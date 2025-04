No Mercy: Σοκ για το αιμομικτικό σεξουαλικό βιντεοπαιχνίδι όπου ο παίκτης βιάζει και σκοτώνει γυναίκες

Το παιχνίδι No Mercy φέρεται να αποθεώνει την κουλτούρα του βιασμού

Το παιχνίδι No Mercy που ενθαρρύνει τους παίκτες να «αποκτούν και να υποτάσσουν τις γυναίκες» έχει προκαλέσει σωρεία αντιδράσεων.

Το αμφιλεγόμενο παιχνίδι καθοδηγεί τους παίκτες «να μην δέχονται ποτέ το όχι ως απάντηση» και έκανε πρεμιέρα στη gaming πλατφόρμα Steam τον περασμένο μήνα.

Το No Mercy, είναι ένα βίαιο και σεξουαλικό βιντεοπαιχνίδι που εξυμνεί τον τον βιασμό και την αιμομιξία και μετά την πρεμιέρα του στην πλατφόρμα προκάλεσε αντιδράσεις και ενστάσεις.

Μετά τις καταγγελίες για την κακοποιητική του ταυτότητα το παιχνίδι αφαιρέθηκε από την πλατφόρμα του Steam.

Το πορνογραφικό τρισδιάστατο παιχνίδι επέτρεπε στους παίκτες να ελέγχουν έναν χαρακτήρα που βιάζει, βασανίζει και σκοτώνει γυναίκες, συμπεριλαμβανομένων των μελών της οικογένειας του ως μορφή τιμωρίας.

Το No Mercy κυκλοφόρησε τον περασμένο μήνα με την εταιρεία Zerat Games που το λάνσαρε να δηλώνει ότι το παιχνίδι είχε στοιχεία βίας, αιμομιξίας, εκβιασμού και το «αναπόφευκτο μη συναινετικό σεξ».

Φιλοξενήθηκε στην πλατφόρμα παιχνιδιών Steam, η οποία έχει εκατομμύρια ενεργούς χρήστες, συμπεριλαμβανομένων μικρών παιδιών.

«Σε αυτό το παιχνίδι, είτε θα γίνετε ο χειρότερος εφιάλτης κάθε γυναίκας είτε θα είστε χαμένος. Ο στόχος σας είναι απλός: μην αφήνετε κανένα μ%υνί @γ@μητο, αφού αυτό είναι το μόνο πράγμα που θέλουν όλες. Το όχι δεν είναι απάντηση», έγραφε το προωθητικό υλικό του παιχνιδιού.

«Μια επιτυχία στην κοινότητα των παιχνιδιών για ενήλικες . Πάρτε ό,τι σας ανήκει και μη δείξετε οίκτο [σσ. No Mercy]».

Στην επίσημη σύνοψη του το παιχνίδι περιγράφεται ως «ένα τρισδιάστατο οπτικό μυθιστόρημα για ενήλικες που εστιάζει στον εκβιασμό και την ανδροκρατία. Αφού η σχέση της θετής μητέρας σας διαλύει την οικογένειά σας, αναλαμβάνετε έναν νέο ρόλο: όχι να διορθώσετε ό,τι έχει χαλάσει, αλλά να τη διεκδικήσετε για τον εαυτό σας. Αυτό το παιχνίδι δεν είναι ένας προσωμοιωτής βιασμού. Σχεδόν κανένας που σχολιάζει αυτό το παιχνίδι δεν το έχει παίξει πραγματικά. Απλώς επαναλαμβάνουν αυτά που διαβάζουν στο διαδίκτυο. Δεν μας πιστεύετε; Απλώς ρωτήστε τους αν το έχουν παίξει… ;-)» γράφει η Zerat Games.

«Στη συνέχεια, σκεφτείτε πόσες άλλες μη επαληθευμένες ανοησίες σας ταΐζουν στα βίντεό τους και αναρωτηθείτε αν αξίζει πραγματικά να τις παρακολουθήσετε… Όλη η διαμάχη αφορούσε μόνο την περιγραφή του παιχνιδιού, η οποία ήταν σκόπιμα προκλητική για μάρκετινγκ λόγους. Τα λέμε σύντομα!» καταλήγει.

