Αν βρίσκεστε στο μετρό και κάποιος νεαρός φωτογραφίζει κρυφά τους ανυποψίαστους διπλανούς ή μπροστινούς του, πιθανότατα να τον δείτε να μπλέκει σε έναν έυλογο καβγά, γιατί οι άνθρωποι, ενίοτε, δεν παίζουν με την ιδιωτικότητα τους.

Ωστόσο, στην περίπτωση του Στάνλεϊ Κιούμπρικ τα πράγματα, ευτυχώς για εμάς, πήγαν κάπως διαφορετικά. Όταν ο σκηνοθέτης ήταν έφηβος συνήθιζε να καταγράφει με την κάμερα του πρόσωπα και καταστάσεις που έβλεπε κατά τη διάρκεια των βραδινών διαδρομών του στο μετρό της Νέας Υόρκης το 1946.

Πολλές, πολλές δεκαετίες αργότερα (συγκεκριμένα οκτώ), αυτές οι λήψεις ήρθαν στο φως: 18 παλιές εκτυπώσεις που είχαν παραμείνει θαμμένες σε ένα αρχείο τεσσάρων εκατομμυρίων φωτογραφιών αποκτήθηκαν πρόσφατα από τον ιδιοκτήτη γκαλερί Ντάνιελ Μίλερ με έδρα το Λος Άντζελες, όπως αναφέρει το The Hollywood Reporter.

«Έβαλα τις φωτογραφίες στο ChatGPT»

Οι φωτογραφίες αυτές συγκαταλέγονται στις πρώτες προσπάθειες του Κιούμπρικ πίσω από τον φακό, τραβηγμένες όταν ήταν μόλις 16 ετών για λογαριασμό του περιοδικού Look, το οποίο, το 1945, προσέλαβε τον οραματιστή σκηνοθέτη ως τον νεότερο φωτογράφο που είχε ποτέ στο δυναμικό του.

Φυσικά, όταν ο Μίλερ άνοιξε για πρώτη φορά τον φάκελο, δεν είχε την παραμικρή ιδέα για όσα συζητάμε αυτή τη στιγμή.

«Έβαλα τις φωτογραφίες στο ChatGPT για να ψάξω και να μάθω ποιος τις τράβηξε, και μου έδωσε τον εντελώς λάθος φωτογράφο», λέει ο γκαλερίστας στον Μπέντζαμιν Σβέτκεϊ του The Hollywood Reporter.

«Τις έστειλα σε μερικούς ανθρώπους, σε άλλες γκαλερί, και με αρκετή έρευνα τελικά ανακαλύψαμε ποιος ήταν ο πραγματικός φωτογράφος», προσθέτει.

Γνωρίζοντας πλέον ποιος βρίσκεται πίσω από τα κλικ, μας φαίνεται λογικό, δεδομένης της αισθητικής του.

«Ο Κιούμπρικ δίνει μεγάλη έμφαση στην ιστορία και υπάρχει τόσο μυστήριο πίσω από αυτές τις εικόνες», λέει ο Μίλερ. «Τι κάνουν πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι στο μετρό; Γιατί ένας τύπος [σε μια από τις λήψεις] έχει γείρει και κοιμάται; Ή μήπως είναι νεκρός; Σίγουρα μοιάζει νεκρός στη φωτογραφία».

«Ο Κούμπρικ μάλλον απλώς τραβούσε φωτογραφίες, χωρίς να ξέρει ακριβώς τι έκανε», συνεχίζει ο Μίλερ. «Για κάθε ρολό φιλμ, πιθανότατα έβγαζε μία ή δύο ενδιαφέρουσες λήψεις. Αλλά η επιλογή του κατά το μοντάζ — σε αυτό ήταν εξαιρετικός. Γι’ αυτό ήταν γνωστός. Πραγματοποίησε εκατομμύρια λήψεις», σημειώνει, ενώ προσθέτει, ότι οι φωτογραφίες αποτυπώνουν μια εποχή που έχει χαθεί εδώ και καιρό, όταν το να κατεβαίνεις σε μια τρύπα στο έδαφος για να πάρεις το μετρό ήταν κάτι σαν εξωτικό ταξίδι.

«Οι άνθρωποι ντύνονταν κομψά για να πάρουν το μετρό», λέει ο Μίλερ. «Μπορείς να δεις στις φωτογραφίες ότι υπάρχουν άνθρωποι που πραγματικά μιλάνε μεταξύ τους. Μερικοί διαβάζουν ακόμη και αυτό το περίεργο πράγμα που λέγεται εφημερίδα».

Δυστυχώς, βρισκόμαστε στην Ελλάδα και έχουμε την ευκαιρία να δούμε αυτές τις εκπληκτικές φωτογραφίες που μας ταξιδεύουν σε ξένα μέρη και τόπους, μόνο μέσα από την οθόνη του κινητού μας ή το λάπτοπ μας. Ωστόσο, να πούμε ότι αν κάποιος βρίσκεται στην Νέα Υόρκη μπορεί να περάσει μια βόλτα (όσο προλαβαίνει) από την έκθεση The Photography Show στο Park Avenue Armory στην Upper East Side.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, όπως υποστηρίζει ο Σβέτκεϊ, και οι 18 λήψεις έχουν ήδη αγοραστεί από μια «αρκετά γνωστή» προσωπικότητα από τον χώρο του θεάματος.

*Με πληροφορίες από: The Hollywood Reporter