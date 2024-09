Baby Reindeer: Δικαστήριο αποφάσισε πως η σειρά δεν είναι «αληθινή ιστορία» και δικαίωσε τη «Μάρθα»

Η Φιόνα Χάρβεϊ, η γυναίκα που αποτέλεσε έμπνευση του χαρακτήρα της «Μάρθα» από τη δημοφιλή και πολυσυζητημένη σειρά του Netflix «Baby Reindeer», έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει σε αγωγή για δυσφήμηση κατά της πλατφόρμας, μετά από απόφαση Αμερικανού δικαστή – βέβαια, υπήρχαν ήδη υπόνοιες εδώ και καιρό. Σύμφωνα με την απόφαση αυτή, η ιστορία της γυναίκας που προβλήθηκε από τη σειρά του Ρίτσαρντ Γκαντ ως «αληθινή ιστορία» στην πραγματικότητα δεν ήταν.

Η πλατφόρμα φέρει ευθύνη για την εσφαλμένη δήλωση πως πρόκειται για πιστή αναπαράσταση των γεγονότων. Το Netflix, σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση, θα έπρεπε να δηλώνει ότι η ιστορία της Φιόνα Χάρβεϊ αποτελεί απλώς «έμπνευση» του χαρακτήρα της Μάρθα. Μάλιστα, η Χάρβεϊ είχε προσφύγει νομικά κατά του Netflix υποστηρίζοντας πως η σειρά άφησε ψευδώς να εννοηθεί πως η ίδια επιτέθηκε σεξουαλικά στον Γκαντ και ότι καταδικάστηκε σε φυλάκιση κάτι που, σύμφωνα με την ίδια, δεν συνέβη ποτέ.

‘Baby Reindeer’ Deemed Potentially Libelous, Clearing Way for Real-Life Martha to Take Netflix Toward Trial https://t.co/jC7XewyJ8E

— People (@people) September 28, 2024