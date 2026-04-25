25.04.2026 | 22:59
Νέος σεισμός στην Κρήτη
Oι πρώιμες λήψεις του έφηβου Στάνλεϊ Κιούμπρικ
Stories 25 Απριλίου 2026, 19:25

Oι πρώιμες λήψεις του έφηβου Στάνλεϊ Κιούμπρικ

Το 1946, ο Στάνλεϊ Κιούμπρικ πήρε την κάμερα του και κατηφόρησε προς το μετρό της Νεάς Υόρκης για να φωτογραφίσει άγνωστους.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΕπιμέλειαΙόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Αν βρίσκεστε στο μετρό και κάποιος νεαρός φωτογραφίζει κρυφά τους ανυποψίαστους διπλανούς ή μπροστινούς του, πιθανότατα να τον δείτε να μπλέκει σε έναν έυλογο καβγά, γιατί οι άνθρωποι, ενίοτε, δεν παίζουν με την ιδιωτικότητα τους.

Ωστόσο, στην περίπτωση του Στάνλεϊ Κιούμπρικ τα πράγματα, ευτυχώς για εμάς, πήγαν κάπως διαφορετικά. Όταν ο σκηνοθέτης ήταν έφηβος συνήθιζε να καταγράφει με την κάμερα του πρόσωπα και καταστάσεις που έβλεπε κατά τη διάρκεια των βραδινών διαδρομών του στο μετρό της Νέας Υόρκης το 1946.

Πολλές, πολλές δεκαετίες αργότερα (συγκεκριμένα οκτώ), αυτές οι λήψεις ήρθαν στο φως: 18 παλιές εκτυπώσεις που είχαν παραμείνει θαμμένες σε ένα αρχείο τεσσάρων εκατομμυρίων φωτογραφιών αποκτήθηκαν πρόσφατα από τον ιδιοκτήτη γκαλερί Ντάνιελ Μίλερ με έδρα το Λος Άντζελες, όπως αναφέρει το The Hollywood Reporter.

«Έβαλα τις φωτογραφίες στο ChatGPT»

Οι φωτογραφίες αυτές συγκαταλέγονται στις πρώτες προσπάθειες του Κιούμπρικ πίσω από τον φακό, τραβηγμένες όταν ήταν μόλις 16 ετών για λογαριασμό του περιοδικού Look, το οποίο, το 1945, προσέλαβε τον οραματιστή σκηνοθέτη ως τον νεότερο φωτογράφο που είχε ποτέ στο δυναμικό του.

Φυσικά, όταν ο Μίλερ άνοιξε για πρώτη φορά τον φάκελο, δεν είχε την παραμικρή ιδέα για όσα συζητάμε αυτή τη στιγμή.

«Έβαλα τις φωτογραφίες στο ChatGPT για να ψάξω και να μάθω ποιος τις τράβηξε, και μου έδωσε τον εντελώς λάθος φωτογράφο», λέει ο γκαλερίστας στον Μπέντζαμιν Σβέτκεϊ του The Hollywood Reporter.

«Τις έστειλα σε μερικούς ανθρώπους, σε άλλες γκαλερί, και με αρκετή έρευνα τελικά ανακαλύψαμε ποιος ήταν ο πραγματικός φωτογράφος», προσθέτει.

Γνωρίζοντας πλέον ποιος βρίσκεται πίσω από τα κλικ, μας φαίνεται λογικό, δεδομένης της αισθητικής του.

«Ο Κιούμπρικ δίνει μεγάλη έμφαση στην ιστορία και υπάρχει τόσο μυστήριο πίσω από αυτές τις εικόνες», λέει ο Μίλερ. «Τι κάνουν πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι στο μετρό; Γιατί ένας τύπος [σε μια από τις λήψεις] έχει γείρει και κοιμάται; Ή μήπως είναι νεκρός; Σίγουρα μοιάζει νεκρός στη φωτογραφία».

«Ο Κούμπρικ μάλλον απλώς τραβούσε φωτογραφίες, χωρίς να ξέρει ακριβώς τι έκανε», συνεχίζει ο Μίλερ. «Για κάθε ρολό φιλμ, πιθανότατα έβγαζε μία ή δύο ενδιαφέρουσες λήψεις. Αλλά η επιλογή του κατά το μοντάζ — σε αυτό ήταν εξαιρετικός. Γι’ αυτό ήταν γνωστός. Πραγματοποίησε εκατομμύρια λήψεις», σημειώνει, ενώ προσθέτει, ότι οι φωτογραφίες αποτυπώνουν μια εποχή που έχει χαθεί εδώ και καιρό, όταν το να κατεβαίνεις σε μια τρύπα στο έδαφος για να πάρεις το μετρό ήταν κάτι σαν εξωτικό ταξίδι.

