Μαίρη Συνατσάκη: Ξεκίνησα στο ίντερνετ γιατί έψαχνα κάπου να ανήκω και να με καταλαβαίνουν

Τα social media, η επαγγελματική ενασχόληση με την τηλεόραση, η διατροφική διαταραχή, η μητρότητα, είναι μερικά μόνο από τα θέματα που θίγονται στην ειλικρινή συζήτηση της Μαίρης Συνατσάκη με την Αναστασία Γιάμαλη για την ενότητα του in Σέιφ Σπέις. Η Μαίρη Συνατσάκη μιλά για όλα και αποκαλύπτει άγνωστες μέχρι σήμερα πτυχές της ζωής της.

Αναφερόμενη στην πορεία της στην τηλεόραση, η Μαίρη Συνατσάκη εξήγησε ότι δεν εγκατέλειψε έναν χώρο στον οποίο είχε εξασφαλισμένη επιτυχία, αλλά βρέθηκε αντιμέτωπη με αποτυχημένες προσπάθειες και πρόωρες διακοπές εκπομπών. Όπως είπε, συχνά αισθανόταν ότι έπρεπε να υποδύεται κάτι διαφορετικό από τον εαυτό της, γι’ αυτό και στράφηκε στο διαδίκτυο, όπου βρήκε μεγαλύτερη ελευθερία έκφρασης και μια κοινότητα που την καταλάβαινε στην ολότητα της.

Ερωτηθείσα από την Αναστασία Γιάμαλη για πρόσφατη ανάρτηση της όπου μιλούσε για το γυναικείο σώμα που πάλι «συρρικνώνεται» αναφέρθηκε στην προσωπική της περιπέτεια με τις διατροφικές διαταραχές, που ξεκίνησε από τα δώδεκά της χρόνια και επηρέασε βαθιά τη ζωή της. Αποκάλυψε πως την βοήθησε η ψυχοθεραπεία που ξεκίνησε μετά από τις κρίσεις πανικού που αντιμετώπισε στα δεκαοκτώ της και χρειάστηκαν χρόνια για να αποκτήσει μια πιο υγιή σχέση με το φαγητό. Μέσα από αυτή την εμπειρία τόνισε τη σημασία της ψυχικής υγείας και της θεραπείας, αλλά και τον χρόνο που απαιτεί μια τέτοια διαδικασία.

Όταν κλήθηκε να απαντήσει γιατί πλέον τοποθετείται πιο έντονα και πιο συχνά πάνω στα μεγάλα κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα απάντησε πως η μητρότητα την επηρέασε προς αυτή την κατεύθυνση. Όπως ανέφερε, από τότε που έγινε μητέρα αισθάνεται μεγαλύτερη ευθύνη απέναντι στα παιδιά και τους νέους ανθρώπους.

Από μια συζήτηση ανάμεσα στις δύο συγκεκριμένες γυναίκες δεν θα μπορούσε να λείπει και η άνοδος του «manosphere» ή αλλιώς «ανδρόσφαιρας» με την Μαίρη Συνατσάκη να επισημαίνει τα σεξιστικά αφηγήματα της συγκεκριμένης πλευράς του διαδικτύου και να τονίζει πως η πατριαρχία περιορίζει όχι μόνο τις γυναίκες αλλά και τους άνδρες, γι’ αυτό θεωρεί σημαντική τη συμμετοχή περισσότερων ανδρών στη συζήτηση για την ισότητα καθώς και την ανάληψη της ευθύνης που τους αναλογεί.

Τέλος, η Μαίρη Συνατσάκη αναφέρθηκε στη ευθύνη που έχει η δημόσια στάση, αποκάλυψε πως το κοινό της την έθεσε προ των ευθυνών της και τη βοήθησε να γίνει πιο επιλεκτική και να «το ψάχνει περισσότερο» ενώ παραδέχθηκε πως αυτό έχει κόστος το οποίο επωμίζεται αφού χάνει δουλειές.