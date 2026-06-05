Τραγωδία στη Λουιζιάνα: Νήπιο τριών ετών διέφυγε της προσοχής της μπέιμπι σίτερ και πνίγηκε

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Μια 37χρονη γυναίκα από τη Λουιζιάνα συνελήφθη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας εξ αμελείας σε σχέση με τον πνιγμό ενός 3χρονου παιδιού τον περασμένο μήνα, σύμφωνα με τις αρχές.

Η Τζοάν Τζόνσον οδηγήθηκε στη φυλακή της Ascension Parish στις 3 Ιουνίου, μετά την έκδοση εντάλματος σύλληψης σε σχέση με τον θάνατο του παιδιού στις 18 Μαΐου, όπως ανακοίνωσε το Γραφείο του Σερίφη της Ascension Parish σε δήλωση στις 4 Ιουνίου.

Λίγο πριν τις 4 μ.μ. στις 18 Μαΐου, οι αστυνομικοί ανταποκρίθηκαν σε μια κλήση στο 911 που ανέφερε πνιγμό σε μια κατοικία στο Prairieville, νοτιοανατολικά του Baton Rouge. Κατά την άφιξή τους, οι αστυνομικοί και οι διασώστες έκαναν προσπάθειες διάσωσης, συμπεριλαμβανομένης της καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης – ΚΑΡΠΑ, πριν το παιδί μεταφερθεί αεροπορικώς σε νοσοκομείο, ανέφερε το γραφείο του σερίφη. Το παιδί αργότερα κηρύχθηκε νεκρό.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η Τζόνσον λειτουργούσε έναν οικιακό παιδικό σταθμό τη στιγμή του θανάτου του παιδιού, ανέφερε το γραφείο του σερίφη. Ένας εκπρόσωπος του γραφείου του σερίφη δήλωσε στο WAFB, θυγατρικό του CBS, ότι ο παιδικός σταθμός δεν διέθετε άδεια λειτουργίας.

Σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη, βίντεο από κάμερες παρακολούθησης έδειξε δύο μικρά παιδιά υπό τη φροντίδα της να παίζουν κοντά σε μια πισίνα στην πίσω αυλή της κατοικίας χωρίς κανένα εξοπλισμό ασφαλείας. Το θύμα έπεσε στην πισίνα και στη συνέχεια πνίγηκε, σύμφωνα με τον σερίφη.

Το παιδί έμεινε στην πισίνα για 20 λεπτά

Οι αρχές ισχυρίζονται ότι το παιδί παρέμεινε αναίσθητο στην πισίνα για περίπου 20 λεπτά πριν την Τζόνσον να την δουν να το βγάζει έξω.

Ο Ντόνοβαν Τζάκσον, εκπρόσωπος του γραφείου του σερίφη, ταυτοποίησε το θύμα ως τον Ίαν Περέζ.

«Ένα από τα πιο δύσκολα σημεία όταν βλέπεις αυτό το βίντεο είναι να βλέπεις τον μικρό Ίαν να παλεύει για τη ζωή του για αρκετά λεπτά», δήλωσε ο Τζάκσον στο WAFB. «Και το δεύτερο πιο δύσκολο σημείο είναι να τον βλέπεις στην πισίνα περίπου 20 λεπτά αφού είχε πνιγεί. Για πάνω από 20 λεπτά, δεν υπήρχε καμία επίβλεψη».

Ο Τζάκσον πρόσθεσε: «Κανένας γονιός δεν πρέπει να αντιμετωπίζει την απώλεια του παιδιού του, ειδικά όταν αυτή η απώλεια οφείλεται στην αμέλεια κάποιου άλλου». Η εγγύηση της Τζόνσον ορίστηκε στα 100.000 δολάρια και αφέθηκε ελεύθερη την ίδια μέρα, όπως αναφέρει το People στο ρεπορτάζ του.