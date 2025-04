Δεν έχει τέλος το αιματοκύλισμα στη Γάζα, με το Ισραήλ να συνεχίζει τις επιθέσεις του.

Σύμφωνα με τους ανταποκριτές του Al Jazeera Arabic στον παλαιστινιακό θύλακα, τουλάχιστον 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε πρωινές επιθέσεις του ισραηλινού στρατού στη Γάζα.

Φωτιά πήρε σκηνή εκτοπισμένων δυτικά της Νουσεϊράτ στην κεντρική Γάζα μετά από αεροπορική επίθεση με αποτέλεσμα να καούν ζωντανά τρία παιδιά.

Δείτε σχετική ανάρτηση στο Χ:

Breaking: Three people were killed, burned to death, and several children were injured after Israeli warplanes bombed a displaced family’s tent in the Al-Sawariha area, west of Nuseirat in central Gaza Strip. pic.twitter.com/ULCNoePQjX

— Quds News Network (@QudsNen) April 24, 2025