Πασίγνωστη αθλήτρια καταγγέλλει τον πρώην σύντροφό της για ασέλγεια σε βάρος της κόρης της
Το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον άνδρα για τις καταγγελίες της αθλήτριας και του επέβαλε ποινή φυλάκισης οχτώ μηνών με αναστολή.
- Ρουμανία: Όλα τα ουκρανικά θαλάσσια drones που δέχθηκαν παρεμβολές από τη Ρωσία, αυτοκαταστράφηκαν
- Τραγωδία στη Σαχάρα: 49 άνθρωποι πέθαναν από δίψα μετά από βλάβη στο φορτηγό τους
- Κίνα: Ο Σι πάει να συναντήσει τον Κιμ στη Βόρεια Κορέα
- Τραγωδία στη Λουιζιάνα: Νήπιο τριών ετών διέφυγε της προσοχής της μπέιμπι σίτερ και πνίγηκε
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Κορυφαία Ελληνίδα αθλήτρια κατήγγειλε στις Αρχές τον πρώην σύντροφό της για ενδοοικογενειακή απειλή και ασέλγεια σε βάρος της ανήλικης κόρης της.
Η πασίγνωστη αθλήτρια και η κόρη της βρέθηκαν στα δικαστήρια σήμερα καθώς τις προηγούμενες ημέρες είχαν καταγγείλει στις Αρχές τρία περιστατικά, κατά τα οποία ο πρώην σύντροφός της φέρεται να ασέλγησε σε βάρος της κόρης της.
Ένοχο τον έκρινε το δικαστήριο
Από τη δική του πλευρά, ο συγκεκριμένος άνδρας υποστηρίζει ότι έβλεπε το κορίτσι σαν παιδί του και το αντιμετώπιζε όπως και το δικό του παιδί, ωστόσο οι ισχυρισμοί του δεν έγιναν δεκτοί.
Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο και του επέβαλε ποινή φυλάκισης οχτώ μηνών με αναστολή.
- Κίνα: Ο Σι πάει να συναντήσει τον Κιμ στη Βόρεια Κορέα
- Το άψογο σερβίρισμα του Φουρνιέ στον Πίτερς (vid)
- Θεαματικό καλάθι από τον Σορτς (vid)
- Η Νέα Δημοκρατία αποχαιρετά τον Γιώργο Σουφλιά – «Η είδηση του θανάτου του μας γεμίζει με θλίψη»
- Αθώος ο μελισσοκόμος για τη φωτιά στο Άλσος Βεΐκου – «Δεν ήμουν στα μελίσσια όταν εκδηλώθηκε η φωτιά»
- Ζαπορίζια: Ρώσοι στρατιώτες τραυματίστηκαν σε ουκρανική επίθεση κοντά στον πυρηνικό σταθμό
- Πασίγνωστη αθλήτρια καταγγέλλει τον πρώην σύντροφό της για ασέλγεια σε βάρος της κόρης της
- Μαίρη Συνατσάκη: Ξεκίνησα στο ίντερνετ γιατί έψαχνα κάπου να ανήκω και να με καταλαβαίνουν
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις