Ποιοι παίκτες έπαιξαν σε ΠΑΟΚ και ΟΦΗ

Η αντίστροφη μέτρηση για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson στο Πανθεσσαλικό (25/4, 20:30) ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον ΟΦΗ ξεκίνησε. Για 90 λεπτά οι δύο ομάδες θα είναι αντίπαλες στο χορτάρι, όμως εκτός των τεσσάρων γραμμών είναι πολλά αυτά που τις ενώνουν. Εκτός από κοινά χρώματα, υπάρχει και μία μακροσκελής λίστα παικτών που έχουν φορέσει τις φανέλες και των δύο.

Η «ασπρόμαυρη» διαδρομή Θεσσαλονίκη – Ηράκλειο και Ηράκλειο – Θεσσαλονίκη είναι μία από τις πιο πολυσύχναστες στο ελληνικό ποδόσφαιρο, με δεκάδες ποδοσφαιριστές να έχουν υπηρετήσει και τους δύο συλλόγους.

Στο ξεκίνημα αυτής της σχέσης δεσπόζουν τα ονόματα των Πέτρο Βουζουνεράκη και Κώστα Φραντζέσκο, ενώ τη σκυτάλη πήραν παίκτες που άφησαν ισχυρό αποτύπωμα, όπως οι Παντελής Κωνσταντινίδης, Κοσμίν Μπαρκαουάν, Ρικάρντο Ματίας Βερόν και ο Ντάνι Φερνάντες.

Στο σήμερα, το πρόσωπο που συγκεντρώνει τα βλέμματα είναι αναμφίβολα ο Γιώργος Γιακουμάκης. Ο Κρητικός επιθετικός, που ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά στον ΟΦΗ πριν ηγηθεί φέτος της γραμμής κρούσης του ΠΑΟΚ, αποτελεί τον μεγάλο άτυχο της αναμέτρησης. Η θλάση δευτέρου βαθμού που υπέστη λίγα εικοσιτετράωρα πριν τη σέντρα του στερεί τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει την παλιά του ομάδα αλλά και την ευκαιρία να αγωνιστεί μπροστά σε αρκετά γνώριμα πρόσωπα καθώς ο φορ του Δικεφάλου γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Αναλυτικά η λίστα των παικτών που αγωνιστήκαν σε ΟΦΗ και ΠΑΟΚ:

1.Πέτρος Βουζουνεράκης

2.Κώστας Φραντζέσκος

3.Κοσμίν Μπαρκαουάν

4.Παντελής Κωνσταντινίδης

5.Ρικάρντο Ματίας Βερόν

6.Παναγιώτης Κουρδάκης

7.Θανάσης Παπάζογλου

8.Βασίλης Κουτσιανικούλης

9.Ντάνι Φερνάντες

10.Νίκος Κοροβέσης

11.Μάρκο Μιχόγεβιτς

12.Παναγιώτης Δεληγιαννίδης

13.Απόστολος Γιάννου

14.Απόστολος Διαμαντής

15.Κώστας Μπαλογιάννης

16.Αλέξανδρος Γκαργκαλατζίδης

17.Λάζαρος Λάμπρου

18.Τίτος Κουτεντάκης

19.Γιώργος Γιακουμάκης