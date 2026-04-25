Επεισόδια ανάμεσα σε ΜΑΤ και οπαδούς του ΠΑΟΚ στον Βόλο (pics)

Ένταση επικράτησε στον Βόλο έξω από το Πανθεσσαλικό Στάδιο, όπου θα ξεκινήσει στις 20:30 ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson, ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον ΟΦΗ.

Συγκεκριμένα, περίπου 1,5 ώρα πριν την προγραμματισμένη σέντρα του τελικού, σημειώθηκαν μικρής έκτασης επεισόδια ανάμεσα στις δυνάμεις των ΜΑΤ και οπαδούς του «Δικεφάλου του Βορρά».

Η κατάσταση ξέφυγε για λίγο, ωστόσο τα πράγματα ηρέμησαν αρκετά γρήγορα, έπειτα από την περιορισμένη χρήση από πλευράς των αστυνομικών δυνάμεων.

