ΠΑΟΚ – ΟΦΗ: Οι εντεκάδες Θεσσαλονικέων και Κρητικών για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson
Ραζβάν Λουτσέσκου και Χρήστος Κόντης έκαναν γνωστές τις αρχικές 11άδες ΠΑΟΚ και ΟΦΗ αντίστοιχα για τον τελικού του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson στο Πανθεσσαλικό.
Έγιναν γνωστές οι 11άδες του ΠΑΟΚ και του ΟΦΗ με τις οποίες θα αντιμετωπίσουν ο ένας τον άλλον στις 20:30, στο Πανθεσσαλικό στάδιο για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.
Για τον Δικέφαλο κάτω από τα δοκάρια θα είναι ο Τσιφτσής και τετράδα στην άμυνα οι Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης και Μπάμπα. Στον άξονα θα είναι ο Μεϊτέ με τον Οζντόεφ, στην κορυφή της επίθεσης ο Μύθου και τριάδα πίσω του οι Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας και Τάισον.
Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Τάισον, Μύθου.
Στον πάγκο του ΠΑΟΚ βρίσκονται οι: Παβλένκα, Μοναστηρλής, Σάντσες, Τέιλορ, Βολιάκο, Μπιάνκο, Ζαφείρης, Καμαρά, Πέλκας, Ιβανούσετς, Χατσίδης, Γερεμέγεφ
#Starting11 Η αρχική 11άδα της ομάδας μας για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας κόντρα στον ΟΦΗ στο Πανθεσσαλικό. #PreGame #TheFinal2026 #PAOKOFI #OurWay #VaragonsConstructions pic.twitter.com/lDzRCLdg4v
— PAOK FC (@PAOK_FC) April 25, 2026
Όσον για τον ΟΦΗ, ο Χριστογεώργος θα είναι στο τέρμα και στην άμυνα τριάδα οι Πούγγουρας, Κρίζμανιτς και Κωστούλας. Ο Σενγκέλια θα είναι στη μία πλευρά, ο Αθανασίου στην άλλη, στα χαφ οι Ανδρούτσος, Καραχάλιος και στην επίθεση οι Φούντας, Νους και Σαλσέδο.
Η ενδεκάδα του ΟΦΗ: Χριστογεώργος, Κρίζμανιτς, Πούγγουρας, Κωστούλας, Σενγκέλια, Αποστολάκης, Αθανασίου, Ανδρούτσος, Καραχάλιος, Νους, Φούντας, Σαλσέδο.
Στον πάγκο: Λίλο, Κατσίκας, Μαρινάκης, Κανελλόπουλος, Νέιρα, Χατζηθεοδωρίδης, Αποστολάκης, Λαμπρόπουλος, Μπαΐνοβιτς, Θεοδοσουλάκης, Κενουργιάκης, Ισέκα
Η ενδεκάδα της ομάδας μας στον τελικό! 🏆⚫️⚪️ #paokofi #oficretefc #kypelloelladas #final #monoofi pic.twitter.com/lg47GIzPNe
— OFI Crete F.C. (@OFI_Crete) April 25, 2026
