ΠΑΟΚ – ΟΦΗ 2-2 κ.δ., 2-3 παρ.: Μάγκες από την Κρήτη, σήκωσαν το Κύπελλο!

Έγραψε ιστορία ο απίθανος ΟΦΗ! Μετά από έναν συγκλονιστικό τελικό στο Πανθεσσαλικό, οι Κρητικοί σήκωσαν το δεύτερο Κύπελλο Ελλάδος Betsson της ιστορίας τους επικρατώντας με 3-2 του ΠΑΟΚ στην παράταση (2-2 κ.δ.).

Έξαλλοι πανηγυρισμοί με το σφύριγμα της λήξης για τον Όμιλο που εξασφάλισε και την παρουσία του σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης τη νέα σεζόν καθώς θα παίξει στα πλέι οφ του Europa League τον Αύγουστο. Από την άλλη, μαύρα γενέθλια στα 100 χρόνια για τον Δικέφαλο του Βορρά που όλα δείχνουν πως θα μείνει με άδεια χέρια.

Πώς ξεκίνησαν

Για τον ΠΑΟΚ κάτω από τα δοκάρια ήταν ο Τσιφτσής και τετράδα στην άμυνα οι Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης και Μπάμπα. Στον άξονα ξεκίνησαν ο Μεϊτέ με τον Οζντόεφ, στην κορυφή της επίθεσης ο Μύθου και τριάδα πίσω του οι Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας και Τάισον.

Για τον ΟΦΗ ο Χριστογεώργος ήταν στο τέρμα και στην άμυνα τριάδα οι Πούγγουρας, Κρίζμανιτς και Κωστούλας. Ο Σενγκέλια στη μία πλευρά, ο Αθανασίου στην άλλη, στα χαφ οι Ανδρούτσος, Καραχάλιος και στην επίθεση οι Φούντας, Νους και Σαλσέδο.

Ιδανικό μπάσιμο ο ΠΑΟΚ, αντέδρασε ο ΟΦΗ Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε πολύ δυνατά το παιχνίδι και για ένα τέταρτο ήταν η καλύτερη ομάδα στο γήπεδο. Μόλις στο 3’ απείλησε με κεφαλιά του Κετζιόρα από φάουλ του Ζίβκοβιτς ενώ στο 10’ ο Σέρβος πλάσαρε άουτ από καλή θέση μέσα στην περιοχή. Ο Δικέφαλος πίεσε και στο 15’ άνοιξε τελικά το σκορ όταν ο Ζίβκοβιτς εκτέλεσε κόρνερ, ο Κετζιόρα πήρε την κεφαλιά προς το δεύτερο δοκάρι και εκεί με νέα κεφαλιά ο Μιχαηλίδης έκανε το 1-0. Από εκεί και μετά ο ΟΦΗ άρχισε να πατά καλύτερα. Μάλιστα, δύο λεπτά μετά το γκολ προσπάθησε να απαντήσει άμεσα, αλλά ο Μιχαηλίδης έκοψε σωτήρια το γύρισμα του Σαλσέδο για τον Φούντα ο οποίος έκανε το 1-1 στο 28’. Ο Σενγκέλια με ωραία ενέργεια από δεξιά γύρισε στον Έλληνα άσο που σούταρε στα σώματα και με τη δεύτερη έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Τσιφτσή. Το γκολ έδωσε «φτερά» στους Κρητικούς που στο 40’ άγγιξαν την ανατροπή. Και πάλι ο Σενγκέλια συνεργάστηκε με τον Φούντα, αυτή τη φορά όμως το σουτ του δεύτερου χτύπησε στο δοκάρι και έφυγε έξω. Το ημίχρονο ολοκληρώθηκε με τρεις τελικές για τον ΠΑΟΚ από Μεϊτέ, Κωνσταντέλια και Τάισον που καμία δεν ανησύχησε τον Χριστογεώργο. Το γύρισε ο ΟΦΗ, σώθηκε ο ΠΑΟΚ στις καθυστερήσεις Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με μία καλή στιγμή για κάθε ομάδα από Τάισον και Νους, με τον ΟΦΗ να φτάνει στην ανατροπή στο 51’. Ο Σενγκέλια βρήκε τον Σαλσέδο, εκείνος με το κεφάλι έσπασε στον Νους που απέναντι από τον Τσιφτσή έκανε το 2-1 για την ομάδα του μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς. Η απάντηση του ΠΑΟΚ ήταν δύο ευκαιρίες με Μύθου και Ζίβκοβιτς μέχρι το 60’ και από εκεί και μετά για περίπου 15 λεπτά δεν παίχθηκε ποδόσφαιρο με συνεχείς διακοπές. Για να δούμε ευκαιρία ξανά φτάσαμε στο 87′ όταν μετά από φάουλ του Πέλκα και κάποιες κόντρες, ο Κωστούλας έσωσε πάνω στη γραμμή, με το VAR να επιβεβαιώνει πως η μπάλα δεν πέρασε τη γραμμή. Λόγω των πολλών καθυστερήσεων ο Ευαγγέλου έδωσε 15 λεπτά έξτρα χρόνο και μετά από τρομερή ενέργεια και ασίστ του Καμαρά, ο Γερεμέγεφ έκανε το 2-2 σε κενό τέρμα στο 90+7′. Ο ΠΑΟΚ πίεσε για να τελείωσε το ματς πριν την παράταση, είχε μία ευκαιρία με τον Γερεμέγεφ, αλλά δεν τα κατάφερε. Ισέκα ο λυτρωτής Στην παράταση ο Δικέφαλος έδειχνε να έχει περισσότερες δυνάμεις, είχε δύο καλές στιγμές με Κετζιόρα και Χατσίδη, αλλά στις καθυστερήσεις ο Σενγκέλια έκανε σέντρα, ο Χατσίδης βρήκε την μπάλα με το χέρι στην περιοχή και μέσω VAR ο Ευαγγέλου έδωσε πέναλτι. Ο Ισέκα εκτέλεσε εύστοχα για το 3-2 στο 105+5′ και έβαλε ξανά «φωτιά» στην πλευρά των Κρητικών. Στο δεύτερο μέρος της παράτασης ο ΠΑΟΚ προσπάθησε κυρίως μέσα από στημένες φάσεις να βρει ένα γκολ, δεν τα κατάφερε και ο ΟΦΗ πανηγύρισε την κούπα.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ:

Ο Σενγκέλια είναι μέσα σε ό,τι καλό έχει κάνει στο ματς ο ΟΦΗ, σε μία συγκλονιστική εμφάνιση σε όλο το παιχνίδι.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ:

Ο Ισέκα ήρθε από τον πάγκο και έκρινε τον τελικό όντας απόλυτα ψύχραιμος από την άσπρη βούλα.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ:

Ο ΠΑΟΚ περίμενε τόσο καιρό τον Μεϊτέ, ο Λουτσέσκου τον ξεκίνησε, αλλά ο υψηλόσωμος χαφ δεν φάνηκε όσο αγωνίστηκε.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:

Καλή διαιτησία από τον Ευαγγέλου που έχασε τη φάση του πέναλτι και το υπέδειξε όταν ο Παπαπέτρου τον κάλεσε στο VAR.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ:

Δύο φορές χρειάστηκε η παρέμβαση του Παπαπέτρου. Μία για να επιβεβαιώσει πως ο Κωστούλας πρόλαβε να διώξει στο 87′ πριν η μπάλα περάσει τη γραμμή και μία για το πέναλτι του Χατσίδη.

ΣΚΟΡΕΡ:

Μιχαηλίδης (15’), Γερεμέγεφ (90+7’) / Φούντας (28’), Νους (51’), Ισέκα (105+5’)

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΠΑΟΚ (Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Κεντζιόρα, Κένι, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, (78’Οζντόεφ), Μεϊτέ (60’Χατσίδης), Ζίβκοβιτς (78’Καμαρά (98′ Μπιάνκο)), Κωνσταντέλιας, Τάισον (60’Ζαφείρης), Μύθου (60’Γερεμέγεφ).