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Πασίγνωστη αθλήτρια καταγγέλλει τον πρώην σύντροφό της για ασέλγεια σε βάρος της κόρης της
Ελλάδα 05 Ιουνίου 2026, 21:38

Πασίγνωστη αθλήτρια καταγγέλλει τον πρώην σύντροφό της για ασέλγεια σε βάρος της κόρης της

Το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον άνδρα για τις καταγγελίες της αθλήτριας και του επέβαλε ποινή φυλάκισης οχτώ μηνών με αναστολή.

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Κορυφαία Ελληνίδα αθλήτρια κατήγγειλε στις Αρχές τον πρώην σύντροφό της για ενδοοικογενειακή απειλή και ασέλγεια σε βάρος της ανήλικης κόρης της.

Η πασίγνωστη αθλήτρια και η κόρη της βρέθηκαν στα δικαστήρια σήμερα καθώς τις προηγούμενες ημέρες είχαν καταγγείλει στις Αρχές τρία περιστατικά, κατά τα οποία ο πρώην σύντροφός της φέρεται να ασέλγησε σε βάρος της κόρης της.

Ένοχο τον έκρινε το δικαστήριο

Από τη δική του πλευρά, ο συγκεκριμένος άνδρας υποστηρίζει ότι έβλεπε το κορίτσι σαν παιδί του και το αντιμετώπιζε όπως και το δικό του παιδί, ωστόσο οι ισχυρισμοί του δεν έγιναν δεκτοί.

Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο και του επέβαλε ποινή φυλάκισης οχτώ μηνών με αναστολή.

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