Ο ΟΦΗ έκανε την ανατροπή (2-1) στον τελικό Κυπέλλου με τον Νους! (vids)
Παλικάρι ο ΟΦΗ στο Πανθεσσαλικό και μεγάλη ανατροπή (2-1) επί του ΠΑΟΚ στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson!
Μεγάλος ΟΦΗ στο Πανθεσσαλικό Στάδιο και απίθανη ανατροπή στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson κόντρα στον ΠΑΟΚ!
Πάλι ο Σενγκέλια ξεκίνησε τη φάση, ο Φούντας με κεφαλιά… έσπασε στον Σαλσέδο, που από κοντά πλάσαρε τον Τσιφτσή στην έξοδο για το 2-1 του ΟΦΗ.
Δείτε το 1-2 του Νους:
Το γκολ του Φούντα για το 1-1:
Νωρίτερα, στο 15′, ο ΠΑΟΚ είχε ανοίξει το σκορ στον τελικό. Εκτέλεση κόρνερ του Ζίβκοβιτς, κεφαλιά του Κετζιόρα στο δεύτερο δοκάρι και εκεί με νέα κεφαλιά ο Μιχαηλίδης έκανε το 1-0.
Δείτε και το 1-0 του ΠΑΟΚ:
