του προέδρου των ΗΠΑ – αλλά συνδέονται πραγματικά οι εξαφανίσεις με τους θανάτους;

Πολιτική Γραμματεία 25.04.26

Σε μια ηχηρή παρέμβαση από το φόρουμ των Δελφών ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας με ρεαλισμό ανέδειξε τους κινδύνους που ελλοχεύουν για το σημαντικό «εθνικό κεφάλαιο» τη ναυτιλία και την πραγματική οικονομία από την ένταση στο Ορμούζ. Καμπανάκι κινδύνου έκρουσε για το δυσβάσταχτο κόστος μετάβασης στην πράσινη ναυτιλία, ασκώντας κριτική στον ανεδαφικό ευρωπαϊκό σχεδιασμό.

Ποδόσφαιρο 25.04.26

Η Μάντσεστερ Σίτι δεν τα παράτησε, αν και έχανε μέχρι το 83′ από τη Σαουθάμπτον, και με μυθική ανατροπή (2-1) μέσα σε 4' πήρε την πρόκριση για τον τελικό του FA Cup, όπου θα παίξει μία εκ των Τσέλσι, Λιντς

Μέση Ανατολή 25.04.26

Την κατάπαυση πυρός και την παράτασή της συμφώνησαν το Ισραήλ και η κυβέρνηση του Λιβάνου, ενώ η Χεζμπολάχ, που έχει ισχυρά ερείσματα στη χώρα, ήταν αντίθετη. Και ο αριθμός των νεκρών διαρκώς αυξάνεται.

Ποδόσφαιρο 25.04.26

Ο Άρης επικράτησε του Πανιωνίου (75-65), κι έτσι οι κυανέρυθροι υποβιβάστηκαν στην Α2. – Τα αποτελέσματα της τελευταίας αγωνιστικής της Stoiximan GBL και η τελική βαθμολογία στην κανονική περίοδο.

Διεθνής Οικονομία 25.04.26

Οι υψηλές τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων και η γεωπολιτική αβεβαιότητα αναγκάζουν τους ταξιδιώτες να ξανασκεφτούν τις καλοκαιρινές τους διακοπές

Δημοσκόπηση 25.04.26

Η μεγάλη πλειονότητα των πολιτών αποδοκιμάζει τους κυβερνητικούς χειρισμούς για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ. Το 64% θεωρεί ότι με την κυβέρνηση Μητσοτάκη έχουν αυξηθεί τα φαινόμενα διαφθοράς.

Μπάσκετ 25.04.26

Ο Ολυμπιακός έκανε το καθήκον του, καθώς επικράτησε με 94-84 της ΑΕΚ στη Sunel Arena, στην αυλαία της κανονικής διάρκειας, έχοντας το μυαλό του στα παιχνίδια με τη Μονακό.

Ποδόσφαιρο 25.04.26

Αναψαν τα αίματα στον Βόλο. Περίπου 1,5 ώρα πριν την έναρξη του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson σημειώθηκαν μικρής έκτασης επεισόδια - Τα ΜΑΤ έκαναν χρήση δακρυγόνων για να ελέγξουν την κατάσταση

Υγεία 25.04.26

Οι Ευρωπαίοι που νοιώθουν το καθημερινό εργασιακό και προσωπικό άγχος συχνά σκέφτονται να επισκεφθούν κάποιον ψυχοθεραπευτή, αλλά μπορούν πραγματικά οι περισσότεροι να το αντέξουν οικονομικά;

Πολιτική 25.04.26

«Διαβάζοντας την ιστορία του κόσμου σε μικρά ονόματα» είναι το θέμα της πολιτικής - πολιτιστικής εκδήλωσης που διοργανώνει το ΚΚΕ στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής, για να τιμήσει τους 200 κομμουνιστές που εκτελέστηκαν την Πρωτομαγιά του 1944. «Τιμάμε τους ήρωες του Κόμματός μας, της τάξης μας! Συνεχίζοντας τον αγώνα που ξεκίνησαν μέχρι τη μεγάλη νίκη του λαού μας», τόνισε ο Γ.Γ. του ΚΚΕ.

Ποδόσφαιρο 25.04.26

Ραζβάν Λουτσέσκου και Χρήστος Κόντης έκαναν γνωστές τις αρχικές 11άδες ΠΑΟΚ και ΟΦΗ αντίστοιχα για τον τελικού του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson στο Πανθεσσαλικό.

Ποδόσφαιρο 25.04.26

Ποδόσφαιρο 25.04.26

Μπάσκετ 25.04.26

Το κατάμεστο Αλεξάνδρειο αποθέωσε την οικογένεια Αντετοκούνμπο, αλλά και τον Σιάο. Κεντρικό πρόσωπο ο Γιάννης ο οποίος δήλωσε ότι δεν περίμενε τέτοια υποδοχή. Αποθέωση και για τον Νίκο Γκάλη.

Must Read
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 25 Απριλίου 2026
Cookies