«Οι άνθρωποι ντύνονταν κομψά για να πάρουν το μετρό», λέει ο Μίλερ. «Μπορείς να δεις στις φωτογραφίες ότι υπάρχουν άνθρωποι που πραγματικά μιλάνε μεταξύ τους. Μερικοί διαβάζουν ακόμη και αυτό το περίεργο πράγμα που λέγεται εφημερίδα».

Δυστυχώς, βρισκόμαστε στην Ελλάδα και έχουμε την ευκαιρία να δούμε αυτές τις εκπληκτικές φωτογραφίες που μας ταξιδεύουν σε ξένα μέρη και τόπους, μόνο μέσα από την οθόνη του κινητού μας ή το λάπτοπ μας. Ωστόσο, να πούμε ότι αν κάποιος βρίσκεται στην Νέα Υόρκη μπορεί να περάσει μια βόλτα (όσο προλαβαίνει) από την έκθεση The Photography Show στο Park Avenue Armory στην Upper East Side.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, όπως υποστηρίζει ο Σβέτκεϊ, και οι 18 λήψεις έχουν ήδη αγοραστεί από μια «αρκετά γνωστή» προσωπικότητα από τον χώρο του θεάματος.

*Με πληροφορίες από: The Hollywood Reporter

Για την Μπιενάλε της Βενετίας, τέχνη και εγκλήματα πολέμου δεν πάνε μαζί
Πολιτική και τέχνη 23.04.26

Για την Μπιενάλε της Βενετίας, τέχνη και εγκλήματα πολέμου δεν πάνε μαζί

Η κριτική επιτροπή, με επικεφαλής την ιδρύτρια του Videobrasil, Σολάνζ Φάρκας, δήλωσε ότι η Μπιενάλε της Βενετίας παραμένει προσηλωμένη στην «υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

Η Ράμα Ντουβάτζι στο στούντιό της - Πρότυπο της αριστερής Gen Ζ, «απειλή» των δεξιών μουσουλμάνων

Περιτριγυρισμένη από τα σχέδιά της και τα κεραμικά της, η Ράμα Ντουβάτζι, μιλάει στο Hyperallergic για την εξελισσόμενη καλλιτεχνική της πορεία και τη νέα της ζωή ως πρώτη κυρία της Νέας Υόρκης.

Πάτι Σμιθ, Μπράϊαν Ίνο και Tζιμ Τζάρμους: «Θεϊκό» ρόστερ για το Βατικανό στη Μπιενάλε Βενετίας 2026

Η Αγία Έδρα επιστρατεύει θρύλους της ροκ και της πειραματικής μουσικής για να μετατρέψει το περίπτερό του Βατικανού στην Μπιενάλε Βενετίας 2026 σε μια μοναδική «λυρική προσευχή»

Αδημοσίευτα σκίτσα του «Γουίνι το Αρκουδάκι» αποκαλύπτουν πώς γεννήθηκε ο ήρωας

Δύο σπάνια προσχέδια του Ε. Χ. Σέπαρντ, που δεν μπήκαν ποτέ στο αρχικό βιβλίο του 1926, φωτίζουν για πρώτη φορά τη δημιουργική διαδικασία πίσω από τον Γουίνι το Αρκουδάκι

Αν οι τοίχοι είχαν στόμα – Μέσα στα δωμάτια των Πάτι Σμιθ και Ρόμπερτ Μέιπλθορπ στο θρυλικό Chelsea Hotel

Ένα βιβλίο φέρνει στο φως τις φωτογραφίες που τράβηξε ο Γερμανός καλλιτέχνης Άλμπερτ Σκόπιν στα τέλη της δεκαετίας του 1960 στο καταφύγιο των καλλιτεχνών της Νέας Υόρκης, το Chelsea Hotel.

