Ο ΠΑΟΚ άνοιξε το σκορ (1-0) στο 15ο λεπτό του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson που διεξάγεται στο Πανθεσσαλικό, με σκόρερ τον Γιάννη Μιχαηλίδη, με τον Δικέφαλο του Βορρά να κάνει μια πολύ όμορφη «κομπίνα».

Ο Ζίβκοβιτς εκτέλεσε το κόρνερ, ο Κεντζιόρα πήρε την κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι και ο Έλληνας αμυντικός την έσπρωξε από κοντά στα δίχτυα για το 1-0.

Ο ΟΦΗ απάντησε μετά από 13 λεπτά, καθώς ο Ταξιάρχης Φούντας έκανε το 1-1 στο 28′. Συγκεκριμένα ο Σενγκέλια έκανε το γύρισμα για τον Φούντα που σούταρε στα σώματα και με τη δεύτερη βρήκε δίχτυα για το 1-1.

Δείτε το γκολ του ΠΑΟΚ





Και το 1-1 ου ΟΦΗ