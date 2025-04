Το Ισραήλ θα εξαπολύσει «πολύ μεγαλύτερη» επίθεση στη Λωρίδα της Γάζας εάν οι όμηροι δεν απελευθερωθούν από το παλαιστινιακό έδαφος, όπου τουλάχιστον 55 άνθρωποι, ανάμεσά τους παιδιά, έχουν σκοτωθεί από το πρωί χθες Πέμπτη σε ισραηλινούς βομβαρδισμούς, σύμφωνα με παλαιστινιακές πηγές (στη φωτογραφία του Reuters/Mahmoud Issa, επάνω, Παλαιστίνιοι περιμένουν να πάρουν φαγητό μαγειρεμένο από μια φιλανθρωπική κουζίνα, στην Μπέιτ Λαχία, στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας, στις 24 Απριλίου 2025).

Three people including CHILDREN were KILLED and 5 others WOUNDED in Israeli bombing of an apartment in Khan Younis early tonight! pic.twitter.com/KF9cC6Kj6h

— Motasem A Dalloul (@AbujomaaGaza) April 24, 2025