Πικάσο εκατομμυρίων για 100 ευρώ: Στον υπερτυχερό Aρί Χονταρά ο πίνακας – Η αστεία αντίδραση του

Η τύχη χαμογέλασε στον Άρι Χορντάρα. Ο φιλότεχνος μηχανικός απέκτησε αυθεντικό έργο του Πάμπλο Πικάσο αξίας άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ, ποντάροντας μόλις εκατό 100 σε φιλανθρωπική λοταρία

Πικάσο αξίας ενός εκατομμυρίου για 100 ευρώ; Ο εγγονός του Πάμπλο για την κλήρωση που κλυδωνίζει την αγορά τέχνης

Ο εμβληματικός πίνακας του Πάμπλο Πικάσο με τίτλο Tête de Femme θα αποκτηθεί από έναν τυχερό για μόλις 100 ευρώ μέσω μιας πρωτοποριακής λαχειοφόρου αγοράς

«Έστειλε κάποιον με μαύρα γάντια να με εκφοβίσει» - Ο φωτογράφος που ζούμαρε στο «τέρας»

Ένα νέο βιβλίο συγκεντρώνει τα κλικ του καταξιωμένου φωτορεπόρτερ, Κρίστοφερ Άντερσον, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, από ζώνες συγκρούσεων έως τον στενό κύκλο του Τραμπ.

Πόλεμος για τη Guernica – Πολιτική κόντρα Μαδρίτης και Βάσκων για το αριστούργημα του Πικάσο

Η μετακίνηση της εμβληματικής Guernica του Πάμπλο Πικάσο από τη Μαδρίτη προς τη Χώρα των Βάσκων έχει πυροδοτήσει μια σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση για τον «επαρχιωτισμό»

Πώς οι Big Four «κόβουν» τους partners από τα κέρδη

Οι KPMG και EY αφαιρούν σιωπηρά το μερίδιο κερδών από partners, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή σκληρής αξιολόγησης και λιγότερων «προνομίων»

ΠΑΟΚ – ΟΦΗ: Ο Γιερεμέγιεφ ισοφαρίζει σε 2-2 και στέλνει τον τελικό στην παράταση – Δείτε όλα τα γκολ vid)

Στις καθυστερήσεις του τελικού ο Μαντί Καμαρά έστρωσε την μπάλα στον Γιερεμέγιεφ ο οποίος εξ επαφής έστειλε την μπάλα στα δίχτυα κι ισοφάρισε για τον ΠΑΟΚ σε 2-2. Δείτε το γκολ και τα υπόλοιπα τρία.

Νέος σεισμός 4,8 Ρίχτερ στην Κρήτη

Η νέα ισχυρή σεισμική δόνηση έχει το ίδιο επίκεντρο με τον μεγάλο σεισμό 5,7 Ρίχτερ που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής

Γαλλία-Ελλάδα υπέρ της καθυστέρησης αποπληρωμής δανείων της πανδημίας – Ζητούν επέκταση χρέους ή νέα ομόλογα

Σύμφωνα με τον Εμανουέλ Μακρόν, θα ήταν «ηλίθιο» να γίνει άμεση αποπληρωμή των δανείων, την ώρα που υπάρχει ζήτηση για ευρωπαϊκά ομόλογα. Τόνισε επίσης ότι η έκδοση νέων θα προσφέρει «ανάσα» στην ευρωπαϊκή οικονομία.

Εμπνευστής των επιθέσεων στην Κοβέσι;

Όσο οι επιθέσεις των κεντρικών στελεχών προς την Λάουρα Κοβέσι πληθαίνουν… τόσο η εκτίμηση πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο εμπνευστής αυτής της συντονισμένης επίθεσης πληθαίνουν. Θα διαφοροποιηθεί ο πρωθυπουργός ή μέσα από την σιωπηρή ανοχή θα ανάψει το πράσινο φως για περεταίρω κλιμάκωση;

Χωρίς τον «αποδιοπομπαίο τράγο» Όρμπαν, ίσως ήρθε η ώρα για την ΕΕ να φτάσει στην ρίζα των προβλημάτων της

Η ζωή μετά τον Βίκτορ Όρμπαν σημαίνει ότι, στο μέλλον, οι ηγέτες της ΕΕ δεν θα έχουν κανέναν άλλον να κατηγορήσουν παρά μόνο τους εαυτούς τους, γράφει το POLITICO

Τραμπ: Δεν ξέρουμε ποιος ηγείται του Ιράν – Αραγκτσί: Δεν ξέρουμε αν οι ΗΠΑ είναι σοβαρές στην διπλωματία

Ακονίζουν τα μαχαίρια τους ΗΠΑ και Ιράν, ευτυχώς στα κοινωνικά δίκτυα, με δηκτικές δηλώσεις Τραμπ και Αραγκτσί, προς την Τεχεράνη και την Ουάσινγκτον αντίστοιχα.

Κρήτη: Νέο βίντεο ντοκουμέντο με τον 40χρονο αφού έχει δολοφονήσει τη 43χρονη

Η υπόθεση της δολοφονίας της 43χρονης στην Κρήτη παραμένει ανοικτή σε πολλά επίπεδα - Οι Αρχές ερευνούν εξονυχιστικά το πολύωρο βιντεοληπτικό υλικό, αναλύοντας καρέ καρέ τις κινήσεις του δράστη και αυτόχειρα.

Μετά το Baby Reindeer - Είναι το Half Man το τηλεοπτικό γεγονός της χρονιάς; - «Ωμή ανατομία μιας αρρενωπότητας σε κρίση»

Ο πολυβραβευμένος Ρίτσαρντ Γκαντ του Baby Reindeer, επιστρέφει στην τηλεόραση με το Half Man, ένα αφόρητα σκληρό δράμα για τη βία του να είσαι άνδρας

Άρσεναλ – Νιούκαστλ 1-0: Επιστροφή στις νίκες για τους «κανονιέρηδες» κι «ανάσα»

Μετά από τις σερί ήττες από Μπόρνμουθ και Σίτι, η Άρσεναλ, επέστρεψε στις νίκες και επικρατώντας με 1-0 της Νιούκαστλ, έμεινε μόνη πρώτη στην κορυφή της Premier League, αλλά με ματς περισσότερο.

Η υπόθεση των αγνοούμενων επιστημόνων φτάνει από το ίντερνετ στον Λευκό Οίκο - Θεωρία συνωμοσίας ή αποκάλυψη;

Οι ισχυρισμοί για μια δόλια συνωμοσία τραβούν την προσοχή των βουλευτών και του προέδρου των ΗΠΑ – αλλά συνδέονται πραγματικά οι εξαφανίσεις με τους θανάτους;

Ο Βασίλης Κικίλιας κρούει κώδωνα κινδύνου για την κρίση στο Ορμουζ και το κόστος της πράσινης μετάβασης στη ναυτιλία

Σε μια ηχηρή παρέμβαση από το φόρουμ των Δελφών ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας με ρεαλισμό ανέδειξε τους κινδύνους που ελλοχεύουν για το σημαντικό «εθνικό κεφάλαιο» τη ναυτιλία και την πραγματική οικονομία από την ένταση στο Ορμούζ. Καμπανάκι κινδύνου έκρουσε για το δυσβάσταχτο κόστος μετάβασης στην πράσινη ναυτιλία, ασκώντας κριτική στον ανεδαφικό ευρωπαϊκό σχεδιασμό.

Μάντσεστερ Σίτι – Σαουθάμπτον 2-1: Στον τελικό οι «πολίτες» με ανατροπή και με γκολ στο 83′ και στο 87′!

Η Μάντσεστερ Σίτι δεν τα παράτησε, αν και έχανε μέχρι το 83′ από τη Σαουθάμπτον, και με μυθική ανατροπή (2-1) μέσα σε 4' πήρε την πρόκριση για τον τελικό του FA Cup, όπου θα παίξει μία εκ των Τσέλσι, Λιντς

Λίβανος: Στην κόψη του ξυραφιού η εκεχειρία – Χεζμπολάχ και Ισραήλ συνεχίζουν τις επιθέσεις – Θεατής η Βηρυτός

Την κατάπαυση πυρός και την παράτασή της συμφώνησαν το Ισραήλ και η κυβέρνηση του Λιβάνου, ενώ η Χεζμπολάχ, που έχει ισχυρά ερείσματα στη χώρα, ήταν αντίθετη. Και ο αριθμός των νεκρών διαρκώς αυξάνεται.

Stoiximan GBL: Υποβιβάστηκε ο Πανιώνιος (vids) – Τα αποτελέσματα της τελευταίας αγωνιστικής και η βαθμολογία

Ο Άρης επικράτησε του Πανιωνίου (75-65), κι έτσι οι κυανέρυθροι υποβιβάστηκαν στην Α2. – Τα αποτελέσματα της τελευταίας αγωνιστικής της Stoiximan GBL και η τελική βαθμολογία στην κανονική περίοδο.

Γιατί οι φετινές καλοκαιρινές διακοπές των ονείρων σας ίσως να μείνουν απλώς ένα όνειρο

Οι υψηλές τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων και η γεωπολιτική αβεβαιότητα αναγκάζουν τους ταξιδιώτες να ξανασκεφτούν τις καλοκαιρινές τους διακοπές

Το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ γκρεμίζει την εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση– Δυσαρεστημένοι οι 8 στους 10

Η μεγάλη πλειονότητα των πολιτών αποδοκιμάζει τους κυβερνητικούς χειρισμούς για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ. Το 64% θεωρεί ότι με την κυβέρνηση Μητσοτάκη έχουν αυξηθεί τα φαινόμενα διαφθοράς.