Ο σάλος για το παιχνίδι, ένα προϊόν δημιουργημένο για την κουλτούρα των incel, ξεκίνησε από το Ηνωμένο Βασίλειο και εξαπλώθηκε σε κάθε σημείο του κόσμου με τις καταγγελίες να έρχονται από τον Καναδά μέχρι την Αυστραλία.

Στην περιγραφή του στο Steam το παιχνίδι συνοδευόταν από ετικέτες (tags) όπως Βιασμός, Ομαδικός Βιασμός, Σεξουαλική Βία και βασανιστήρια (rape, gang rape, sexual violence και torture).

Το trailer που αναρτήθηκε περιλάμβανε σκληρό πορνογραφικό περιεχόμενο, προσβάσιμο χωρίς κανέναν έλεγχο ηλικίας.

Οι Collective Shout και National Center on Sexual Exploitation, οργανώσεις κατά της έμφυλης βίας, ζήτησαν την απομάκρυνση του παιχνιδιού.

Το παιχνίδι απασχόλησε και την υπουργό Εσωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου, Yvette Cooper, η οποία χαρακτήρισε την κυκλοφορία του παιχνιδιού «εξοργιστική».

Η Zerat Games, ανεξάρτητη εταιρεία, υπερασπίστηκε το παιχνίδι και δήλωσε ότι «οι παίκτες έχουν το δικαίωμα να επιλέγουν το περιεχόμενο που καταναλώνουν».

Σε δήλωσή της στο Steam, η εταιρεία χρέωσε την κατακραυγή στην παραπληροφόρηση και υλικό από άλλα παιχνίδια και υπερασπίστηκε τα «φετίχ, που όσο ακραία και αν μοιάζουν, δεν βλάπτουν κανέναν».

Η εταιρεία δήλωσε επίσης ότι η συζήτηση γύρω από το παιχνίδι από οργανώσεις και influencers, αύξησε κατακόρυφα τη δημοφιλία του τίτλου.

Στη συνέχεια, η Zerat Games αφαίρεσε το παιχνίδι από το Steam, δηλώνοντας: «Δεν σκοπεύουμε να πάμε σε πόλεμο με ολόκληρο τον κόσμο».

Πριν το Steam αφαιρέσει το παιχνίδι, καμπάνια για αφαίρεση του είχε αναρτηθεί στο change.org συγκεντρώνοντας πάνω από 70.000 άτομα που ζητούσαν να απαγορευτεί το παιχνίδι από κάθε πλατφόρμα.

Η πλειοψηφία των χρηστών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης επέκρινε τους προγραμματιστές για την κατασκευή ενός παιχνιδιού που προωθούσε τη βία και την κακοποίηση κατά των γυναικών.

«Το γεγονός ότι κυκλοφόρησε ένα παιχνίδι που ζητά από τον παίκτη να βιάσει, να αναγκάσει το χαρακτήρα να γεννήσει και μετά να σκοτώσει τη γυναίκα και το παιδί…;;!!! Πώς μπορείς να σκεφτείς κάτι τέτοιο;» σημείωσε ένας χρήστης.

«Ο Άντριου Τέιτ θα ήταν περήφανος» έγραψε άλλος.

Άλλη ανάρτηση ζήτησε από τις αρχές να κινηθούν νομικά για τους δημιουργούς αλλά και τους παίκτες.

«Οποιος έπαιξε αυτό το παιχνίδι στο Steam πρέπει να ερευνηθεί μαζί με τους προγραμματιστές και τους εκδότες. Δεν είναι αρκετό για τους άνδρες να μας κακοποιούν στην πραγματική ζωή, τώρα φτιάχνουν παιχνίδια για να φαντασιώνονται αυτές τις πράξεις τους. Γιατί δεν μπορούμε, ως γυναίκες, να νιώθουμε ασφαλείς πουθενά;» έγραψε η Αlba (@unhingedboa) στο X.

