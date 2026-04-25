ΠΑΟΚ – ΟΦΗ: O Mιχαηλίδης άνοιξε το σκορ για τον δικέφαλο, ισοφάρισε για τους Κρητικούς ο Φούντας (vid)
Ο Μιχαηλίδης με κεφαλιά έκανε το 1-0 στο 15' για τον ΠΑΟΚ, ενώ στο 28' ισοφάρισε ο Φούντας σε 1-1 για τον ΟΦΗ στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.
- Άγιος Δημήτριος: Η σοκαριστική μαρτυρία της φίλης της 20χρονης – «Μας έδειξε φωτογραφία με το μαχαίρι, ήταν γεμάτο αίματα»
- Τραγωδία στο Αλιβέρι – Νεκρός 17χρονος μαθητής σε τροχαίο – Συγκρούστηκε με ασθενοφόρο
- Fed: Η απόφαση του υπουργείου Δικαιοσύνης διατηρεί το δράμα
- «Περιποίηση για νήπια»: Ο σκοτεινός κόσμος των βίντεο ομορφιάς για παιδιά στο TikTok
Ο ΠΑΟΚ άνοιξε το σκορ (1-0) στο 15ο λεπτό του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson που διεξάγεται στο Πανθεσσαλικό, με σκόρερ τον Γιάννη Μιχαηλίδη, με τον Δικέφαλο του Βορρά να κάνει μια πολύ όμορφη «κομπίνα».
Ο Ζίβκοβιτς εκτέλεσε το κόρνερ, ο Κεντζιόρα πήρε την κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι και ο Έλληνας αμυντικός την έσπρωξε από κοντά στα δίχτυα για το 1-0.
Ο ΟΦΗ απάντησε μετά από 13 λεπτά, καθώς ο Ταξιάρχης Φούντας έκανε το 1-1 στο 28′. Συγκεκριμένα ο Σενγκέλια έκανε το γύρισμα για τον Φούντα που σούταρε στα σώματα και με τη δεύτερη βρήκε δίχτυα για το 1-1.
Δείτε το γκολ του ΠΑΟΚ
Και το 1-1 ου ΟΦΗ
- Ο ΟΦΗ στα playoffs του Europa League: Αυτοί είναι οι πιθανοί αντίπαλοι
- ΠΑΟΚ – ΟΦΗ 2-2 κ.δ., 2-3 παρ.: Μάγκες από την Κρήτη, σήκωσαν το Κύπελλο!
- ΠΑΟΚ – ΟΦΗ: Ο Γιερεμέγιεφ ισοφαρίζει σε 2-2 και στέλνει τον τελικό στην παράταση – Δείτε όλα τα γκολ vid)
- Stoiximan GBL: Αυτά είναι τα ζευγάρια των πλέι οφ – Ξεχωρίζει το ΑΕΚ – Άρης
- Ο ΟΦΗ έκανε την ανατροπή (2-1) στον τελικό Κυπέλλου με τον Νους! (vids)
- Άρσεναλ – Νιούκαστλ 1-0: Επιστροφή στις νίκες για τους «κανονιέρηδες» κι «ανάσα»
- Βαλένθια-Χιρόνα 2-1: Βαθιά ανάσα οι «νυχτερίδες»
