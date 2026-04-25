Ο ΟΦΗ στα playoffs του Europa League: Αυτοί είναι οι πιθανοί αντίπαλοι

Ο ΟΦΗ κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας Betsson για δεύτερη φορά στην ιστορία του, 39 χρόνια μετά την πρώτη φορά και άπαντες στο Ηράκλειο, πλέουν σε πελάγη ευτυχίας.

Οι Ηρακλειώτες εξασφάλισαν την συμμετοχή τους στα playoffs του Europa League και έχουν πλέον κλείσει ήδη θέση σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης ότι κι αν γίνει καθώς θα παίξουν μίνιμουμ στο Conference League.

Ο ΟΦΗ θα μπει στα ευρωπαϊκά προκριματικά με τον ελληνικό συντελεστή (9.682 βαθμοί) και θα είναι στους ανίσχυρους

Οι πιθανοί αντίπαλοι του ΟΦΗ:

Κοπεγχάγη (Δανία)

Φερεντσβάρος (Ουγγαρία)

Βικτόρια Πλζεν (Τσεχία)

Ζάλτσμπουργκ (Αυστρία)

Σέλτικ (Σκωτία)

Κάραμπαγκ (Αζερμπαϊτζάν)

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

Σάμροκ Ρόβερς (Ιρλανδία)

Κουόπιο (Φινλανδία)

Χαποέλ Μπερ Σεβά (Ισραήλ)

Ντρίτα (Κόσοβο)

Λίνκολν Ρεντ Ιμπς (Γιβραλτάρ)

Όλοι αυτοί οι αντίπαλοι πρέπει να φτάσουν σε αυτή τη φάση των προκριματικών του Europa League. Κανείς εκ των ανωτέρω δεν ξεκινάει την παρουσία του από εκεί.

Πώς θα σχηματιστούν τα playoffs του Europa League βάσει του αρχικού πλάνου της UEFA:

Κυπελλούχος Βελγίου

Κυπελλούχος Τσεχίας

Κυπελλούχος Τουρκίας

Κυπελλούχος Νορβηγίας (Λίλεστρομ)

Κυπελλούχος Ελλάδας (ΟΦΗ)

Επτά νικητές του 3ου προκριματικού γύρου (κύριο μονοπάτι) του Europa League

Έξι νικητές του 3ου προκριματικού γύρου (μονοπάτι πρωταθλητών) του Europa League

Έξι ηττημένοι του 3ου προκριματικού γύρου του Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)